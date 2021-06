Date de sortie de la saison 4 de Westworld, théories, bandes-annonces et actualités

Le drame de cow-boy robot Westworld a été un énorme succès pour HBO, et bien que ce ne soit pas tout à fait le « prochain Game of Thrones » que tout le monde attendait, c’est indéniablement un succès.

La troisième saison est maintenant terminée, mais nous savons qu’une quatrième est en route. Voici quand il arrive et à quoi s’attendre quand il sera diffusé.

Quand la saison 4 de Westworld commencera-t-elle?

HBO a confirmé que la saison 4 de Westworld était en route, avec l’équipe créative principale de Jonathan Nolan et Lisa Joy à nouveau en charge. Nous ne savons pas quand il sera diffusé – l’émission est difficile à produire telle quelle, et avec les complications de l’épidémie de coronavirus à prendre en compte, il y a probablement fort à parier qu’il faudra attendre plus de 12 mois pour plus de Westworld .

À l’origine, il était supposé que la saison 4 pourrait être diffusée en 2021, mais Jeffrey Wright, un habitué de la série, a publié une photo de sa chaise fixe le 14 juin 2021, ce qui signifie que le tournage vient probablement de commencer à cette époque.

Par conséquent, à condition qu’il n’y ait plus de retard, nous nous attendons à voir la saison 4 de Westworld en 2022.

Où pouvez-vous le regarder ?

Westworld est fabriqué par HBO, donc si vous êtes aux États-Unis, c’est là que vous devez le regarder. Vous pouvez également diffuser toutes les saisons précédentes sur HBO Max.

Pour le Royaume-Uni, comme pour la plupart des grandes émissions de HBO, cela signifie qu’il est diffusé sur Sky Atlantic.

Si vous n’avez pas déjà Sky, cela signifie que vous devrez souscrivez à l’un de ses forfaits TV pour regarder l’émission en direct, mais il existe un autre moyen (moins cher) : maintenant. Ce service de streaming propose du contenu Sky – y compris Westworld – vous pourrez donc regarder Westworld quand vous le souhaitez. Le pass divertissement ne coûte que 9,99 £ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours.

Maintenant, les trois premières saisons de Westworld sont également souvent disponibles en streaming, bien que la disponibilité varie, mais au moment de la rédaction, chaque épisode est disponible – vérifiez ici pour voir ce qui est disponible en ce moment et regardez-le vous-même.

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 4 ?

HBO n’est même pas encore entré en production pour la saison quatre, il n’y aura donc pas encore de bande-annonce avant un bon moment.

Que peut-on attendre de la saison 4 ?

Nous ne savons pas encore grand-chose sur la quatrième saison de la série, mais nous avons quelques idées. Naturellement, spoilers pour les trois premières saisons suivent à partir d’ici.

Combien d’épisodes y aura-t-il ?

Il y avait huit épisodes dans la saison trois, contre dix dans chacune des deux premières saisons. Nous en attendrions probablement huit à nouveau pour la quatrième saison.

Quels personnages seront de retour ?

Il est probable que la plupart des acteurs seront de retour en action – du moins ceux dont les personnages ont survécu (ou peuvent être reconstruits).

À la fin de la saison 3, Caleb d’Aaron Paul et Maeve de Thandie Newton se sont rendus dans la ville pour construire leur nouveau monde après avoir détruit le superordinateur d’Incite. Il y a fort à parier qu’ils seront de retour et feront leur nouvelle révolution.

Jeffrey Wright est également sûr de revenir, car Bernard donne toujours des coups de pied et accompagné du responsable de la sécurité de Luke Hemsworth, Stubbs. Evan Rachel Wood semble susceptible de revenir en tant que Dolores – elle est peut-être décédée, mais il y a au moins un hôte avec une copie de sa perle, alors ne vous attendez pas à ce que cela l’arrête – et l’hôte Dolores / Hale de Tessa Thompson est aussi là-bas.

Enfin, Ed Harris est toujours là en tant que Man in Black – ou du moins une version robotique de lui-même, il sera donc de retour. Vincent Cassel est cependant moins susceptible de réapparaître en tant que Serac, mais nous ne l’exclurions pas – nous ne l’avons pas vu mourir mourir après tout.

Il est probable que de nombreux autres acteurs réapparaissent dans des rôles plus petits, mais il est difficile de prédire exactement quels hôtes apparaîtront, après que tant d’acteurs ne soient apparus que brièvement dans la saison trois.

Y a-t-il de nouveaux personnages ?

Nous sommes sûrs qu’il y en aura, d’autant plus que la saison dernière a vu des introductions majeures comme Caleb et Serac, mais pour l’instant, nous ne connaissons aucun nouveau casting pour la saison quatre.

Que va-t-il se passer dans la saison quatre ?

Pour le moment, naturellement, nous n’en savons pas trop, mais nous pouvons spéculer sur la fin de la troisième saison.

Comme nous l’avons dit ci-dessus, Maeve et Caleb sont maintenant dans le monde et prêts à démarrer (ou à poursuivre) la révolution de Dolores, bien que ce que cela implique exactement soit à deviner.

Leur principale opposition sera le corps de Dolores in Hales, soutenu par sa copie robotique de William – alias l’Homme en noir. Ils travailleront à une utopie robotique, laissant les humains dans la poussière, tandis que Maeve et Caleb visent quelque chose avec un peu plus d’unité.

Ensuite, il y a Bernard, qui contrôle le seul point d’accès à toutes les données secrètes de Delos. Nous ne savons pas ce qu’il a l’intention d’en faire, mais j’espère que cela signifie au moins qu’il aura un peu plus à faire la prochaine fois.

Attendez-vous à un retour de Dolores, mais peut-être pas celui que vous connaissez et aimez. Il y a toujours une copie d’elle dans le corps de Charlotte Hale – bien qu’elle ait traversé beaucoup de choses – avec une autre dans le corps de Lawrence (qui s’est présenté comme une copie pour aider Bernard dans la finale, au cas où vous l’auriez oublié) . Alors ne pensez pas que le spectacle est terminé avec Dolores pour le moment.