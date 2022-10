Date de sortie de la série AMD Radeon RX 7000, prix et rumeurs de spécifications

La série Radeon RX 6000 d’AMD est extrêmement populaire, offrant de grands gains de performances par rapport aux cartes graphiques précédentes et lui permettant de concurrencer plus directement la série Nvidia RTX 30. Malgré le fait que la série RX 6000 se vende toujours bien, AMD travaille dur sur la série Radeon RX 7000 de nouvelle génération à huis clos.

Nous décrivons ici tout ce qu’il y a à savoir sur la série AMD Radeon RX 7000, y compris la date de sortie et les spéculations sur les prix, ainsi que toutes les dernières fuites sur le thème RDNA 3.

Quand sortira la série AMD Radeon RX 7000 ?

Alors que beaucoup supposaient qu’AMD suivrait son calendrier de sortie annuel pour la série Radeon RX 7000 de nouvelle génération avec une révélation fin 2021, mais comme nous le savons maintenant, ce n’était pas le cas. En fait, des sources suggèrent que la société ne devrait pas faire d’annonce avant le quatrième trimestre 2022.

La rumeur vient du leaker Twitter @Broly_X1 qui a un bilan décent et a également prédit correctement les trois principaux points de discussion lors du discours d’ouverture d’AMD Computex 2021 l’année dernière. Le leaker suggère dans un tweet maintenant supprimé qu’AMD vise un lancement au quatrième trimestre 2022 et suggère que le chipset Ryzen 7000 d’AMD sera lancé “à peu près au même moment”.

Lors d’un appel aux résultats de janvier 2022, la PDG, le Dr Lisa Su, a donné aux investisseurs un aperçu de l’évolution du développement. Le Dr Su dit que la société s’attend à une année solide car «nous développons nos produits actuels et lançons notre prochaine vague de processeurs Zen 4 et de GPU RDNA 3 ».

Pas grand-chose de plus n’a été dit officiellement jusqu’à la mi-septembre 2022, lorsque AMD révélé son architecture RDNA 3 de nouvelle génération serait dévoilée sur 3 novembre 2022avec plus de détails à suivre “bientôt”.

Cela a été suivi d’un communiqué de presse fin octobre, confirmant que la société s’apprêtait à dévoiler la «génération graphique AMD RDNA 3» lors de l’événement, qui devrait commencer à 13h00 HAP/16h00 HAE/20h00 GMT sur 3 novembre 2022. L’événement donnera un aperçu de la nouvelle architecture RDNA 3 de la société qui “offrira de nouveaux niveaux de performances, d’efficacité et de fonctionnalités aux joueurs”, et il sera diffusé à la fois via le site Web d’AMD et YouTube pour ceux qui souhaitent suivre en direct.

Étant donné que le Nvidia RTX 4080 devrait sortir moins de deux semaines après l’événement, le 16 novembre 2022, ce serait un excellent moment pour AMD de révéler son concurrent.

Combien coûtera la série AMD Radeon RX 7000 ?

En ce qui concerne les prix potentiels de la gamme à venir, les choses se compliquent un peu, avec des signes indiquant une augmentation potentielle des coûts sur l’ensemble de la série RX 7000.

Au cours des années précédentes, AMD a tenté de tarifer sa gamme de GPU de manière compétitive dans le but d’éloigner les consommateurs de Nvidia, sans doute la force dominante sur le marché des GPU ces dernières années.

Mais des facteurs tels qu’une pénurie de composants, une demande accrue et le fait que certains fans impatients paient le double, voire le triple du PDSF des cartes graphiques juste pour mettre la main dessus, signifient qu’AMD pourrait augmenter les prix la prochaine fois.

