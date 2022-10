Date de sortie de Google Pixel 8, rumeurs de prix et de spécifications

Nous sommes encore loin de voir la prochaine génération de téléphones Pixel, car Google n’a que récemment retiré les couvertures des Pixel 7 et 7 Pro. Mais, des rumeurs commencent déjà à apparaître sur ce que nous pourrions voir lorsque les modèles de la série 8 arriveront.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent, ainsi qu’une liste de souhaits pour ce que nous aimerions dans les Google Pixel 8 et 8 Pro.

Quand sortira le Google Pixel 8 ?

Il n’y a pas de confirmation de la date de sortie officielle des modèles Pixel 8 pour le moment, mais jusqu’à présent, chaque produit phare Pixel a été publié en octobre, comme sur des roulettes, il est donc assez sûr de dire que nous nous attendons à ce que la série Pixel 8 fasse ses débuts. dans Octobre 2023.

Combien coûtera le Google Pixel 8 ?

Encore une fois, il n’y a pas encore de mot de Google sur les étiquettes de prix potentielles qui accompagneront les appareils de la série 8. Bien sûr, nous pouvons utiliser les derniers modèles comme guide pour savoir combien vous devrez économiser. Voici comment ils se sont alignés :

Cela montre que Google a été assez déterminé dans ses habitudes en matière de tarification. Si cela continue en 2023, et nous pensons qu’il y a de fortes chances que ce soit le cas, alors le Pixel 8 devrait coûter 599 $ / 599 £ et le Pixel 8 Pro 899 $ / 849 £.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Google Pixel 8 ?

De toute évidence, avec la date de sortie de Pixel 8 si loin, il n’y a pas grand-chose à faire en ce qui concerne les nouveaux composants, conceptions ou fonctionnalités. Il y a cependant quelques rumeurs, la principale se concentrant sur les chipsets qui seront utilisés dans les prochains modèles.

Le site néerlandais GalaxyClub a rapporté que les travaux sur la troisième génération du chipset Tensor de Google sont déjà bien avancés, ce qui signifie qu’ils devraient accompagner le lancement du Pixel 8. Selon le site, Samsung en sera à nouveau le fabricant, avec une puce portant le code S5P9865 figurant déjà sur les cartes de test. Cela suit la séquence de dénomination utilisée avec les processeurs Tensor 1 et 2 précédents, qui étaient respectivement numérotés S5P9845 et S5P9855. Avec le Tensor 2 qui équipe les Pixel 7 et 7 Pro qui s’avère déjà plus économe en énergie et plus puissant que la génération précédente, on espère que la troisième itération poussera les choses encore plus loin lorsqu’elle arrivera.

La nouvelle gamme d’appareils iPhone 14 d’Apple prend désormais en charge les communications par satellite pour les appels lorsque vous vous trouvez dans des endroits où la 5G craint de marcher. Selon un tweet de Google SVP Hiroshi Lockheimer, nous pourrions voir la même fonctionnalité arriver avec les Pixel 8 et 8 Pro.

Wild de penser aux expériences utilisateur pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites. Lorsque nous avons lancé G1 en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G + Wifi. Maintenant, nous concevons pour les satellites. Cool! Nous sommes ravis d’aider nos partenaires à activer tout cela dans la prochaine version d’Android ! – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 1er septembre 2022

Comme Google aime utiliser les dernières fonctionnalités Android de ses téléphones, sans parler d’être le premier à recevoir les mises à jour, il semble probable que les appareils Pixel 8 pourront aller de pair avec Apple lorsque Android 14 roule dehors.

Liste de souhaits de ce que nous aimerions voir dans le Google Pixel 8

La promotion 2022 a impressionné, mais voici ce que nous aimerions que Google peaufine dans ses prochaines itérations.

Taux de rafraîchissement de 120 Hz sur tous les modèles

C’est assez simple de nos jours. Avec autant de téléphones Android de milieu de gamme offrant des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour rendre le défilement plus fluide, il est logique que le Pixel 8 Pro et standard ait cette capacité. Il est déjà présent dans le Pixel Pro 7 et le Pixel Pro 6, mais nous aimerions voir le taux de 90 Hz sur le Pixel 7 faire le pas lorsque son remplacement arrivera.

Des vitesses de charge plus rapides

Dans nos revues Pixel 7 et Pixel 7 Pro, le principal reproche était la lenteur des temps de recharge. À une époque où les téléphones peuvent passer de 0 % à 100 % en une demi-heure environ, les Pixels semblent décevants en comparaison. Nous pensons donc qu’il est important que Google aborde ce problème dans les appareils Pixel 8.

Reconnaissance faciale améliorée

Alors que le Pixel 7 Pro nous a impressionnés avec sa nouvelle fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale, le Pixel 7 a encore besoin de plus de temps au four. Espérons que l’année entre les sorties signifiera que le Pixel 8 aura une meilleure performance.

Perdez du poids !

D’accord. Nous ne faisons pas honte au Pixel 7 Pro, mais à 162,9 x 76,6 x 8,9 mm et 212 g, il pourrait être décrit comme gros os. Nous ne savons pas, c’est peut-être un problème de thyroïde, mais pour le Pixel 8 Pro, nous aimerions voir un châssis plus mince. Il est vrai que la plupart des téléphones puissants sont assez volumineux de nos jours, mais pour le bien de nos poignets, nous ne pouvons que prier pour des designs plus légers et plus serrés en 2023.

Pour voir quels téléphones le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro devront voir, consultez nos meilleurs smartphones et meilleurs smartphones à venir en 2023.