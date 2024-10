Date de sortie de la campagne et autres informations de lancement

MORUE : BO6 Crédit : Treyarch

Call of Duty : Black Ops 6 sort le 25 octobre, point final.

Les utilisateurs qui ont soif d’une sorte d’expérience BO6 doivent accepter cette nouvelle approche de lancement et attendre une semaine ouvrable pour mettre la main sur la nouvelle aventure.

Bien que le préchargement ait commencé le 21 octobre, la campagne du jeu, les zombies ou les options multijoueurs ne seront pas disponibles avant le lancement de BO6. De nombreux membres de la communauté ont déjà commencé ou terminé le processus de préchargement et ont partagé quelques détails.

Une interface utilisateur préchargée peut également être téléchargée dès maintenant si vous avez précommandé le jeu.

Cette mise à jour est avant tout cosmétique. D’un point de vue fonctionnel, cela permettra aux utilisateurs de se lancer dans le jeu dès sa mise en ligne dans leur région. La date et l’heure du direct sont provisoirement minuit HE le 25 octobre, à 21 h HP ou 23 h CT.

Outre les informations de préchargement, d’autres détails importants partagés le 21 octobre sont liés au système de prestige et aux récompenses disponibles au lancement. À bien des égards, il semble qu’il existe plusieurs domaines de BO6 conçus pour jouer comme une lettre d’amour aux membres inconditionnels de la base de fans de la série.

Cela commence avec le retour du système de prestige que de nombreux fans de BO6 aimaient dans les versions précédentes ; la seule intention était de développer ces concepts.

Selon la dernière entrée sur le blog Call of Duty: « Les joueurs qui atteignent et terminent le niveau maximum 55 auront le choix d’accéder au Prestige et de recommencer leur parcours de mise à niveau en échange d’un peu de Prestige et de récompenses exclusives. »

En plus du système de niveau maximum 55, les joueurs prestigieux gagneront des récompenses et des thèmes basés sur les titres de l’histoire de Black Ops.

Le blog a présenté comme exemple Nacht Raider pour Prestige 1.

Appel du devoir Black Ops 6 Crédit : Activision

Comme par le passé, le choix du prestige comporte des éléments de concessions mutuelles. Voici ce à quoi vous renoncerez et ce que vous conserverez.

Le donner

Réinitialiser au niveau de joueur 1.

Tous les déverrouillages de niveau seront reverrouillés et devront être déverrouillés à nouveau, à l’exception des opérateurs de base, des emotes et des GobbleGums Zombies, ainsi que de tout ce que vous débloquerez de manière permanente (nous en parlerons plus tard).

Vos équipements seront réinitialisés.

Les statistiques à vie resteront visibles dans le registre de combat, mais vos statistiques ailleurs dans le jeu n’afficheront que les statistiques de votre Prestige actuel.

Le Donjon

Progression des armes, camouflages et réticules.

Constructions d’armes – Votre arme préférée peut être reverrouillée, mais toutes les constructions que vous avez créées pour elle vous attendront lorsque vous atteindrez le niveau nécessaire pour la débloquer à nouveau.

Défiez la progression et les déverrouillages.

Contenu du magasin et du Battle Pass.

Déverrouillage de l’opérateur et de l’émote.

Les zombies engloutissent des gommes.

Le système Mastery Badge est une autre nouveauté qui pourrait vous encourager à jouer un tour de plus chaque soir. Il existe désormais des badges de maîtrise pour chaque arme, équipement, mise à niveau sur le terrain et séquences de scores qui incitent les utilisateurs à progresser à travers trois niveaux de badges pour obtenir des récompenses.

Chaque arme et pièce d’équipement possède son propre badge de maîtrise associé au multijoueur et aux zombies.

Voici les trois niveaux :

Insigne I (Bronze)

Insigne II (Argent)

Badge de maîtrise (Or + Stat Tracker)

D’après mon expérience dans les jeux de tir à la première personne, tout badge de maîtrise attaché à un fusil de sniper me prendra au moins un an pour l’obtenir, mais je m’éloigne du sujet.

Si vous êtes comme moi et que vous attendez plus avec impatience la campagne que l’expérience multijoueur, voici un aperçu de la bande-annonce pour vous mettre au courant ou vous enthousiasmer pour cette dernière histoire budgétaire majeure dans l’univers Call of Duty. .

Soyez à l’affût d’un examen complet de la campagne lors de sa sortie le 25 octobre ou après.