Cela est confirmé par le leaker Twitter @Kepler_L2, qui suggère dans un tweet que la Radeon RX 7900 XT de nouvelle génération haut de gamme pourrait coûter jusqu’à 2 000 $, ce qui représente une énorme augmentation de 100 % par rapport à la Radeon RX 6900 XT à 999 $ disponible actuellement. Ce ne sera probablement pas aussi dramatique – du moins sur toute la gamme, car cela ferait du GPU d’entrée de gamme environ 960 $ – mais cela suggère que les cartes graphiques de nouvelle génération d’AMD et de Nvidia pourraient coûter plus cher que les consommateurs. habitué.

D’autres rapports suggèrent une augmentation pas si spectaculaire, Digitimes suggérant une augmentation de 20 % en raison de la hausse des prix des composants nécessaires au GPU.

À quoi s’attendre de la série AMD Radeon RX 7000

Alors que les rumeurs circulent depuis un certain temps, AMD lui-même a commencé à taquiner les spécifications et les fonctionnalités exceptionnelles de son architecture RDNA 3 et des cartes graphiques qui l’utilisent. Tout a commencé avec un article de blog AMD à la mi-septembre, expliquant comment il prévoit d’atteindre des niveaux de performances de jeu encore plus élevés.

Architecture RDNA 3

Une grande partie de la série Radeon RX 6000 était l’architecture RDNA 2 sur laquelle elle était construite – elle était si populaire, en fait, qu’elle est également utilisée à la fois sur la PS5 et la Xbox Series X|S. Il a été affectueusement appelé Big Navi par les fans et Navi 2x par les dirigeants, et il semble que le nom Navi perdure avec le kit de nouvelle génération.

Fuite de Twitter @KittyYYuko suggère que l’architecture RDNA 3 de nouvelle génération qui sera utilisée dans la série RX 7000 est appelée en interne Navi 33.

Le leaker suggère que l’architecture RDNA 3 offrira les mêmes performances brutes que RDNA 2 avec un coup de pouce supplémentaire du « cœur IP de nouvelle génération » de la société. Il s’aligne sur les premiers commentaires des dirigeants d’AMD suggérant d’énormes améliorations des performances de l’architecture RDNA 3, bien qu’aucun chiffre exact n’ait été fourni.

L’architecture RDNA 3 a été officiellement confirmée par AMD en septembre 2022, avec plus de détails à venir lors d’un événement prévu début novembre 2022. Toujours selon les rumeurs, la société a confirmé que les GPU de nouvelle génération auront une conception de chiplet – quelque chose de rare. trouvé dans les GPU, mais la technologie qu’AMD utilise dans ses processeurs Ryzen.

C’est essentiellement la formule secrète derrière les importants gains de CPU d’AMD au cours des dernières années, il y a donc de l’espoir qu’il pourrait avoir une expérience tout aussi transformatrice sur le front de la carte graphique.

Augmentation des performances

AMD a confirmé que ses cartes graphiques compatibles RDNA 3 passeront d’un processus de 7 nm à un processus de 5 nm sur la gamme de cartes graphiques de nouvelle génération, ce qui a conduit certains à spéculer cela pourrait se traduire par une augmentation de 2,5 fois des performances globales, et cela pourrait également permettre de meilleures performances de lancer de rayons.

AMD a également confirmé que l’amélioration des performances par watt est un “grand objectif” pour les cartes Radeon de nouvelle génération. Dans un article de blog publié à la mi-septembre, AMD a révélé que les nouvelles cartes graphiques sont beaucoup plus efficaces que leurs prédécesseurs, avec jusqu’à 123 % de FPS en plus par watt que les « cartes concurrentes » – bien qu’il ne soit pas clair si cela est comparé au RTX 30 de Nvidia. Série ou la rumeur de la série 40.

Quoi qu’il en soit, AMD affirme que la combinaison de sa conception de puces, de son processus 5 nm et de la technologie AMD Infinity Cache de nouvelle génération devrait entraîner une amélioration estimée de 50 % des performances par watt par rapport aux cartes graphiques RDNA 2 de la série RX 6000 disponibles actuellement.

