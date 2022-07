Date de sortie de la Samsung Galaxy Watch 5, rumeurs de prix et de spécifications

Samsung s’est forgé une voie en tant que fabricant de certaines des montres intelligentes les plus performantes et les plus souhaitables du marché, et les signes de la prochaine entrée de la série Galaxy Watch continuent d’apparaître.

De nouvelles rumeurs concernant la conception et les fonctionnalités de la Galaxy Watch 5 ont commencé à émerger, la possibilité qu’un écran extensible soit l’une des rumeurs les plus farfelues, ainsi que des discussions sur un modèle « Pro ». Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand sortira la Samsung Galaxy Watch 5 ?

Samsung Mobile a taquiné le prochain événement de lancement de matériel Unpacked sur son compte Twitter. Un code de couleur peut être déchiffré pour épeler 081022, pour le 10 août 2022 :

Bien que Samsung n’ait pas confirmé l’existence de la Galaxy Watch 5, vous pouvez être à peu près certain que nous allons voir Samsung lancer un nouveau portable, ou plusieurs, le 10 août.

Samsung publie généralement la nouvelle version de la Watch en août, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Montre Samsung Galaxy – Août 2018

Samsung Galaxy Watch 2 – N/A

Samsung Galaxy Watch 3 – Août 2020

Samsung Galaxy Watch 4 – Août 2021

Le seul écart par rapport au modèle est survenu lorsque Samsung a présenté la Galaxy Watch Active et l’a suivie avec la Watch Active 2, qui est arrivée en mars et septembre 2019, respectivement. Cela semble maintenant être un modèle à la retraite, la société se réinstallant dans la publication d’entrées Galaxy Watch standard.

En regardant cet historique, il faut dire qu’il y a de très bonnes chances que la Samsung Galaxy Watch 5 arrive le 10 août 2022.

Combien coûtera la Samsung Galaxy Watch 5 ?

Nous n’avons pas eu de nouvelles officielles de Samsung à propos de la Galaxy Watch 5, donc pour les prix, nous devrons regarder les modèles précédents. La montre est disponible en deux tailles de boîtier, avec l’option pour différents SKU de connectivité également : variétés Bluetooth ou 4G.

Avec l’arrivée de la Samsung Galaxy Watch 4, la société a également présenté la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, qui utilise le style d’une montre analogique plus traditionnelle. Encore une fois, cela vient en deux tailles.

Voici le prix de la famille Watch 4, qui a été lancée mi-2021 :

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm (Bluetooth uniquement) – 249 £ / 269 € / 249 $

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (Bluetooth uniquement) – 269 £ / 299 € / 279 $

Montre Samsung Galaxy 4 40 mm (4G) – 289 £ / 319 € / 299 $

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (4G) – 309 £ / 349 € / 329 $

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (Bluetooth uniquement) – 349 £ / 369 € / 349,99 $ US

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (Bluetooth uniquement) – 369 £ / 399 € / 379,99 $ US

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (4G) – 389 £ / 419 € / 399,99 $ US

Samsung Galaxy Watch 4 Classique 46 mm (4G) – 409 £/449 €/429,99 $ US

Les prix de la Classic sont plus proches de la Samsung Galaxy Watch 3, probablement en raison de la construction, car les deux avaient des lunettes rotatives, entre autres caractéristiques.

Mais, avec la Watch 4 standard offrant pratiquement la même expérience logicielle, il se peut que Samsung maintienne ces deux niveaux en place afin qu’il puisse correspondre à peu près aux prix de l’Apple Watch SE et de l’Apple Watch Series 7.

Quelles nouvelles fonctionnalités la Samsung Galaxy Watch 5 offrira-t-elle ?

Comme indiqué, Samsung n’a fait aucune déclaration officielle sur la Watch 5, nous dépendons donc des fuites et des rumeurs pour le moment. Espérons que cela changera bientôt, mais pour le moment, nous pouvons nous reposer sur la sagesse des analystes du secteur et sur notre propre expérience.

L’une des rumeurs les plus intrigantes que nous ayons vues jusqu’à présent est que Samsung envisage de lancer une smartwatch avec un écran qui peut être déroulé pour le rendre plus grand.

LetsGoDigital a rendu compte des demandes de brevet déposées par Samsung qui montrent un appareil dont l’écran peut être déroulé de deux demi-cercles standard à une forme de pilule, gagnant ainsi 40 % d’espace supplémentaire. Un inconvénient est qu’il y a une zone centrale qui n’est pas un écran mais agit à la place comme une interface tactile et une maison pour une caméra.

Voici une image du brevet (via LetsGoDigital):

Ce brevet a été déposé, accompagné d’une documentation complète, début décembre 2021, il semble donc peu probable qu’il s’agisse de la Samsung Galaxy Watch 5. Mais cela pourrait être une fonctionnalité de son successeur.

