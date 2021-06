Date de sortie de la série Netflix The Gathering et rumeurs de diffusion

Le légendaire jeu de combat/échange de cartes Magic: The Gathering est adapté en une aventure animée épique par Netflix. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le moment où vous pouvez le regarder et ce que les créateurs ont en magasin.

Netflix a annoncé l’adaptation en juin 2019, ainsi que des détails sur qui superviserait le projet. Depuis lors, les choses se sont un peu calmées, bien que ce ne soit pas tout à fait inhabituel avec les émissions d’animation.

Alors que Netflix avait initialement laissé entendre que les débuts auraient lieu en 2021, un récent appel aux investisseurs pour Hasbro (la société mère de la franchise Magic après avoir acquis Wizards of the Coast en 1999), a confirmé que la série arriverait maintenant en 2022, vraisemblablement en raison des retards de production causés par le Covid.

Magic: The Gathering Les fans ne devraient pas désespérer, car non seulement la série Netflix est en développement, mais il y a aussi un long métrage d’action en direct en cours, ainsi qu’une autre adaptation cinématographique de l’inspiration de la franchise, Dungeons & Dragons. Ce dernier mettra en vedette Chris Pine et Michelle Rodriguez et sa première est actuellement prévue en mai 2022.

Quelle est l’intrigue de l’émission télévisée Magic: The Gathering ?

La franchise ayant maintenant plus de 25 ans, il existe une multitude de personnages et d’intrigues parmi lesquels choisir. Jusqu’à présent, aucun détail n’est connu, à l’exception de Netflix déclarant dans sa déclaration de sortie officielle qu’il présenterait un « tout nouveau scénario et développerait les histoires des Planeswalkers, qui sont les héros et les méchants uniques de Magic qui font face à des enjeux. plus grand qu’aucun monde ne peut en contenir. »

La série sera supervisée par les studios Octopie, avec le PDG Isaac Krauss déclarant : « Notre objectif est non seulement de raconter une histoire captivante en tirant parti Magic: The Gathering’s un travail incroyable, mais aussi pour pousser le médium et la perception de la narration à travers l’animation. Cette série croisera les genres du thriller à suspense, de l’horreur et du drame avec des personnages profondément développés que l’on ne voit pas souvent dans l’animation. »

Dans une interview avec The Wrap, Nic Kelman, responsable de l’histoire et du divertissement de Wizard of the Coasts, a également déclaré que « L’histoire et les personnages seront fidèles à l’esprit de l’histoire et aux personnages préexistants… Nous ‘ va être fidèle à cela et au monde et aussi fidèle aux valeurs fondamentales de ces mondes et personnages.

« Mais nous allons certainement essayer de créer notre propre espace de continuité d’une manière très similaire à d’autres franchises qui l’ont fait avec des aventures dans un nouveau support à partir d’histoires préexistantes… si les parents de quelqu’un sont décédés et c’est une partie cruciale de qui leur personnage est, ce sera vrai quel que soit le support dans lequel cette histoire se déroule, mais les détails exacts indiquant s’ils avaient six ou huit ans lorsque cela s’est produit peuvent changer. «

Bien que ce dernier soit une sorte de salade de mots, cela suggère que les fans de longue date du jeu devraient voir certains des personnages réguliers et classiques explorer leurs histoires par rapport à l’histoire de la franchise.

Le spectacle devrait également éviter les entraves d’essayer de recréer la dynamique du jeu sur un support différent, comme le directeur de l’équipe de franchise pour Magic: The Gathering, Jeremy Jarvis, a expliqué à Polygon lorsqu’il a déclaré: « Cela ne va pas être Yu-Gi-Oh ! ou alors Pokémon où vous littéralisez les aspects du gameplay. Nous avons développé cette bibliothèque de personnages merveilleux, de lieux merveilleux et d’événements marquants, et nous allons donner vie à cela d’une nouvelle manière. »

Existe-t-il une bande-annonce pour Magic : The Gathering ?

Pas encore. Mais dès qu’un sera disponible, nous l’ajouterons à cet article. En attendant, si vous n’avez jamais joué au jeu auparavant, voici un rapide tutoriel de la chaîne officielle Magic: The Gathering pour vous aider à démarrer.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Magic : The Gathering ?

Nous n’avons aucun détail sur qui exprimera les différents personnages de la série, mais du côté de la production, de nombreux talents sont impliqués.

Le spectacle sera dirigé par Joe et Anthony Russo, qui étaient auparavant responsables des succès à succès Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

Les tâches d’écriture incombent à Henry Gilroy (Star Wars Rebels, Star Wars: The Clone Wars) et Jose Molina (The Tick, Agent Carter), avec Yoriaki Mochizuki (Aladdin, Spiderman: Into the Spider-Verse, Lego Movie, Lego Batman Movie) en tant que directeur général.

L’animation sera entre les mains de Bardel Entertainment, célèbre pour Rick & Morty, aux côtés de The Dragon Prince, Teen Titans Go! Et Teenage Mutant Ninja Turtles.

Où puis-je regarder Magic : The Gathering ?

Il s’agit d’un Netflix Original, vous aurez donc besoin d’un abonnement au service de streaming pour accéder à l’émission à son arrivée.

