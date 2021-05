Windows 10 a subi de nombreux changements au cours des six années écoulées depuis son premier lancement, mais l’aspect et la convivialité de base sont restés les mêmes. Que vous choisissiez un tout nouvel appareil ou un appareil qui n’a pas été mis à jour depuis quelques années (la dernière version officiellement prise en charge par Microsoft date de mai 2018), l’expérience sera en grande partie la même.

Cependant, cela semble sur le point de changer en 2021. La mise à jour 21H1 est probablement la mise à jour mineure à laquelle nous nous sommes habitués de la part de Microsoft, mais de grands changements sont attendus plus tard dans l’année. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour 21H2, nommée en interne «Sun Valley».

Date de sortie de la mise à jour Windows 10 21H2

Nous n’avons aucune information de version concrète à ce stade, bien que le calendrier des précédentes mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 donne une bonne idée du moment auquel nous pouvons nous y attendre. La mise à jour de fin 2019 est arrivée le 12 novembre, tandis qu’un an plus tard, elle a été avancée au 20 octobre.

Tous les signes indiquent une fenêtre de publication similaire pour la mise à jour de Sun Valley. En effet, un article de Windows Central suggère qu’il sera présenté comme le ‘Octobre 2021 mettre à jour’.

Comme c’est généralement le cas, les membres du programme Windows Insider auront probablement accès aux premières versions à l’avance, alors surveillez-le bientôt si vous êtes déjà inscrit. Sinon, accédez simplement à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Programme Windows Insider et cliquez sur « Commencer » – il est ouvert à tout le monde avec un appareil Windows 10.

Une version quasi finale de la mise à jour 21H2 devrait être disponible pour les initiés en juin 2021.

Mayank Parmar de Windows Latest a suggéré que Microsoft annoncera officiellement la mise à jour « pendant ou après la conférence des développeurs Build 2021 », actuellement prévue du 25 au 27 mai.

Mon PC Windows recevra-t-il la mise à jour 21H2?

Il est fort probable que, à condition que votre PC ou ordinateur portable soit capable de télécharger la mise à jour 20H2, la mise à jour de fonctionnalités la plus récente publiée par Microsoft. La mise à jour 21H1 est toujours attendue d’ici Sun Valley, nous serions surpris si des appareils exécutant la version 20H2 cesseront d’être pris en charge.

Comme c’est généralement le cas, vous devrez peut-être installer la mise à jour des fonctionnalités précédente avant que Sun Valley ne soit disponible au téléchargement dans les paramètres.

Vous devrez peut-être également être patient. Microsoft est connu pour limiter la disponibilité des mises à jour des fonctionnalités afin de gérer la demande, de sorte qu’il peut s’écouler des semaines, voire des mois après la date de sortie officielle, que votre PC soit éligible.

En effet, ce n’est qu’en février 2021 que la mise à jour de mai 2020 a été officiellement autorisée pour tous les appareils compatibles.

Nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Windows 10 21H2

Depuis octobre 2020, nous avons l’idée que la mise à jour 21H2 pourrait être la plus importante de Windows 10 à ce jour. De nombreuses fonctionnalités ont fait l’objet de rumeurs à l’époque, et beaucoup d’autres l’ont été depuis. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent:

Nouveau langage de conception

La révision de conception attendue de la mise à jour de Sun Valley est sans aucun doute la nouvelle la plus accrocheuse que nous ayons entendue jusqu’à présent. Microsoft semble prêt à réorganiser l’interface utilisateur de Windows 10 pour être plus conforme à son nouveau langage de conception « Fluent UI », avec des coins arrondis et un design plus simple.

Cela comprendra les applications système telles que l’Explorateur de fichiers et les paramètres, ainsi que les boîtes de dialogue «Fichier» et «Copier». Nous nous attendons à ce que la plupart des applications de Microsoft adoptent une conception similaire, avec Windows Central mettant en évidence « Alarmes et horloge » en particulier. Le menu Démarrer, qui a été mis à jour fin 2020 pour s’adapter automatiquement au thème de l’appareil, bénéficiera également de ces améliorations.

