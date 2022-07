Date de sortie de la série Nvidia RTX 40, prix et rumeurs de spécifications

La série GeForce RTX 30 de Nvidia a offert un bond significatif en termes de performances par rapport à la série RTX 20, et des rumeurs suggèrent que nous pourrions assister à un bond similaire par rapport à la série RTX 40 de nouvelle génération actuellement en développement à huis clos au siège de Nvidia.

Les dernières fuites pointent vers un nœud de processus de 5 nm exécutant l’architecture GPU Ada Lovelace de Nvidia qui pourrait offrir un saut de performance 2x, et des chuchotements suggèrent que la sortie pourrait être plus proche que prévu. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la série Nvidia GeForce RTX 40 en ce moment.

Quand sortira la série Nvidia RTX 40 ?

La série de cartes graphiques RTX 40 de nouvelle génération de Nvidia était initialement prévue pour la fin de 2022 – et compte tenu de l’écart de deux ans entre la série RTX 20 et la série RTX 30, cela ne devrait pas surprendre autant.

Fuite de Twitter @ Greymon55 a affirmé en juillet 2021 que les cartes graphiques seraient lancées “au plus tôt fin 2022”. Cela correspond aux précédentes versions de cartes graphiques Nvidia, qui ont tendance à apparaître vers la fin de l’année, bien que le bailleur ait également suggéré que cela pourrait potentiellement glisser au premier trimestre 2023, qui s’étend de janvier à mars.

Cependant, fuite fiable @ Kopite7kimi a suggéré en avril 2022 que le GPU AD102 – le GPU censé alimenter le RTX 4090 haut de gamme – était entré dans la phase de test. Si c’est vrai, c’est un bon signe que le développement de la gamme nouvelle génération avance bien, et à moins de problèmes de test imprévus, la conception du GPU est probablement finalisée.

Le bailleur a donné suite à sa réclamation, teasing en mai 2022 qu’une sortie pourrait être sur les cartes dès que début Q3et dans une réponse à un adepte, le bailleur a précisé que la publication pourrait être dès que «mi-juillet“.

Fait intéressant, d’autres fuites semblent également croire que le RTX 4090 sera le premier – et peut-être le seul – lancement de la série 40 en 2022.

AD102:2022

AD103/104/106:2023 – Greymon55 (@greymon55) 15 juillet 2022

Cela inclut le leaker Twitter Greymon55, qui suggère dans une prédiction mise à jour que le RTX 4090 apparaîtra cette année tandis que le reste de la série RTX 40 suivra en 2023. La raison, par le bailleurc’est “trop ​​d’actions”.

Cela fait référence à la rumeur selon laquelle Nvidia a beaucoup d’inventaire de GPU de la série RTX 30 en stock en raison de la surproduction et de la saturation des GPU sur le marché de l’occasion au milieu du dernier crash de crypto-monnaie. Pousser la sortie des RTX 4070, RTX 4080 et d’autres GPU de la série 40 donne à Nvidia quelques mois supplémentaires pour déplacer le stock restant de la série 30 sans perdre potentiellement un parcelle d’argent.

Dans cet esprit, nous pourrions voir la série RTX 40 beaucoup plus tôt que prévu initialement.

Combien coûtera la série Nvidia RTX 40 ?

Nous sommes encore loin de la sortie de la série Nvidia RTX 40, il est donc difficile de dire combien la gamme de nouvelle génération pourrait coûter en ce moment – ​​bien que nous puissions regarder la série RTX 30 actuelle comme guide.

Pour rappel, voici à quoi ressemble la gamme actuelle de la série RTX 30 :

À partir de seulement 299 £ / 329 $, le RTX 3060 de Nvidia est moins cher que les GPU concurrents de la série Radeon RX 6000 d’AMD, et on espère que Nvidia maintiendra cette tendance avec la série 40 de nouvelle génération – après tout, il y a eu des sauts significatifs dans performances de la série 30 par rapport à son prédécesseur et son prix était toujours compétitif.