Ce n’est pas la seule conception d’écran portable radicale de Samsung, car LetsGoDigital a déterré un autre brevet, cette fois avec un écran enroulable et un châssis qui peut être tourné sur la sangle.

Le résultat pratique de ceci est que vous pouvez rendre l’écran plus grand ou plus large en fonction de l’application que vous utilisez.

Encore une fois, comme le brevet a été publié à peu près au même moment que le précédent, il est probablement trop tôt pour figurer sur une montre en 2022, mais il ne fait aucun doute que Samsung a le mors entre les dents lorsqu’il s’agit d’innover dans l’espace portable.

Séparément en mars, SamMobile a repéré deux batteries, destinées à deux modèles différents de Galaxy Watch 5, en passant par la certification Safety Korea. On pense que le numéro de pièce EB-BR900ABY est associé au SM-R900 – le successeur de la Galaxy Watch 4 de 40 mm – répertorié comme doté d’une capacité de 276 mAh, contre 247 mAh sur le modèle de l’année dernière. Pendant ce temps, EB-BR910ABY est lié à la Galaxy Watch 5 de 44 mm (SM-R910), avec une capacité de 397 mAh, contre 361 mAh.

Batteries potentielles pour Galaxy Watch 5 | Source : Sécurité Corée

Des détails supplémentaires sur la batterie indiquent également le potentiel d’un modèle Galaxy Watch 5 « Pro ». Des sources ont déclaré à SamMobile qu’un appareil portant le numéro de modèle SM-R925 pourrait contenir une énorme batterie de 572 mAh.

Fuite de la batterie de la Galaxy Watch 5 Pro | Source : Sécurité Corée

Cette friandise a de nouveau été vérifiée par Safety Korea, faisant référence au numéro de pièce EB-BR925ABY. Ces mêmes sources ont également précisé que le Pro pourrait avoir plus de mal à se rendre sur le marché.

De plus, une liste de la Nation Radio Research Agency (RRA) de Corée du Sud, repérée par SamMobile, confirme l’existence du plus petit chargeur sans fil de 40 mm Watch 5 ; portant le numéro de modèle EP-OR900 (conçu pour correspondre à la batterie EB-BR900ABY, mentionnée précédemment).

Depuis lors, SamMobile a affirmé que le modèle Classic serait entièrement remplacé par le modèle Pro et que, selon

Univers de glacela Watch 5 Pro ne conservera pas la lunette tournante de la Watch 4 Classic actuelle, mais

va faire du sport un boîtier en titane et un affichage protégé par une glace saphir.

Alors qu’il y avait initialement des rumeurs selon lesquelles la Galaxy Watch 5 serait disponible en deux tailles, tandis que le modèle Pro serait disponible en une seule – liée aux noms de code “Heart-S”, “Heart-L” et “Heart Pro”, respectivement (selon GalaxyClub) – il semble maintenant qu’il n’y aura qu’une seule taille de Watch 5 et une seule taille de Watch 5 Pro à choisir.

Alors que plusieurs sources ont renoncé à l’existence de trois tailles de Watch 5, l’un des développements les plus concrets à ce jour réside dans la propre One UI 4.5 Beta de Samsung pour la Galaxy Watch 4 (comme, une fois de plus, repéré par 9to5Google), qui comporte des espaces réservés pour la Watch 5 et la Watch 5 Pro (qui utilisent toutes deux actuellement la Watch 4 standard comme image principale).

Cela renforce également l’idée que le Pro ne comportera pas de lunette tournante, car lorsque la série Watch 4 est apparue en version bêta l’année dernière, seul le Classic a utilisé l’image de la Watch 3 comme espace réservé, car c’était la montre la plus récente à présenter un lunette tournante à l’époque.

On suppose que Samsung ne mettra pas à niveau le silicium alimentant la gamme Watch 5, venant tout juste de présenter l’Exynos W920 avec la gamme Watch 4. En tant que telles, les batteries plus grandes peuvent être la seule chose qui crée une amélioration tangible de la longévité lorsque l’on compare la gamme Watch 4 à ses successeurs, en fonction de ce que la série Watch 5 apporte d’autre à la table.

Selon la source d’information coréenne ETNews, la fonctionnalité du thermomètre fera également partie de l’équation de la Watch 5 ; utilisé pour détecter l’apparition de fièvres, ainsi que pour aider au suivi du cycle féminin.

Quant à ce que la famille Samsung Galaxy Watch 5 pourrait apporter d’autre à la table, nous nous attendons à l’évolution continue de l’interface Samsung One UI Watch, ainsi que du logiciel Wear OS de Google, alors que les entreprises travaillent vers des appareils qui peuvent rivaliser ou même renverser la montre Apple. Mais d’un point de vue matériel, il ne s’agira probablement que de mises à niveau itératives, à moins que Samsung n’ait quelque chose de spécial dans ses manches.

Nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles, alors revenez régulièrement. En attendant, jetez un œil à nos guides des meilleures montres connectées et des meilleurs trackers de fitness.