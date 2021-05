Date de sortie de la série Amazon TV, actualités et rumeurs

Amazon Prime Video présente l’aventure fantastique épique de Robert Jordan, The Wheel of Time, sur le petit écran.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce que beaucoup de gens pensent que pourrait être le prochain Game of Thrones (seulement avec une meilleure fin, espérons-le).

Quelle est la date de sortie de l’émission télévisée La Roue du temps ?

Nous n’avons pas encore donné de date de sortie pour Wheel of Time, mais nous avons maintenant la confirmation que le tournage est terminé pour la première saison et qu’Amazon a déjà le feu vert pour la saison 2.

Cette dernière nouvelle a été partagée sur Twitter par le showrunner de WoT Rafe Judkins, et cela a été suivi d’une photo sur le fil Twitter officiel de Wheel of Time du script du premier épisode de la saison 2.

Je vais faire 30 minutes #rouedutemps Questions et réponses sur mes histoires Instagram dans environ 15 minutes pour célébrer le feu vert officiel de la saison 2 de Wheel of Time ! De plus, c’est l’Happy Hour à Prague, alors c’est maintenant votre chance de m’inciter à en dire trop @TheWheelOfTime – Rafe Judkins (@rafejudkins)

20 mai 2021

Avec autant de Ta’veren au même endroit, une saison n’allait jamais suffire. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn – La roue du temps (@TheWheelOfTime)

20 mai 2021

Donc, si vous me permettez le jeu de mots, il semble que les roues soient très en mouvement.

Quelle est l’intrigue de l’émission télévisée La Roue du Temps ?

Mmm, cela peut prendre un certain temps.

La roue du temps a redéfini l’idée de la fantaisie épique, car il y a 14 livres dans la série, qui sont tous des tomes assez lourds. Avec autant de personnages et d’histoires, il y a un riche festin parmi lequel choisir, mais le spectacle suivra probablement le premier livre « Eye of the World », dans lequel nous sommes présentés à Rand al’Thor.

C’est votre garçon de ferme typique qui pourrait être le guerrier renaissant prophétisé Dragon, qui sera capable de combattre le Ténébreux et de sauver le monde. Il n’est pas au courant bien sûr, et il faut l’arrivée de Moiraine, une puissante Aes Sedai (un groupe entièrement féminin d’utilisatrices de magie), qui aide Rand et ses amis Nynaeve, Mat, Perrin et Egwene à s’échapper de l’obscurité. Son armée – les Trollocs – lorsqu’ils attaquent son village.

C’est un récit classique de passage à l’âge adulte, de voyage de héros, mais qui a résisté à l’épreuve du temps depuis ses débuts au début des années 90.

Dans une belle tournure, le dernier acte du Ténébreux, avant qu’il ne soit initialement envoyé par le précédent Dragon, était d’empoisonner la source de magie appelée Saidin, ce qui rendait fou tout homme qui l’utilisait. À la manière de Macbeth cependant, l’empoisonnement n’a pas pris en compte les femmes, qui utilisent Saidar pour leur magie, ce qui en fait désormais les seules capables d’exercer ces pouvoirs.

Alors, Rand al’Thor gardera-t-il son esprit intact face au Ténébreux ? Espérons que nous le saurons dans 14 saisons.

Puis-je regarder la bande-annonce de La Roue du temps ?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait malheureusement pas de bande-annonce officielle disponible. Cela étant dit, nous avons quelques courts teasers qui montrent des éléments de l’histoire, notamment un poignard incrusté de bijoux, une guitare et la lame Heron Mark.

Où l’Ombre attend. pic.twitter.com/Y1WS0HFwqr – La roue du temps (@TheWheelOfTime)

17 février 2021

Quelque chose de nouveau. #WOTonPrime pic.twitter.com/t1KnW3GZ45 – La roue du temps (@TheWheelOfTime)

23 décembre 2020

Pour célébrer ce premier aperçu du Heron Mark Blade de #WOTonPrime Je répondrai à 10 questions dans les 30 prochaines minutes sur la conception de la production sur le spectacle en général et comment nous l’abordons 🙂 Il suffit de répondre à ce post avec votre question. https://t.co/QGvEA5Bj4n – Rafe Judkins (@rafejudkins)

2 décembre 2020

Il y a aussi un aperçu de l’un des lieux du spectacle.

« Vous voulez des histoires ? » déclama Thom Merrilin. « J’ai des histoires, et je vais vous les donner. Je les ferai prendre vie sous tes yeux.​#WOTonPrime pic.twitter.com/f0wlr3t7Sf – La roue du temps (@TheWheelOfTime)

9 septembre 2020

Qui sont les acteurs et l’équipe de la série télévisée La Roue du temps ?

Il y a une belle collection d’acteurs impliqués dans l’énorme spectacle, avec la programmation suivante décrivant les personnages principaux de la première saison:

Rosamund Pike – Moiraine Damodred

Josha Stradowski – Rand al’Thor

Zoe Robins – Nynaeve

Barney Harris – Mat Cauthon

Marcus Rutherford – Perrin Aybara

Madeleine Madden – Egwene Al’Vere

Daniel Henney – Lan Mandragoran

Michael McElhatton – Tam al’Thor

Alvaro Morte – Logan Ablar

Hammed Animashaun – Loial

Le fil Twitter de la Roue du temps a déjà commencé à publier de courts extraits d’acteurs dans le personnage, avec Moiraine et Lan Mandragoran semblant plutôt intelligents.

Moiraine Damodred pic.twitter.com/MwtEEpbrdX – La roue du temps (@TheWheelOfTime)

17 mars 2021

Daniel Henney joue le rôle de Lan Mandragoran dans La Roue du temps, une série à venir basée sur les romans fantastiques les plus vendus. pic.twitter.com/JSLIYf7Mgo – Prime Video (@PrimeVideo)

28 avril 2021

La direction sera répartie sur plusieurs excellents choix. Les deux premiers versements seront sous la direction d’Uta Breisewitz, qui a déjà dirigé des épisodes pour un large éventail d’émissions de télévision populaires, dont Orange is the New Black, Stranger Things, Westworld, Altered Carbon, The Deuce, Jessica Jones, The Defenders , Black Sails, Iron Fist, L’arme fatale et Fear the Walking Dead.

D’autres épisodes seront gérés par Salli Richardson-Whitfield qui, parallèlement à une solide carrière d’acteur, a déjà occupé le grand fauteuil sur des épisodes de The Gilded Age, Altered Carbon, Treadstone, See, Dear White People, American Gods, The Punisher, Agents du SHIELD, et Stitchers.

Le dernier du triumvirat est Wayne Yip, qui a déjà réalisé des épisodes de Doctor Who, Preacher, Into the Badlands, Treadstone, Hunters, et est en pré-production pour Amazon. autre adaptation télé fantastique épique – Le Seigneur des Anneaux.

Comment puis-je regarder l’émission télévisée La Roue du temps ?

Comme il s’agit d’une production Amazon Original, elle sera exclusive à la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Mais, avec Amazon Prime Day et d’autres avantages tels qu’Amazon Music et la livraison gratuite le lendemain sur les produits physiques, c’est le bon moment pour vous inscrire à Amazon Prime en tous cas.