Le problème, comme la plupart d’entre vous qui lisez cet article en seront douloureusement conscients, est le manque de stock, qui fait grimper les prix des GPU à travers le toit avec des revendeurs qui augmentent les prix à des niveaux jamais vus auparavant – il n’est pas rare de voir un RTX 3070, un £ 469/$499, optez pour le double de ce montant. La pire partie? Les gens paient réellement ces prix.

Nvidia pourrait voir que les joueurs sont prêts à payer beaucoup plus que le PDSF pour ses cartes graphiques, ce qui pourrait inciter l’entreprise à augmenter le prix sur toute la gamme pour la série RTX 40 – quelque chose qui se passerait avec la série concurrente AMD Radeon RX 7000 .

Espérons que cela n’arrive pas cependant; Je pense que nous tout besoin d’une pause des GPU coûteux après la fin de la pénurie actuelle.

La bonne nouvelle est que Nvidia renforce le stock de la série RTX 30, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, confirmant lors d’un événement d’investisseurs en mars 2022 que “nous serons dans une bonne situation d’approvisionnement au second semestre”. [of 2022]” qui devrait se traduire par une meilleure tarification.

Kress a également taquiné l’idée de continuer à vendre la série RTX 30 aux côtés de la série 40 pour offrir plus de choix – et surtout, d’approvisionnement – ​​aux consommateurs.

“Même pendant cette période de COVID et de contraintes d’approvisionnement, cela a été intéressant car cela nous a donné l’opportunité pour les jeux de continuer à vendre à la fois la génération actuelle (série RTX 30) ainsi que la Turing génération (la série RTX 20) », a expliqué Kress. «Nous avons donc fait cela pour fournir de plus en plus d’approvisionnement à nos joueurs dans ce domaine. Et nous pourrions voir quelque chose comme ça continuer à l’avenir.

À quoi s’attendre de la série Nvidia RTX 40

Architecture Ada Lovelace 5nm

Fuite de Twitter @Greymon55 suggère que la série GeForce RTX 40 de Nvidia sera basée sur l’architecture GPU Ada Lovelace – un chiffre associé à la création est ce qui est considéré comme les premiers programmes informatiques des années 1800 pour ceux qui ne le savent pas.

Il est également suggéré que la nouvelle gamme sera basée sur le nœud de processus 5 nm de TSMC, contre 8 nm dans la gamme actuelle. Ce que l’on ne sait pas pour le moment, c’est s’il est basé sur le nœud standard N5 ou N5P.

Le processus de 5 nm a été dévoilé à plusieurs reprises à partir de divers rapports – le plus récemment de DigiTimes – suggérant que l’affirmation pourrait avoir du poids.

Amélioration des performances

Malgré les énormes gains de performances offerts par la série RTX 30 par rapport à la série 20, la série RTX 40 devrait offrir une amélioration similaire des performances par rapport au RTX 3090 haut de gamme actuel – une carte graphique avec un PDSF de 1399 £ / 1499 $.

La rumeur vient du leaker Twitter @TtLexington, qui suggère que la série Nvidia RTX 40 pourrait offrir le même saut de performances générales par rapport à la série RTX 30, offrant un saut grossier de 2x dans les performances globales, grâce à l’architecture GPU Ada Lovelace et au chipset 5 nm au cœur de la gamme.

Selon certaines rumeurs, la nouvelle série RTX 40 pourrait présenter des vitesses d’horloge comprises entre 2,2 et 2,5 GHz (boostées), offrant un saut décent par rapport aux vitesses d’horloge actuelles de 1,7 à 1,9 GHz proposées par l’architecture Ampere actuelle.

Nvidia RTX 4070

On ne sait pas grand-chose sur la carte graphique de nouvelle génération de milieu de gamme de Nvidia, pour le moment, mais c’est selon la rumeur que le Nvidia RTX 4070 pourrait comporter 10 ou 12 Go de VRAM GDDR5 légèrement plus lente cadencée à 18 Gbps, avec un TDP de 300 W.

