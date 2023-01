Date de sortie de la bande-annonce de Pathaan : YRF dévoilera l’univers d’espionnage avec la bande-annonce du film Shah Rukh Khan

Le film de retour de Shah Rukh Khan, Pathaan, est présenté comme le plus grand spectacle d’action de l’Inde que le public attend avec impatience de voir sur grand écran. L’extravagance d’action visuellement spectaculaire, Pathaan, fait partie de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra et compte les plus grandes superstars Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. Le dernier buzz à propos du film est que dans la bande-annonce de Pathaan, YRF dévoilera son nouveau logo “univers d’espionnage” qui sera également présenté dans Tiger 3 et tous les autres films de cet univers astucieusement construit à l’avenir. La bande-annonce tant attendue du film le plus attendu, Pathaan, devrait être dévoilée sur les réseaux sociaux le 10 janvier 2023.

Une source commerciale révèle: “Aditya Chopra travaille cliniquement depuis des années pour faire de l’univers d’espionnage de YRF la plus grande franchise de l’histoire du cinéma indien. La franchise ne fera que s’agrandir et s’améliorer avec chaque nouveau film de la franchise Pathaan, Tiger and War. Il est également rapporté qu’Aditya Chopra veut maintenant marquer ces films comme faisant partie de l’univers d’espionnage de YRF dans la conscience publique et donc, la décision de les marquer sous la forme d’un nouveau logo indiquant que Pathaan fait partie de ‘YRF Spy Universe’. .

Ce nouveau logo sera présent dans la bande-annonce de Pathaan, puis continuera d’apparaître dans la série de films Tiger & War. Aucune autre franchise n’a été montée à une telle échelle, ni n’a eu un tel impact sur le box-office et le public dans le monde. Et maintenant, vous pouvez également vous attendre aux suites de Pathaan.

Ce film était le premier de l’univers d’espionnage et a ouvert la voie à Adi pour rêver grand avec cet univers. Donc, cela pourrait être le coup de chapeau de YRF à Ek Tha Tiger. Ainsi, lentement mais silencieusement, YRF a produit une franchise qui a le potentiel d’attirer toutes les meilleures stars du pays, car l’univers ne fera que s’étendre à partir de maintenant. Pathaan est réalisé par Siddharth Anand et devrait sortir le 25 janvier 2023 en hindi, tamoul et télougou. Il est également indiqué que Shah Rukh Khan ne fera PAS la promotion du film car il pense que l’excitation autour du film est suffisante pour attirer les salles.