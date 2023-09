Date de sortie de la génération V, intrigue, distribution et bandes-annonces

The Boys est sans aucun doute l’une des séries les plus excitantes du genre super-héros : drôle, sanglante et subversive. L’émission est un succès retentissant sur Prime Video, il n’est donc pas surprenant qu’une série dérivée sur les jeunes supers soit en route.

Gen V couvre l’histoire des prochains super-héros qui fréquentent une université prestigieuse parrainée par la société Vought. Quiconque est fan de la série originale sait que les étudiants d’élite d’une institution contrôlée par Vought ne peuvent pas bien finir.

Découvrez quand la Gen V arrivera sur Prime Video, de quoi il s’agira et qui jouera dans la série.

La génération V arrivera sur Prime Video le vendredi 29 septembre 2023, avec une première en trois épisodes. Cinq autres épisodes seront diffusés chaque semaine sur le service.

Amazon Studios

Intrigue de la génération V

Le personnage principal de la série est Marie Moreau, 18 ans, qui a le pouvoir de contrôler son propre sang et d’en faire une arme. Cela semble idiot ? Eh bien, l’univers des Boys est célèbre pour ses étranges super pouvoirs.

Intelligente et ambitieuse, Marie arrive à la prestigieuse université Godolkin et se lie d’amitié avec sa colocataire, Emma Meyer, alias Little Cricket. Ensemble, ils commencent à découvrir les secrets de l’université financée par Vought, qui, comme vous pouvez l’imaginer, est alimentée par l’avidité et la violence.

Concernant les étudiants, il convient de mentionner le contrôleur de tir Luke Riordan, alias Golden Boy, qui a de bonnes chances de rejoindre The Seven. Son meilleur ami, Andre Anderson, est un maître du métal, tandis que sa petite amie, Cate Dunlap, peut contrôler tous ceux qu’elle touche.

Le principal rival de Golden Boy est Jordan Li, qui change de sexe, dont la forme masculine est indestructible et la forme féminine peut attaquer avec des vagues d’énergie.

Amazon Studios

Les autorités universitaires sont tout aussi intrigantes. Indira Shetty, la doyenne, n’a aucun pouvoir, mais elle est une experte en psychologie des super-héros, ce qui fait d’elle un atout précieux. Le professeur Rich « Brink » Brinkerhoff, quant à lui, est un conférencier ambitieux, et ses anciens étudiants incluent A-Train, Queen Maeve et The Deep.

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit :

Situé dans le monde diabolique des Boys, Gen V étend l’univers à l’Université Godolkin, la prestigieuse université réservée aux super-héros où les étudiants s’entraînent pour devenir la prochaine génération de héros, de préférence avec des mentions lucratives. Vous savez ce qui se passe lorsque les super-héros tournent mal, mais tous les super-héros ne commencent pas par être corrompus. Au-delà du chaos typique de l’université consistant à se retrouver et à faire la fête, ces enfants sont confrontés à des situations explosives… littéralement. Alors que les étudiants se battent pour la popularité et les bonnes notes, il est clair que les enjeux sont bien plus importants lorsque des superpuissances sont impliquées. Lorsque le groupe de jeunes supers découvre que quelque chose de plus grand et de sinistre se passe à l’école, ils sont mis à l’épreuve : seront-ils les héros ou les méchants de leurs histoires ?

Fait intéressant, Amazon a décidé de ne pas attendre la première de la série et a déjà renouvelé la génération V pour une deuxième saison. Espérons que ce soit un bon signe et que le spin-off s’avère aussi convaincant que The Boys.

Amazon Studios

Casting de la génération V

La série met en scène principalement de jeunes acteurs qui incarneront les étudiants de l’Université Godolkin :

Jaz Sinclair – Marie Moreau, étudiante de première année qui maîtrise le sang

– Marie Moreau, étudiante de première année qui maîtrise le sang Lizze Broadway – Emma Meyer, super au pouvoir rétrécissant

– Emma Meyer, super au pouvoir rétrécissant Patrick Schwarzenegger – Luke Riordan, le contrôleur de tir, alias Golden Boy

– Luke Riordan, le contrôleur de tir, alias Golden Boy Chance Perdomo – Andre Anderson, super aux pouvoirs magnétiques

– Andre Anderson, super aux pouvoirs magnétiques Derek Luh et Londres Thor – Jordan Li, un changeur de genre

– Jordan Li, un changeur de genre Asa Germann – Sam, super-fort et invulnérable

– Sam, super-fort et invulnérable Maddie Phillips – Cate Dunlap qui contrôle l’esprit

Les autres membres du casting ont confirmé leur présence :

Shelley Conn – la doyenne de l’école, Indira Shetty

– la doyenne de l’école, Indira Shetty Sean Patrick Thomas – Polarité du père d’André

– Polarité du père d’André Marco Pigossi – Docteur Edison Cardosa

– Docteur Edison Cardosa Clancy Brun – Professeur Rich « Brink » Brinkerhoff

– Professeur Rich « Brink » Brinkerhoff Chace Crawford – L’abîme

– L’abîme Jensen Ackles – Garçon soldat

– Garçon soldat Jessie T. Usher – Un train

– Un train Claudia Doumit –Victoria Neuman

–Victoria Neuman Colby Minifie -Ashley Barrett

-Ashley Barrett PJ Byrne –Adam Bourke

Bandes-annonces de la génération V

Le premier teaser promet beaucoup de fête et un véritable bain de sang :

La deuxième bande-annonce plonge plus profondément dans les sombres secrets de l’Université Godolkin :

Articles Liés: