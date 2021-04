Une nouvelle émission de HBO Max liée au prochain film Batman est en préparation, avec un accent sur le service de police de Gotham City et Jim Gordon en particulier.

Alors, qui et que verrons-nous dans Gotham PD et en quoi sera-t-il différent de l’émission de Fox Gotham qui n’est arrivée à sa conclusion qu’il y a quelques années?

Quelle est la date de sortie de Gotham PD?

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour Gotham PD au moment de la rédaction, bien que le projet soit en développement depuis au moins un an, avec des rapports en 2020 décrivant certaines des idées d’intrigue ainsi que les showrunners attachés à l’émission.

Nous savons que ce sera une préquelle du nouveau film de Matt Reeves The Batman, qui met en vedette Richard Pattinson dans le rôle du croisé capé. Avec ce film devant arriver le 4 mars 2022, il serait logique que la série soit en place avant cette date, bien que cela puisse être optimiste.

Quelle est l’intrigue de Gotham PD?

Il n’y a pas encore beaucoup d’informations sur les scénarios réels, mais comme mentionné ci-dessus, nous avons vu quelques rapports différents au cours des 18 derniers mois environ. En juillet 2020, Variety a rapporté que Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes) et Terrence Winter (Sopranos, Boardwalk Empire) collaboraient pour développer une série télévisée liée au nouveau film Batman que Reeves dirige actuellement. L’idée semble étendre l’univers DC sur plusieurs plates-formes.

Matt Reeves a déclaré à l’époque: « C’est une opportunité incroyable, non seulement d’élargir la vision du monde que je crée dans le film, mais de l’explorer avec le genre de profondeur et de détail que seul un format long peut se permettre – et se mettre au travail avec le talentueux Terence Winter, qui a écrit avec tant de perspicacité et de puissance sur les mondes du crime et de la corruption, est un rêve absolu ».

Le décor sera le service de police assiégé de Gotham, qui est criblé de corruption. Vient Jim Gordon, qui assume la tâche ardue de nettoyer la force tout en faisant face à l’épidémie de criminalité dans la ville. Le calendrier est un peu déroutant cependant, avec Flickering Myth rapportant que si le film cataloguera la deuxième année de Batman en tant que héros de Gotham, la série couvrira ses premières sorties.

«La série Gotham PD ira dans la corruption du département de police de Gotham», a déclaré Reeves sur DC FanDome. «Cela remonte à la première année de Batman… nous verrons ces personnages dans une perspective que nous n’avons jamais vue auparavant.

Bien que l’accent soit clairement mis sur Gordon, ce qui le rend dangereusement proche de la récente série Gotham, le fait que Batman soit déjà actif, plutôt qu’un enfant, ouvre des possibilités intéressantes pour les histoires d’origine des méchants et la construction du monde.

Les choses ont changé un peu récemment cependant, avec Winter quittant la série, citant des différences créatives. Slashfilm a rapporté en avril 2021 que le poste de showrunner avait été repris par le scénariste britannique Joe Barton (Giri / Haji, iBoy, Extinction).

Dans le même article, Slashfilm évoque la possibilité que Gotham PD ait une énorme influence sur la série comique classique de DC Gotham Central, qui suit les tentatives de Jim Gordon de nettoyer le service de police de la ville.

L’un des créateurs de la bande dessinée, Ed Brubaker, est apparu sur le podcast de Kevin Smith & Marc Bernadin Fatman Beyond, et a déclaré: «J’étais comme ‘peut-être qu’ils vont vraiment faire Gotham Central cette fois’, et j’ai donc contacté un producteur qui travaille pour Matt Reeves et il dit: « Non, ce n’est pas vraiment Gotham Central. Ils s’assurent de ne pas l’appeler Gotham Central et c’est plus une retombée du film. C’est comme le spectacle de James Gordon ‘. «

Jusqu’ici, donc… Gotham?

Qui sont les acteurs et l’équipe de Gotham PD?

Pour l’instant, aucun acteur n’a été confirmé dans aucun rôle pour l’émission de télévision, ce qui en soi est un indicateur fort du chemin parcouru par la production. Une possibilité est que Jeffrey Wright reprenne le rôle de Jim Gordon qu’il devrait jouer dans le film Batman. Si le croisement film / télévision se développe, il est également possible que d’autres personnages du film soient joués par les mêmes personnes dans la série.

Dans cet esprit, nous pourrions voir l’un des éléments suivants actuellement répertoriés sur IMDB en tant que stars du film:

Robert Pattinson – Batman / Bruce Wayne

Zoe Kravitz – Catwoman / Selena Kyle

Andy Serkis – Alfred Pennyworth

Colin Farrel – Pingouin / Oswald Cobblepot

Paul Dano – Riddler / Edward Nigma

John Turturro – Carmine Falcone

Alex Ferns – Commissaire Pete Savage

Peter Sarsgaard – Gotham DA Gil Colson

Barry Keoghan – Bureau Stanley Merkel

Rupert Henry-Jones – Maire Don Mitchell Jr

Con O’Neill – Chef Mackenzie Bock

Si vous n’avez pas encore vu la bande-annonce du prochain film, la voici:

Où puis-je regarder Gotham PD?

Les téléspectateurs américains pourront profiter de l’émission via le service HBO Max, mais comme cela n’est pas encore disponible au Royaume-Uni, il est fort probable que l’émission apparaisse sur Sky ou Now TV. Vous pouvez également lire un guide sur la façon de regarder HBO Max au Royaume-Uni.

