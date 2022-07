Date de sortie de la mise à jour Windows 11 2023 (23H2) et actualités sur les fonctionnalités

Lorsque Microsoft a lancé Windows 11 pour la première fois en octobre dernier, il manquait certaines fonctionnalités clés. Plusieurs fonctionnalités de Windows 10 avaient été supprimées sans explication, tandis que de nombreuses refontes d’applications et la prise en charge d’applications Android n’étaient pas encore disponibles.

Microsoft a corrigé cela dans les mois qui ont suivi – la version disponible aujourd’hui est un grand pas en avant. Pourtant, la plupart des nouvelles fonctionnalités réelles ont été réservées à la mise à jour 22H2, et il est logique de penser que ce sera une histoire similaire en 2023. Mais un rapport récent suggère que les choses pourraient être très différentes – voici tout ce que vous devez savoir sur Mises à jour de Windows 11 en 2023.

Avec l’introduction de Windows 11, Microsoft est officiellement passé aux mises à jour annuelles des fonctionnalités. La mise à jour 22H2 approche à grands pas, vous pourriez donc être pardonné de penser que nous aurons également une mise à jour 23H2.

Cela pourrait toujours être le cas, mais un article récent de Windows Central suggère que Microsoft supprimera entièrement les mises à jour de fonctionnalités. L’auteur Zac Bowden dit qu’ils seront remplacés par “Moments” – de nouvelles mises à jour chargées de fonctionnalités qui sont publiées tous les quelques mois. Si cela s’avère vrai, les fonctionnalités initialement annoncées pour la mise à jour 23H2 seraient publiées progressivement tout au long de 2023.

Mais il y a encore une chance que Microsoft s’en tienne à son cycle annuel de mise à jour des fonctionnalités. Si tel est le cas, une sortie en septembre ou octobre 2023 est très probable, mais ce n’est que pure spéculation à ce stade.

N’oubliez pas que la plupart des appareils ne peuvent pas télécharger ces mises à jour plus importantes le jour de la sortie. Microsoft limite la disponibilité afin de gérer la demande sur ses serveurs, vous pouvez donc attendre des semaines, voire des mois.

Pour un accès anticipé, vous pouvez toujours rejoindre le programme Windows Insider et essayer de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient rendues publiques. Cependant, notez que toutes les fonctionnalités de Dev Channel ne se retrouvent pas dans les versions finales. La chaîne bêta offre un bon équilibre pour la plupart des gens, mais elle n’est toujours pas recommandée sur vos principaux appareils.

Tous les appareils Windows 11 existants seront-ils compatibles avec la version 23H2 ?

Peut-être pas tous, mais la grande majorité. Microsoft a introduit de nouvelles exigences matérielles radicales pour Windows 11 au nom de la sécurité, laissant de nombreux appareils plus anciens incapables de se mettre à niveau.

Rien n’indique que cela se reproduira de sitôt, à moins que Microsoft ne nous surprenne avec la sortie de Windows 12 beaucoup plus tôt que prévu.

Un scénario plus probable est qu’une poignée d’appareils plus anciens ne pourront pas être mis à jour, mais ils devraient encore recevoir des mises à jour de sécurité pendant un certain temps.

La mise à jour 22H2 n’est même pas encore officielle, il est donc difficile de prédire ce qui sera ajouté à Windows 11 un an plus tard. Pourtant, nous avons déjà une idée de ce qui nous attend.

Comme l’a rapporté Windows Latest, une récente webémission de Microsoft inclut un fichier PowerPoint nommé “SV3 Refined Investments Next Steps”. Beaucoup de gens ont compris que cela signifiait Sun Valley 3, le nom de code interne attendu pour la version 23H2.

Microsoft

Considérant que la version originale de Windows 11 était simplement connue sous le nom de “Sun Valley”, cela semble être une conclusion logique. Cependant, personne ne peut deviner ce que signifie réellement «investissements raffinés». Ce sont peut-être des ajustements plus subtils plutôt qu’une grande refonte, mais c’était toujours probable.

En effet, un article ultérieur de Windows Latest de juin 2022 suggère que Microsoft a «confirmé» que la mise à jour des fonctionnalités de 2023 sera SV3 (Sun Valley 3). Ceci est basé sur les récentes mises à jour du canal de développement du programme Windows Insider, qui font référence à la fois à “SV3” et à “cuivre”, un autre nom de code interne attendu. Les preuves de la mise à jour 22H2 sont disponibles dans les premières versions depuis un certain temps, il est donc logique que ce soit l’équivalent de 2023.

Cependant, dans une vidéo d’avril 2022, Zac Bowden et Daniel Rubino de Windows Central discutent de ce que la mise à jour 23H2 pourrait impliquer. Malgré la grande mise en garde que tout cela pourrait changer, il y a quelques informations utiles à connaître – les deux sont des journalistes fiables avec une solide expérience pour les nouvelles de Windows.

Bien que le mode tablette dédié de Windows 10 ait été abandonné pour Windows 11, Microsoft continue de rendre le système d’exploitation plus adapté à la saisie tactile. Bowden prévoit qu’il y aura plus à venir, avec la possibilité qu’une interface utilisateur (UI) de tablette distincte soit réintroduite dans la version 23H2. Mayank Parmar de Windows Latest est d’accord, suggérant qu’une barre des tâches compatible avec les tablettes pourrait arriver en 2023.

Ailleurs, Bowden pense que la mise à jour améliorera encore la façon dont Windows communique avec Android. Microsoft a récemment renommé l’application compagnon Your Phone en “Phone Link”, en la repensant dans le processus. Avec le Surface Duo 3 également probable en 2023, cela a beaucoup de sens.

Bowden pense également que la version 23H2 pourrait être le moment où nous verrons enfin un mode sombre à l’échelle du système. Cela était initialement prévu pour la première version de Windows 11 en 2021, mais rien ne laisse penser qu’il arrivera cette année non plus.

Plus tard dans la vidéo, Rubino suggère que 2023 sera une grande année pour les pliables exécutant Windows 11. Cela pourrait ne pas inclure un portrait Surface Duo, mais Microsoft voudra optimiser le système d’exploitation pour une variété de facteurs de forme différents.

Un article séparé de Windows Latest traite d’une autre fonctionnalité potentielle de 23H2. Comme Microsoft l’a subtilement révélé lors de son événement d’avril 2022, l’option pour les dossiers d’applications sur le bureau Windows 11 semble être en route. En l’absence de rumeurs suggérant qu’il arrivera dans la mise à jour 22H2, cela pourrait être quelque chose que nous devrons attendre jusqu’en 2023.

Bien sûr, un article plus récent de Windows Central suggère que ces fonctionnalités seront fournies tout au long de 2023 plutôt que toutes en même temps dans la mise à jour 2023. Mais aucune autre caractéristique spécifique n’a été révélée en même temps.

Nous mettrons à jour cet article une fois de plus sur l’avenir des mises à jour de Windows 11, y compris si nous verrons réellement une mise à jour 23H2. À plus long terme, il semble que nous pourrions obtenir Windows 12 dès 2024.