Selon Windows Latest, Microsoft envisage également une conception dans laquelle le menu Démarrer et la fenêtre d’options du clic droit seraient « flottants », avec un espace visible entre eux et la barre des tâches. Une maquette de l’auteur Mayank Parmar montre comment cela pourrait fonctionner:







Image: Windows le plus récent



Ailleurs, il y aura également un tout nouveau centre d’action. Il adoptera un design presque identique à Windows 10X, le nouveau spin-off de Microsoft conçu pour les appareils à double écran. La grande amélioration ici est un nouveau menu Paramètres rapides, qui supprimera une grande partie de l’encombrement de la barre des tâches. Il existe également une interface utilisateur dédiée au contrôle de la musique et une zone de notification séparée, le tout visible d’un simple clic.







Image: Windows Central



Pour compléter cela, Microsoft devrait également introduire une nouvelle fonctionnalité de style tableau de bord, qui fournira un aperçu des informations relatives à votre compte. Cela peut inclure des événements du calendrier, des documents récents, des tâches à faire ou d’autres nouvelles pertinentes.

Nouvelles options de personnalisation

Il ne semble pas que les changements visuels s’arrêteront là. Selon Windows Latest, Microsoft travaille sur l’ajout de nouveaux paramètres de personnalisation dans la mise à jour 21H2. Celles-ci incluront la prise en charge de «Windows Spotlight», où le fond d’écran quotidien de Bing peut être défini comme arrière-plan de votre bureau. Il comprend également la possibilité d’en savoir plus sur chaque photo, comme indiqué ci-dessous:







Image: Windows le plus récent



Le même article suggère également que les personnalisations du clavier à l’écran seront également introduites dans la mise à jour 21H2. Cela vous permettra de changer la couleur des touches et des bordures, ainsi que la taille et la transparence de chaque touche. Les deux fonctionnalités sont désormais disponibles dans une version préliminaire de Windows 10, bien que la fin de 2021 semble très probable pour un déploiement complet.

Nouveau tableau d’utilisation de la batterie

Selon le tweet ci-dessous, il semble que Microsoft ajoutera un nouveau menu d’utilisation de la batterie dans l’application Paramètres. Il devrait inclure des informations sur les applications les plus gourmandes en énergie, ainsi que des outils pour réduire l’épuisement de la batterie à l’avenir.

Voici quelques nouveaux graphiques d’utilisation de la batterie qui arriveront sur Windows l’année prochaine. Vraiment heureux de voir cela après s’être habitué à de telles fonctionnalités sur Android et iOS. pic.twitter.com/0io22kjrt2 – Germon (@thebookisclosed)

14 décembre 2020

La fonctionnalité ne devant pas arriver dans la mise à jour 21H1, tous les signes indiquent qu’elle arrivera à Sun Valley. Cependant, c’est la première fuite que nous avons vue du @thebook divulgué sur Twitter, nous ne pouvons donc pas être sûrs qu’elle se retrouvera dans la version finale.

Améliorations du multitâche

De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été récemment ajoutées au navigateur Edge de Microsoft et Sun Valley verra un onglet individuel inclus dans l’outil multitâche Snap Assist de Windows 10. Cela devrait faciliter l’utilisation de deux ou plusieurs onglets de navigateur en même temps.







Image: Windows Central



Les mises à jour de Snap Assist devraient également inclure la mémorisation des deux applications prises lors de la connexion / déconnexion d’un écran externe. Actuellement, ceux-ci seraient réinitialisés à chaque fois que le nombre d’écrans connectés change.

Selon Windows Latest, Microsoft permettra également désormais d’avoir des bureaux virtuels séparés pour chaque écran utilisé. Cela devrait permettre aux utilisateurs de séparer les onglets personnels et professionnels, en particulier s’ils utilisent le même appareil pour les deux. L’auteur Mayank Parmar dit que la société teste actuellement la fonctionnalité, qui serait disponible via une bascule dans les paramètres.

