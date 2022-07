Date de sortie de la saison 5 de Stranger Things, rumeurs, distribution et actualités

Stranger Things a terminé sa quatrième saison, avec d’énormes ramifications pour Hawkins et Upside Down.

Mais l’histoire n’est pas terminée – cet incontournable de Netflix sera de retour pour une cinquième saison. Mais que sait-on de l’intrigue ? Nous avons rassemblé toutes les rumeurs et nouvelles d’Internet, et analysé les derniers épisodes pour prédire ce qui pourrait arriver ensuite.

Si vous voulez savoir quoi d’autre sur Netflix, nous avons fait un tour d’horizon des meilleures émissions de télévision et des meilleurs films sur la plateforme.

Quand Netflix sortira-t-il la saison 5 de Stranger Things ?

La saison 5 de Stranger Things n’est pas encore entrée en production, nous pourrions donc attendre longtemps. La saison 3 a mis deux ans à se développer, et la saison 4 a pris plus de trois ans – même s’il est vrai qu’une grande partie de ce temps était due à des retards liés au COVID.

Dans cet esprit, deux ans semblent être un délai réaliste pour ce qui pourrait être la saison la plus ambitieuse de la série à ce jour – nous nous attendons donc à ce qu’elle sorte à un certain point en 2024.

La saison 5 de Stranger Things sera-t-elle la dernière ?

Les Duffer Brothers ont confirmé que la saison 5 sera le dernier épisode de Stranger Things. Ce sera une saison légèrement plus courte que les précédentes – bien que nous ne sachions pas si nous aurons à nouveau ces épisodes de deux heures.

À la fin, ils ont déclaré dans une lettre ouverte : « Il y a sept ans, nous avons planifié l’arc complet de l’histoire de Stranger Things. À l’époque, nous avions prédit que l’histoire durerait quatre à cinq saisons. Il s’est avéré trop grand pour être raconté en quatre, mais – comme vous le verrez bientôt par vous-mêmes – nous nous précipitons maintenant vers notre finale. La saison 4 sera l’avant-dernière saison; la saison 5 sera la dernière.

Si vous êtes triste à propos de la fin, alors nous avons de bonnes nouvelles – les Duffer Brothers n’en ont pas fini avec cet univers. Il y aura un spin-off basé sur le monde de Stranger Things avec une toute nouvelle distribution et une nouvelle intrigue, et il y aura également un spectacle sur scène basé sur la série de science-fiction.

Qui est au casting de la saison 5 de Stranger Things ?

Netflix n’a pas officiellement confirmé le casting de la saison 5, mais nous pouvons deviner qui reviendra.

On imagine que le casting principal sera de retour – donc Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve ( Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Erica (Priah Ferguson), Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder) Murray (Brett Gelman) et Argyle (Eduardo Franco) devraient tous revenir.

Nous verrons presque certainement le retour du grand méchant Vecna ​​(Jamie Campbell Bower), ainsi que d’autres antagonistes comme le lieutenant-colonel Jack Sullivan (Sherman Augustus).

Que va-t-il se passer dans la saison 5 de Stranger Things ?

Spoilers pour Stranger Things saison 4 ci-dessous

La fin de la saison 4 de Stranger Things a été plus sombre que la plupart des autres finales de la saison, car finalement, l’équipage de Hawkins a perdu. Vecna ​​a ouvert les portes de l’Upside Down, et maintenant Hawkins fuit à travers des parties de ce monde étrange dans le vrai.

Vecna ​​lui-même est porté disparu après avoir été blessé par Eleven, Nancy, Steve et Robin – mais nous imaginons qu’il cherche toujours Eleven, soit pour se venger, soit pour une équipe complète.

Le groupe Hawkins essaiera probablement de trouver des moyens de fermer les portes et de ramener Vecna ​​et ses monstres à l’envers une fois pour toutes.

Les frères Duffer ont confirmé à TVLine qu’il y aura une sorte de saut dans le temps. Cela est probablement dû au fait que la plupart des acteurs ne peuvent tout simplement plus passer pour de jeunes adolescents – mais il se peut que Upside Down engloutisse complètement Hawkins au fil des ans, et l’équipe doit trouver un moyen de revenir en arrière. à ce qu’il était autrefois.

Mais comment? Nous ne connaissons toujours pas les origines des pouvoirs de One/Vecna/Henry. Découvrir cela pourrait être la clé pour le faire tomber et abandonner son contrôle sur Mind Flayer et d’autres créatures de l’Upside Down.

Eleven a clairement la meilleure chance contre lui, mais elle a encore un peu d’entraînement à faire avant de pouvoir le vaincre.

Nous savons également que le lieutenant-colonel Jack Sullivan est toujours après Eleven, car il la considère comme une véritable menace surnaturelle. Il ne serait pas surprenant de voir l’équipe s’effondrer et se cacher du gouvernement. C’est encore plus probable compte tenu du lien de chacun avec Eddie et le Hellfire Club – de nombreux habitants de la ville pensant qu’ils sont un culte adorateur du diable.

Dans une interview avec The Wrap, les Duffer Brothers ont présenté la dernière saison à certains dirigeants de Netflix et ont déclaré “ils y ont vraiment bien répondu. Je veux dire, c’était dur. C’est la fin de l’histoire. J’ai vu des cadres pleurer que je n’avais jamais vus pleurer auparavant et c’était fou.

Cela signifie-t-il que nous aurons des décès de personnages majeurs? La saison dernière, les deux seules pertes majeures que nous avons eues étaient celles d’Eddie Munson et du Dr Martin Brenner/Papa. Max est gravement blessé et dans le coma, mais a survécu. Son expérience peut également signifier qu’elle a toujours un lien psychique avec Vecna, ce qui pourrait s’avérer utile dans la bataille finale.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas voir tout le monde dans le gang s’en sortir vivant. Nous soupçonnons fortement qu’Eleven devra peut-être se sacrifier, car c’est finalement elle qui a ouvert la porte du monde tout au long de la saison 1, donc elle devra peut-être aussi être celle qui la ferme.

De plus, Will jouera un rôle majeur dans la saison 5 selon Collider. La finale de la saison dernière a montré qu’il a toujours un lien avec Vecna, et que dans la finale, il prendra tout son sens. Will a également montré de forts indices qu’il est amoureux de Mike – une autre intrigue qui, selon nous, sera explorée dans la saison 5.

Il y a aussi le triangle amoureux en cours entre Jonathan, Nancy et Steve – une autre histoire qui peut indiquer qu’au moins un de ces personnages ne sortira pas vivant de la dernière saison.

Enfin, les Russes sont peut-être encore en train de traquer Hopper et Joyce après leur évasion de prison. Vont-ils se rendre en Amérique pour se venger ? Tout sera révélé dans la saison 5.