Date de sortie de la bande-annonce d’Aquaman 2 et premières images de DC Film

Cette semaine, les fans de super-héros vont enfin revenir sous les mers. Warner Bros. vient d’annoncer que le jeudi 14 septembre apportera la première bande-annonce de Aquaman et le royaume perdu, la suite tant attendue chez James Wan Un succès d’un milliard de dollars en 2018, Aquaman. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre si longtemps pour voir un petit quelque chose. Un teaser pour la bande-annonce est ici avec votre premier aperçu du film.

Spoilers de la semaine du 7 au 11 mars

Dans le teaser, vous avez un premier aperçu de ce que Wan vous réserve et ça a l’air sauvage. Coloré, énergique, tout ce qui a fait du premier film – aussi ringard soit-il – un grand succès. Aquaman et le royaume perdu ouvre le 20 décembre, et voici votre tout premier aperçu.

Aquaman et le royaume perdu | Taquin

Nous en aurons beaucoup plus sur Aquaman et le Royaume Perdu plus tard cette semaine. Mais pour l’instant, voici comment Warner Bros. le décrit:

N’ayant pas réussi à vaincre Aquaman la première fois, Black Manta, toujours animé par le besoin de venger la mort de son père, ne reculera devant rien pour éliminer Aquaman une fois pour toutes. Cette fois, Black Manta est plus redoutable que jamais, maniant le pouvoir du mythique Black Trident, qui libère une force ancienne et malveillante. Pour le vaincre, Aquaman se tournera vers son frère emprisonné Orm, l’ancien roi de l’Atlantide, pour forger une alliance improbable. Ensemble, ils doivent mettre de côté leurs différences afin de protéger leur royaume et de sauver la famille d’Aquaman et le monde d’une destruction irréversible.

Jason Momoa joue le rôle d’Aquaman, tout comme Patrick Wilson le rôle d’Orm, Amber Heard le rôle de Mera, Yahya Abdul-Mateen II le rôle de Black Manta, Nicole Kidman le rôle d’Atlanna, Dolph Lundgren le rôle du roi Nereus et Randall Park le rôle du Dr Stephen Shin. James Wan réalise un scénario de David Leslie Johnson-McGoldrick, lui-même tiré d’une histoire de Wan, Johnson-McGoldrick ainsi que de Jason Momoa et Thomas Pa’a Sibbett. Il ouvre le 20 décembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.