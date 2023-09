Date de sortie de Jigra : le prochain film d’Alia Bhatt est un film émotionnel percutant sur le lien frère-sœur

Alia Bhatt est prête à revenir au cinéma avec son prochain film, Jigra. Mardi, Dharma Productions a profité de son compte de réseau social pour partager l’annonce du titre du prochain film d’Alia. Dirigé par Vasan Balale film marquera la huitième collaboration de l’acteur avec le cinéaste et mentor Karan Johar. Parallèlement au titre, une affiche animée du film a également été dévoilée par les réalisateurs, faisant allusion à l’intrigue du film. Alia produira également le film avec Dharma Productions de Karan. Jigra est prévu pour une sortie en salles en septembre 2024.

Karan Johar annonce « le retour de son Jigra’ Alia Bhatt

Sur son compte Instagram, Karan Johar a partagé l’affiche animée de Jigra avec une légende sincère. « Le retour de… ma #Jigra, @aliaabhatt encore une fois dans cette histoire exceptionnelle portée par @vasanbala. Une histoire d’amour incassable et de courage inébranlable ! » a écrit le cinéaste en légende de son message. Montre:

L’affiche du mouvement faisait allusion à l’histoire de Jigra être l’histoire de l’amour d’une sœur pour son frère et de la façon dont elle ne ménagerait aucun effort pour protéger son frère. La vidéo montre une œuvre d’Alia portant une chemise et un pantalon avec un sac à dos. On peut voir l’acteur debout dans les rues, entouré de néons et de panneaux publicitaires. Bien que le visage d’Alia ne soit pas visible sur l’affiche, sa voix off peut être entendue en arrière-plan. On peut entendre l’acteur dire « Dekh mujhe. Meri rakhi pehenta haina tu ? Tu simple protection mein hai. Tujhe main kuch bhi hone nahi dungi. Kabhi bhi. » (Regardez-moi. Vous portez mon rakhi, n’est-ce pas ? Vous êtes sous ma protection. Je ne laisserai rien vous arriver. Jamais).

À propos Jigra

Mettant en vedette Alia Bhatt dans le rôle principal, le film marque sa première collaboration à l’écran avec Vasan Bala. Le film marquera également la première collaboration d’Alia avec Karan Johar pour une production. Réagissant à la même chose, Alia a utilisé son compte Instagram et a écrit : « Des débuts dans une production de Dharma jusqu’à maintenant la production d’un film avec eux, à bien des égards, j’ai l’impression de boucler la boucle depuis mon point de départ. » Jigra est prévu pour une sortie en salles le 27 septembre 2024.

Pendant ce temps, Alia sera également vue dans Jee Le Zara avec Katrina Kaif et Priyanka Chopra. L’acteur jouerait dans le tout premier film d’espionnage réalisé par YRF avec Sharvari Wagh.