Le même article suggère également que la fonction dite «Aero Shake» deviendra facultative. Actuellement, faire glisser rapidement une fenêtre ouverte d’un côté à l’autre minimisera toutes les applications ouvertes. Cela peut être un moyen utile d’accéder rapidement au bureau, mais ce n’est certainement pas pour tout le monde.

Fonctionnalité améliorée de la voix et du stylet

Windows 10 peut être contrôlé avec votre voix ou un stylet, mais les expériences les plus intuitives ne sont pas non plus. Cela semble sur le point de changer dans la mise à jour de Sun Valley, avec une interface utilisateur de commande vocale plus claire et un menu contextuel dédié qui apparaît lorsque vous utilisez un stylet compatible avec un appareil Windows 10.

Gestes en mode tablette

Windows 10 ne s’est jamais senti tout à fait optimisé pour les tablettes, mais l’introduction de gestes pourrait aider à améliorer l’expérience tactile. Selon Windows Central, ceux-ci imiteront les gestes du trackpad existants, avec un glissement de quatre ou cinq doigts vers le bas pour minimiser une application.

Possibilité de désinstaller les applications système

Windows 10 est toujours fourni avec une large gamme d’applications système, mais beaucoup ne peuvent pas être désinstallées. Cela semble sur le point de changer, Zac Bowden de Windows Central suggérant que le nombre d’applications pouvant être désinstallées « augmentera considérablement ». Cependant, il n’est pas clair que ceux-ci incluront.

Nouveaux paramètres d’affichage et de caméra

Ce sont parmi les changements les plus mineurs à venir dans la mise à jour de Sun Valley, mais ils pourraient encore faire une grande différence dans l’expérience utilisateur. Comme les derniers rapports de Windows, la mise à jour offrira une option pour ajuster automatiquement les niveaux de contraste de l’écran afin de gérer plus efficacement la durée de vie de la batterie.

Il y aura également une nouvelle section « Caméras » dans les paramètres des appareils, vous permettant de gérer plus facilement les caméras intégrées et externes. Il offrira également la possibilité de modifier la luminosité et le contraste de chaque objectif, qui s’appliqueront ensuite à toutes les applications où il est utilisé.

Un précédent article sur Windows Latest suggérait également que Windows 10 vous alerterait bientôt lorsque votre caméra est utilisée par des applications tierces.

Suppression de la synchronisation multi-appareils

Malheureusement, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Comme le rapportent notre site sœur PCWorld et de nombreuses autres sources, une récente version de Windows Insider Preview a révélé que la nouvelle activité ne serait plus enregistrée dans la chronologie de Windows 10. Il fonctionnera toujours avec le contenu de l’appareil que vous utilisez, mais cela signifie que vous perdrez la synchronisation croisée entre les appareils connectés au même compte Microsoft. On ne sait pas pourquoi Microsoft prendrait des mesures pour rendre une fonctionnalité comme Timeline moins utile, avec l’alternative suggérée d’utiliser les « activités récentes » d’Edge loin d’être aussi complète. Il ne s’agit que d’une version préliminaire, il y a donc une chance qu’il ne parvienne pas à la version finale, mais il semble que l’écriture soit sur le mur pour la synchronisation multi-appareils sur Windows 10.

Nous n’avons pas encore entendu quoi que ce soit d’officiel de la part de Microsoft concernant la mise à jour de Sun Valley. Cependant, Panos Panay, Chief Product Officer, a déclaré qu’il était « tellement emballé » par « la prochaine génération de Windows ». Nous nous attendrions à ce que les cadres supérieurs soient enthousiastes à propos des versions à venir, mais devrions-nous être enthousiasmés par la perspective de Sun Valley?

Suite à l’annulation de Windows 10X, il semble que Microsoft se concentre sur la mise à jour 21H2. Espérons qu’il rationalisera et simplifiera l’expérience Windows 10 comme son spin-off visait à le faire.

La mise à jour 21H1 de Windows 10 est maintenant disponible pour certains appareils, bien que ce ne soit que la mise à jour mineure que nous attendions.