Date de sortie de la paternité, distribution et intrigue – ce que nous savons jusqu’à présent

Les fans de NETFLIX se préparent à rire et à pleurer à la nouvelle comédie dramatique Fatherhood, avec Kevin Hart.

Mais de quoi parle le film? Voici ce que nous savons.

La meilleure série sur Netflix

Les meilleurs films sur Netflix

Nouveau sur Netflix: ce qu’il faut regarder cette semaine

Éclaboussure

Kevin Hart joue le rôle principal dans la paternité[/caption]

Quand la paternité sera-t-elle publiée sur Netflix?

Paternité sera disponible sur Netflix à partir du 18 juin.

Le film devait sortir en avril 2020 mais a été retardé en raison de la pandémie de Covid-19.

La comédie dramatique est l’histoire d’un nouveau père qui est récemment devenu veuf.

Le décès inattendu de sa femme laisse l’homme avec des doutes, des craintes et du chagrin alors qu’il entreprend d’élever sa fille seul.

La paternité s’inspire de l’histoire vraie de l’auteur Matthew Logelin, qui a malheureusement perdu sa femme Liz 27 heures seulement après la naissance du premier enfant du couple.

Qui fait partie du casting de Fatherhoood?

Melody Hurd, Alfre Woodard, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Paul Reiser et Deborah Ayorinde rejoignent tous Hart dans le casting de la paternité.

Channing Tatum était initialement censé jouer le rôle principal du film avant d’être remplacé par Hart en 2019.

Le film est réalisé par Paul Weitz, le co-réalisateur de About a Boy et American Pie.

Kevin Hart

Getty Images – Getty

Hart est un habitué d’Hollywood[/caption]

Hart, 41 ans, joue Matthew Logelin.

Le funnyman américain est un habitué du grand écran, jouant dans des films tels que Ride Along et sa suite, Get Hard et Central Intelligence.

Hart est également un comédien de stand-up, nommé comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time en 2015.

Mélodie Hurd

Hurd, 9 ans, joue Maddy Logelin.

La jeune actrice a déjà joué dans Battle at Big Rock and Them.

La paternité est le premier film du jeune.

Alfre Woodard

Éclaboussure

Alfre Woodard est une star de cinéma nominée aux Oscars[/caption]

Woodard, 68 ans, joue Marian.

L’actrice nominée aux Oscars est l’une des meilleures stars de cinéma de sa génération, apparaissant dans Cross Creek, Primal Fear, 12 Years a Slave et bien d’autres.

Elle est également une habituée de la télé, jouant dans des émissions telles que Desperate Housewives, Luke Cage et A Series of Unfortunate Events.

Lil Rel Howery

Howery, 41 ans, joue la Jordanie.

L’acteur et comédien est surtout connu pour son rôle de Robert dans The Carmichael Show, étant également apparu dans Rel en tant que personnage titulaire.

Howery a fait ses débuts au cinéma en 2017, jouant Rod dans l’horreur acclamée par la critique Get Out.

DeWanda Wise

Wise, 36 ans, joue Swan.

Les fans de Netflix reconnaîtront l’actrice pour avoir joué Nola dans la comédie dramatique She’s Gotta Have It.

Wise a joué dans de nombreuses émissions de télévision au cours de sa carrière, notamment The Twilight Zone, The Good Wife et Boardwalk Empire.

Anthony Carrigan

Carrigan, 38 ans, joue Oscar.

L’acteur américain est surtout connu pour avoir joué dans The Forgotten, Gotham et The Flash.

Carrigan joue actuellement NoHo Hank dans la comédie noire Barry, ce qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 2019.

Paul Reiser

Getty – Contributeur

Paul Reiser a joué dans de nombreux films et émissions de télévision au cours de sa carrière[/caption]

Reiser, 65 ans, joue Paul.

L’acteur américain a joué dans d’innombrables émissions de télévision, notamment My Two Dads, Mad About You et Stranger Things.

Il est également apparu sur le grand écran, en vedette dans Beverly Hills Cop et sa première suite, Whiplash et Aliens.

Deborah Ayorinde

Ayorinde, 33 ans, joue Liz Logelin.

L’actrice née à Londres est apparue dans plusieurs émissions de télévision, dont Luke Cage, True Detective et Them.

Elle a également figuré dans divers films, dont Harriet, Girls Trip et The Wizard of Lies.





Qu’y a-t-il sur Netflix, Disney + et Amazon Prime? Vous recherchez une nouvelle série Netflix à binge ou les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime? Nous vous avons couvert … Nouveau sur Netflix: les meilleures séries et films sortis chaque jour

Les meilleurs films sur Netflix à regarder maintenant

La meilleure série à regarder sur Netflix

Les horreurs les plus terrifiantes à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs documentaires à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures comédies à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs thrillers à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures émissions pour enfants sur Netflix à regarder maintenant

La meilleure série de vrais crimes à regarder sur Netflix

Les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série sur Disney +