Loki n’est que l’une des plus de dix émissions télévisées Marvel en route pour Disney + au cours des deux prochaines années, mais avec le retour de Tom Hiddleston au rôle-titre, c’est aussi sans aucun doute l’une des plus excitantes.

Mais à la suite des événements de Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, comment cela sera-t-il possible?

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir jusqu’à présent, y compris les points d’intrigue suspects, le moment où la série commencera, les acteurs à bord et comment vous pouvez regarder Loki par vous-même lorsqu’il sortira.

Quelle est la date de sortie de Loki?

Disney a confirmé que Loki sera sortie le 11 juin 2021. Cela en fait le troisième spectacle MCU à arriver sur la plate-forme, après WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, qui sont tous la salve d’ouverture de la phase quatre de Marvel.

Regardez les bandes-annonces de Loki

Il y a maintenant une bande-annonce complète pour Loki, qui révèle comment le personnage d’Owen Wilson, Mobius, s’intégrera dans le MCU. Il semble qu’il chargera Loki de restaurer la chronologie correcte dans la galaxie – bien que nous ne nous attendions pas à ce que le dieu de la méchanceté respecte les règles.

Pour une raison quelconque, Disney appelle cela un « clip exclusif », mais c’est vraiment une bande-annonce appropriée pour Loki, montrant du matériel de toute la série, y compris certains des grands nouveaux membres de la distribution:

Il y a aussi une affiche officielle du personnage que vous pouvez voir ci-dessous:

Commencez votre compte à rebours avant l’arrivée glorieuse de Marvel Studios ‘ #Loki. La série originale commence à diffuser le 11 juin le @DisneyPlus. pic.twitter.com/Djkj0HnQTu – Studios Marvel (@MarvelStudios)

18 mars 2021

Qui est dans le casting?

Ce ne serait pas Loki sans Tom Hiddleston, il est donc engagé pour reprendre son rôle d’anti-héros asgardien. Jusqu’à présent, Richard E. Grant, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw ont également signé dans la série.

Dans les coulisses, Michael Waldron de Rick & Morty s’est engagé en tant que scénariste en chef, tandis que Kate Herron de Sex Education sera la réalisatrice.

Quelle est l’intrigue de Loki?

Spoilers pour Infinity War et Endgame

La série Loki fera suite aux événements de Avengers: Fin de partie. Pendant le braquage de la bataille de New York (2012), le passé-Loki a réussi à s’en tirer avec le Tesseract. Alors que les Avengers ont simplement voyagé à nouveau dans le temps pour l’acquérir pour vaincre Thanos, 2012 Loki s’est téléporté et, dans le processus, a créé une autre chronologie distincte.

C’est le personnage qui jouera dans la série Disney Plus – pas la version relativement rachetée de Loki qui a été tué par Thanos au début de Guerre d’infini. Selon les rumeurs, la série suivra le filou gênant alors qu’il saute entre des événements historiques importants aux conséquences hilarantes.

La bande-annonce révèle qu’il sera capturé par la Time Variance Authority des Marvel Comics. Cette organisation est chargée de surveiller les délais alternatifs, ils ont donc probablement repéré la fuite de Loki et surveillent ses mouvements. On dirait qu’Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw jouent tous les deux des membres de la TVA.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Sophia Di Martino jouera l’un des deux personnages – Lady Loki ou Enchantress – après une fuite de photo sur Twitter. Lady Loki est essentiellement une version féminine de Loki, tandis que l’Enchanteresse est connue comme l’un des plus grands ennemis de Thor – quelqu’un avec lequel ce Loki serait susceptible de faire équipe.

Si Di Martino est Lady Loki, cela pourrait être un thème permanent pour la série. Digital Spy a rapporté que Richard E Grant pourrait jouer Old Man Loki, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

Ces personnages alternatifs de Loki sont confirmés par une interview avec Tom Hiddleston pour le magazine Empire. Il déclare que le logo métamorphe de la série reflète qui est Loki en tant que personnage. Hiddleston déclare que la série « porte sur l’identité et sur l’intégration des fragments disparates des nombreux moi qu’il peut être, et peut-être des nombreux moi que nous sommes. »

La première révélation d’œuvres d’art a montré que Loki réfléchira également en 1975 à un moment donné, comme Jaws le montre sur l’affiche du film.







Y aura-t-il une saison 2?

Selon le site de l’industrie cinématographique Production Weekly – oui. On prétend que Marvel envisage une date de début de production en janvier 2022 pour la deuxième saison. Si cela est vrai – sur la base de la programmation actuelle de la phase 4 – nous nous attendons à ce que cette saison arrive plus tard dans l’année ou en 2023.

Cela n’a pas encore été confirmé par Disney, donc lorsque nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article. Nous ne pouvons bien sûr pas prédire les détails de l’intrigue car nous n’avons pas vu la première saison – encore une fois, nous mettrons à jour cette pièce une fois que nous en saurons plus.

Comment puis-je regarder Loki?

Loki est une exclusivité Disney Plus, ce qui signifie que vous ne pourrez le regarder que là-bas. Au moment de la rédaction de cet article, Disney + coûte 7,99 £ / 7,99 $ par mois pour un abonnement glissant et 79,90 £ / 79,99 $ pour un laissez-passer annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici.

Nous sommes encore assez éloignés de Loki sur la plate-forme, mais en attendant, vous pouvez toujours regarder The Mandalorian, The Simpsons et la majorité des films Marvel.