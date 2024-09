Date de sortie de la saison 4 de Bridgerton : Bridgerton Saison 4 : Le showrunner révèle un changement majeur dans le chapitre de Benedict

Comme La Chronique des Bridgerton La série se prépare pour sa quatrième saison, les fans peuvent s’attendre à quelques changements visuels, même si le charme caractéristique de la série restera intact. La showrunner Jess Brownell a récemment partagé des informations sur la saison à venir, laissant entrevoir un changement dans l’esthétique de la série. Alors que La Chronique des Bridgerton a constamment présenté une ambiance printanière perpétuelle tout au long de ses trois premières saisons, la saison 4 est sur le point d’explorer une saison différente : l’automne, comme mentionné dans un rapport de MSN.

Dans une conversation avec le Los Angeles Times, Brownell a révélé : « Nous vivons toujours dans ce printemps perpétuel La Chronique des Bridgertonmais nous jouons avec l’idée de l’automne pour la première fois. » Cela marque un départ par rapport aux visuels sur le thème de l’été qui ont défini la série jusqu’à présent.

Les fans n’ont cependant pas à s’inquiéter de changements radicaux. Brownell a assuré que même si la palette pourrait évoluer vers des tons chauds d’automne, le spectacle conserverait certaines de ses teintes pastel pour conserver l’aspect et l’atmosphère familiers. « Ce sera toujours aussi luxuriant et coloré, mais plus dans ces couleurs chaudes d’automne au lieu des pastels », a-t-elle ajouté, selon le rapport de MSN.

L’histoire d’amour de Benoît XVI occupe le devant de la scène

Saison 4 de La Chronique des Bridgerton La saison 1 de la série se concentrera sur le parcours romantique de Benedict Bridgerton, suivant le modèle établi dans les saisons précédentes où chaque épisode se concentre sur un frère ou une sœur Bridgerton différent. Luke Thompson, qui joue Benedict, sera au premier plan alors que l’histoire explore sa liaison avec Sophie. Cette saison est particulièrement attendue par les fans des romans de Julia Quinn, car l’histoire de Benedict est l’une des préférées des fans.



Le changement de ton visuel, bien que nouveau, est également pratique. Brownell a mentionné que la décision de fixer la saison à l’automne était en partie due au calendrier du tournage. « Cela est en partie lié à l’histoire et en partie, honnêtement, à des raisons pratiques, car nous tournons à l’automne », a-t-elle noté.

Deux ans d’attente pour les fans

Malgré l’excitation entourant la nouvelle saison, La Chronique des Bridgerton Les fans devront faire preuve de patience, car la saison 4 ne sortira pas avant 2025. L’écart entre les saisons a été un point de frustration pour les téléspectateurs, mais Brownell a expliqué que le long processus de production est nécessaire pour maintenir la haute qualité de la série. « Nous travaillons pour essayer de sortir les saisons plus rapidement, mais il faut huit mois pour les filmer, puis elles doivent être montées et doublées dans toutes les langues », a déclaré Brownell au Hollywood Reporter. La première saison de la série, qui a débuté en 2020, est rapidement devenue une sensation mondiale, avec ses décors somptueux, ses costumes complexes et ses personnages convaincants. Après le succès de l’histoire de Daphné et Simon, la série a continué avec la romance d’Anthony et Kate dans la saison 2, et plus récemment, l’histoire d’amour de Colin et Penelope dans la saison 3.

L’avenir de Bridgerton : huit saisons en préparation ?

Alors que les fans attendent avec impatience la sortie de la saison 4, des spéculations vont bon train sur l’avenir de la série. Julia Quinn, l’auteur de la La Chronique des Bridgerton romans, a laissé entendre que Netflix pourrait prévoir de produire huit saisons, une pour chacun des frères et sœurs Bridgerton. « Je pense que c’est ce qui se passe depuis le début. C’est une façon longue de dire : « Oui, il y a des plans [for beyond Season 4] », a déclaré Quinn à People en juillet.

Même si rien n’est encore gravé dans la pierre, Quinn a exprimé sa confiance dans la vision à long terme de la série. Elle a fait remarquer que lorsque Netflix a acquis les droits de ses livres, il était évident qu’ils avaient beaucoup réfléchi au processus d’adaptation, ce qui suggère une volonté de donner vie à toutes les histoires des frères et sœurs.

FAQ :

La saison 4 de La Chronique des Bridgerton va-t-elle sortir ?

La première de La Chronique des Bridgerton La saison 4 devrait être retardée jusqu’en 2026. En juin, la showrunner Jess Brownell a informé The Hollywood Reporter que les fans devront attendre deux ans pour la prochaine saison.

Est-ce que Pénélope épouse Colin ?

À la fin de la finale de la saison 3, de nombreux personnages principaux de Bridgerton ont trouvé le bonheur, Pénélope en tête. Elle épouse Colin.