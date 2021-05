Date de sortie de Huawei Watch 3, prix, fonctionnalités et plus

Huawei a taquiné un événement sur le thème HarmonyOS le 2 juin, mais les fans aux yeux d’aigle ont repéré une ou deux références à la Huawei Watch 3 tant attendue, suggérant que nous pourrions voir un nouveau portable révélé lors de l’événement.

Sera-ce la Huawei Watch 3 basée sur HarmonyOS? Les rumeurs suggèrent que c’est plus que probable, et nous avons tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain portable ici.

En résumé

Pourrait être annoncé le 2 juin 2021

Autonomie de la batterie de plusieurs jours

Pourrait surveiller la température corporelle et dépister les maladies cardiaques

Exécutera probablement le système d’exploitation HarmonyOS de Huawei

Quand la Huawei Watch 3 sortira-t-elle?

Huawei a publié une image sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo taquinant le lancement de la Huawei Watch 3 le 2 juin 2021.







La société n’a pas explicitement dit qu’elle publierait une montre intelligente – le teaser se concentre sur HarmonyOS, le nouveau système d’exploitation basé sur Android de Huawei – mais le point focal du teaser semble être une couronne de montre, quelque chose qui n’est pas présent sur la Huawei Watch 2 ou la plus récente Huawei Watch GT 2 Pro.

Donc, il semble que nous verrons la Huawei Watch 3 dans les prochains jours.

Combien coûtera la Huawei Watch 3?

On ne sait pas grand-chose sur le prix potentiel de la Huawei Watch 3 pour le moment.

Compte tenu de la nature premium de la Huawei Watch 2 à 329 £ / 299 $ et du fait que la Huawei Watch GT 2 Pro, tout aussi haut de gamme, coûte le même 329 £, nous nous attendrions à quelque chose de similaire de la Huawei Watch 3.

Nous ne pouvons pas voir Huawei expédier la Watch 3 à un prix beaucoup moins cher, surtout s’il s’agit de l’un des premiers appareils exécutant son nouveau système d’exploitation HarmonyOS.

À quoi dois-je m’attendre de la Huawei Watch 3?

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur «Huawei Watch 3» depuis la sortie du portable de deuxième génération en 2017, mais elles se sont toutes révélées être soit fausses, soit basées sur un autre portable dans l’écosystème en expansion de Huawei.

Alors, que faisons-nous vraiment connaissez-vous la Huawei Watch 3 en ce moment? Compte tenu du teaser publié sur Weibo, il est possible que la Huawei Watch 3 suive les goûts de l’Apple Watch Series 6 en offrant une couronne de montre avec intégration logicielle, vous permettant de faire défiler, d’ouvrir des applications et peut-être d’accéder à l’assistant virtuel de Huawei Celia.

De plus, étant donné que l’événement Huawei est présenté comme un événement HarmonyOS, il est presque certain que la Huawei Watch 3 sera l’un des premiers appareils exécutant le système d’exploitation mobile tant attendu de Huawei.

Leaker Changan Digital King a fourni quelques détails clés sur la prochaine montre. Également posté sur le site de réseau social chinois Weibo, Changan suggère que la Huawei Watch 3 aura une batterie qui durera au moins trois jours avec une seule charge, et qu’elle pourrait également prendre en charge l’e-SIM.

Là où cela devient un peu plus intéressant – et un peu fantastique si nous sommes honnêtes – est l’affirmation selon laquelle la Huawei Watch 3 sera capable de dépister les maladies cardiaques et pourrait également offrir une surveillance de la température corporelle toute la journée.

Avec l’annonce probable dans quelques jours seulement, nous ne le saurons pas longtemps avec certitude. Nous mettrons à jour cet article avec toutes les nouvelles rumeurs ou fuites entre-temps, alors revenez bientôt pour les derniers détails sur la Huawei Watch 3.