Si c’est vrai, c’est une augmentation de 2/4 Go de la VRAM globale par rapport à la GDDR6X 3070 Ti de 8 Go, mais avec une mémoire plus lente et, par conséquent, des vitesses d’horloge légèrement plus lentes.

Nvidia RTX 4080

Comme le RTX 4070, il n’y a pas grand chose à faire avec le produit phare RTX 4080.

Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait offrir jusqu’à 16 Go de VRAM GDDR6X cadencée à 21 Gbps, une augmentation de 4 Go par rapport au RTX 3080 Ti compatible GDDRX de 12 Go avec un TDP accru de 420 W, mais c’est à peu près tout ce que nous savons pour le moment.

Nvidia RTX 4090

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le reste de la gamme, on ne peut pas en dire autant du RTX 4090. Leaker @ kopite7kimi a révélé une poignée de spécifications clés sur le RTX 4090 haut de gamme, nous donnant notre aperçu le plus complet de la rumeur. GPU à ce jour.

Bon, faisons un nouveau résumé.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

Je suis déçu par RDNA3.

C’est tout. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 16 mai 2022

Selon le leaker, le RTX 4090 comportera 126 multiprocesseurs de streaming, fournissant un total de 16 128 cœurs CUDA, et arborera 24 Go de mémoire GDDR6X cadencée à 21 Gbps. Cela suggère un bus mémoire de 384 bits et une bande passante supérieure à 1 To/s.

Cependant, malgré les spécifications haut de gamme, le leaker suggère qu’il comportera le même TDP de 450 W que son prédécesseur, plutôt que les 600 W attendus. Videocardz spécule que Nvidia pourrait se retenir pour le suivi inévitable du RTX 4090 Ti, avec une rumeur de 144 multiprocesseurs de streaming portant le nombre de cœurs CUDA à 18 432, mais tout cela n’est pas confirmé pour le moment.

Le bailleur a ensuite poursuivi à la mi-juillet en affirmant que le GPU de bureau RTX 4090 avait obtenu plus de 19 000 points dans le test de référence Time Spy Extreme de 3DMark. Si c’est vrai, cela ferait de la RTX 4090 la carte Nvidia la plus puissante à ce jour, marquant presque le double de la RTX 3090 standard et battant même le score numéro 1 actuel obtenu par une EVGA RTX 3090 Ti Kingpin Edition refroidie par LN2 par un impressionnant 30% .

Il s’agit d’un score unique, non spécifique, sans contexte, il doit donc être pris avec des pincettes, mais il semble certainement prometteur s’il est vrai.

Séparément, des images du GPU RTX 4090 font le tour en ligne, nous donnant un bon aperçu de la prétendue solution de refroidissement pour le GPU haut de gamme. Selon les images divulguées, il ressemble à la solution de refroidissement du RTX 3090 Ti, ce qui suggère que Nvidia conserve sa conception de ventilateur à double axe, mais avec plus d’ailettes dans son dissipateur thermique.

Il existe également des images de ce que l’on prétend être le cadre RTX 4090 Ti, bien qu’il y ait de bonnes spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’une très bonne tentative de Photoshop. Nvidia doit d’abord sortir le RTX 4090, après tout !

Spécification rumeur de la série Nvidia 40

Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 4080 Nvidia GeForce RTX 4090 GPU AD104-275 AD103-300 AD102-300 Multiprocesseurs de diffusion en continu – – 126 Cœurs CUDA 7 168 10 240 16 384 VRAM 10 Go de mémoire GDDR5 16 Go de mémoire GDDR6X 24 Go de mémoire GDDR6X Vitesse de la mémoire 18 Gbit/s 21 Gbit/s 21 Gbit/s PDT 300W 420W 450W

