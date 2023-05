Date de sortie de Jawan : Shah Rukh Khan met fin à toute confusion ; Le réalisateur Atlee sortira en salles en septembre

Shah Rukh Khan les ventilateurs sont tous chargés. La superstar a fait une pause après la sortie de Zero qui n’a pas connu beaucoup de succès, pour revenir avec un Pathaan fracassant qui a battu tous les records au box-office. La collection au box-office de Pathaan est la preuve que Shah Rukh Khan est là pour rester très longtemps. Maintenant, il y a beaucoup d’anticipation autour de son prochain film Jawan. Dernièrement, des rumeurs disaient que la sortie du film avait été reportée. Il ne sortira pas en juin comme prévu par les fans. Eh bien, les rumeurs sont vraies. Shah Rukh Khan a dissipé toute la confusion et a annoncé la date de sortie de Jawan.

Entertainment News : Shah Rukh Khan annonce la date de sortie de Jawan

S’adressant à ses comptes de médias sociaux, Shah Rukh Khan a partagé une petite vidéo teaser de Jawan annonçant sa date de sortie. Le film dirigé par Atlee et réalisé par Gauri Khan sortira le 7 septembre 2023. On supposait que le film sortirait en août et se heurterait à quelques films de Bollywood comme Animal, Gadar 2 et plus, mais ce n’est pas le cas. va arriver. Les rapports ont suggéré que l’équipe avait besoin de plus de temps pour peaufiner le VFX de Jawan et c’est pourquoi le retard dans sa sortie. Mais bon, tous les records ont été établis et maintenant, il est confirmé que septembre 2023 appartient à Jawan de Shah Rukh Khan.

Découvrez le teaser de Jawan partagé par Shah Rukh Khan ci-dessous :

Jawan va sortir en hindi, tamoul et télougou. Le film met également en vedette Vijay Sethupathi, Nayanthara et Sanya Malhotra dans des rôles clés. Le teaser du film indique que Jawan va être très actif. Avec Pathaan, il a été prouvé que le genre d’action fonctionne très bien pour Shah Rukh Khan et Jawan ne décevra pas du tout ses fans.

Outre Jawan, Shah Rukh Khan a également Dunki dans son chat. Il partagera l’espace d’écran avec Taapsee Pannu et Amitabh Bachchan dans celui-ci. Il est barré par Rajkumar Hirani. Il n’y a pas encore de confirmation sur la date de sortie de Dunki. Shah Rukh Khan va également être vu dans le film Tiger 3 de Salman Khan. Il a un camée dans le film qui sortira en salles pendant Diwali cette année. Sans aucun doute, on peut dire que l’année 2023 est entièrement consacrée à la manie de Shah Rukh Khan. Nous ne nous plaignons pas !