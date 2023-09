Date de sortie de la saison 5 de Virgin River, bande-annonce, distribution et actualités

Virgin River fait partie de ces séries qui prouvent que la vie dans une petite ville isolée n’est peut-être pas aussi paisible et simple qu’on pourrait l’espérer. L’émission qui retrace les événements de la vie d’une certaine infirmière a été renouvelée pour sa cinquième (et pas la dernière !) saison.

Basée sur la série de romans de Robyn Carr, la série de Netflix raconte l’histoire d’une femme en difficulté nommée Mel, qui a accepté un emploi dans une petite ville du nord de la Californie. Elle est venue à Virgin River pour un nouveau départ, prête à laisser son passé derrière elle. Travaillant comme infirmière et sage-femme, elle a fait face à de nouveaux défis mais a également trouvé des amis et l’amour.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison de Virgin River.

Selon les rumeurs, la cinquième saison de Virgin River devait débuter en juillet 2023. Cependant, cela n’a pas eu lieu, probablement en raison de la grève en cours de la SAG-AFTRA.

La saison 5 de Virgin River sera diffusée sur Netflix le jeudi 7 septembre 2023. Il sera composé de 12 épisodes ; cependant, il sera divisé en deux parties. Les 10 premiers épisodes sortiront le jour mentionné. Les deux derniers sortiront sous forme d’offres spéciales vacances le jeudi 30 novembre 2023.

Netflix

Intrigue de la saison 5 de Virgin River

Dans le prochain épisode de Virgin River, les téléspectateurs peuvent s’attendre à de la romance, de la comédie et de la tragédie. Mel et Jack essaient de rester paisibles en attendant la naissance de leur bébé. Bien entendu, rien n’est facile pour eux. Tandis que Mel doit décider comment concilier maternité et carrière, Jack doit continuer à mener sa guerre contre le SSPT.

De plus, une catastrophe naturelle mettrait en danger toute la ville. La communauté de Virgin River devra lutter contre les incendies de forêt et leurs horribles conséquences.

Comme le dit la description officielle :

La cinquième saison de Virgin River présente de nouvelles relations surprenantes, une rupture choquante, un procès difficile, des adieux déchirants et un incendie de forêt qui menace la ville, rassemblant certains habitants de Virgin River tout en en déchirant d’autres. Les problèmes de maternité poussent Mel à prendre une décision importante concernant son avenir à la clinique tandis que sa grossesse suscite de manière inattendue un lien émotionnel avec son passé. Pour faire ses preuves auprès de Mel, Jack affronte des confrontations attendues depuis longtemps – avec ses propres démons et, bien sûr, avec Charmaine. Et alors que les déficiences respectives de Doc et Hope remettent en question leur identité, le médecin et le maire doivent trouver du réconfort dans leur communauté, dans leur jeune nouvelle famille et l’un dans l’autre.

Netflix

Casting de la saison 5 de Virgin River

Nous nous attendons à ce que les acteurs suivants reprennent leurs rôles dans le cinquième volet de Virgin River :

Alexandra Breckenridge -Mel

-Mel Martin Henderson -Jack

-Jack Tim Matheson – Dr Vernon

– Dr Vernon Annette O’Toole – Espoir

– Espoir Benjamin Hollingsworth – Dan

– Dan Colin Laurent – Prédicateur

– Prédicateur Marco Grazzini – Mike

– Mike Zibby Allen – Brie

– Brie Sarah Dugdale -Lizzie

-Lizzie Kai Bradbury -Denny

-Denny Marc Ghanimé – Dr Cameron.

Bande-annonce de la saison 5 de Virgin River

Voici la bande-annonce officielle de la première partie de la saison 5 de Virgin River :

