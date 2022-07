Date de sortie de la saison 2 de Ms. Marvel, bande-annonce, distribution et actualités

La première saison de Mme Marvel a présenté Kamala Khan au MCU. En tant que vedette du jeu Marvel’s Avengers de 2020 et apparition prévue dans la suite de Captain Marvel, The Marvels, il semble que ce nouveau super-héros devienne rapidement un nom familier.

Mais l’histoire de Kamala continuera-t-elle dans une autre saison de Mme Marvel ? Nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 2 de Mme Marvel.

Le spectacle de Mme Marvel rejoint les goûts de The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, contribuant de manière significative au récit global de la phase 4 du MCU

Mme Marvel aura-t-elle une saison 2 ?

Disney n’a pas officiellement confirmé si Mme Marvel reviendra pour une deuxième saison, mais la productrice exécutive Sana Amanat est certainement partante.

Dans une interview avec AV Club, elle a déclaré ce qui suit : “Oh mon Dieu, il y a tellement de choses que je voudrais faire dans une autre saison. Certainement plus d’éléments du Pakistan, des poignards rouges et de son histoire familiale. Que s’est-il passé quand Hasan est monté dans ce train avec bébé Sana… J’ai dit très publiquement que je voulais une saison deux. Nous verrons. Je ne sais pas.”

Même s’il y a une saison 2, l’histoire de Kamala directement après la saison 1 se poursuivra dans The Marvels, la suite de Captain Marvel. Cela devrait sortir le 28 juillet 2023, et Iman Vellani (Kamala Khan) jouera aux côtés de Brie Larson (jouant Carol Danvers) et Teyonah Parris de WandaVision (jouant Monica Rambeau). La famille de Kamala jouera également dans ce film.

Marvel aura un panel au Comic-Con cet été, afin que nous puissions en savoir plus sur l’avenir de Mme Marvel ici.

La fin de la saison 1 de Mme Marvel et la scène post-crédits expliquées

Spoilers pour la saison 1 de Mme Marvel ci-dessous

On peut dire que la plus grande révélation de la première saison de Mme Marvel est qu’elle est la première mutante officielle du MCU.

À la fin de la finale de la saison, Bruno (Matt Lintz) a dit à Kamala qu’il avait étudié son ADN et découvert quelque chose d’inhabituel, comme une “mutation”. Cela a ensuite été suivi par le thème X-Men de 1997.

Kamala elle-même ne semblait pas saisir la signification de cette révélation, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une autre étiquette. Cependant, il y a maintenant une chance qu’elle puisse jouer un rôle dans l’introduction des X-Men dans Earth-616 à l’avenir.

C’est un grand changement par rapport aux bandes dessinées, car Kamala est un inhumain plutôt qu’un mutant – mais ce choix était soupçonné d’être dû à des problèmes de licence à l’époque, car Marvel Studios n’avait pas les droits sur les X-Men lors de l’écriture. l’histoire.

Disney possède maintenant bien sûr Fox, donc Kamala étant changé en mutant semble plutôt approprié.

Mais la fin n’a pas seulement mis en place les mutants. La scène post-crédits a montré que Kamala était téléportée quelque part via le bracelet, et elle a été remplacée par nul autre que son héros, Carol Danvers, AKA Captain Marvel (joué par Brie Larson). Carol a l’air extrêmement perturbée d’être dans une pièce avec des photos d’elle-même collées sur tous les murs, et s’enfuit rapidement.

Les fans théorisent que le bracelet de Kamala est en fait un Nega-Band, ce qui oblige les utilisateurs à changer de place – en mettant un dans le monde réel et un dans la zone négative.

Alternativement, Kamala a peut-être été transporté à l’endroit où Carol était en dernier, qui pourrait potentiellement être dans l’espace. Quoi qu’il en soit, nous sommes certains d’en savoir plus dans The Marvels – et nous sommes ravis de voir comment se déroule la dynamique réelle entre Carol et Kamala.

Le spectacle a également laissé Kamran avec les poignards rouges à Karachi, donc la porte est ouverte pour lui et cette faction pour revenir une fois de plus.

Comment puis-je regarder Mme Marvel?

Comme les autres émissions du MCU, Mme Marvel est une exclusivité Disney Plus. Si vous n’avez pas encore de compte sur Disney+, cela coûte 7,99 £/7,99 $ par mois pour un abonnement continu et 79,90 £/79,99 $ pour un pass annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici.