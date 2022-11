Date de sortie de Google Pixel 7a, rumeurs de prix et de spécifications

Google a peut-être déjà dévoilé ses derniers appareils Pixel phares, sous la forme du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, mais de nombreux yeux sont rivés sur le modèle moins cher qui devrait suivre – le Google Pixel 7a.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le modèle qui pourrait être la référence pour les téléphones Android de milieu de gamme l’année prochaine.

Quand sortira le Google Pixel 7a ?

Nous n’avons pas de date de sortie officielle pour le Google Pixel 7a au moment de la rédaction, mais la société publie généralement sa série A de Pixels vers juillet ou août. Voici comment les modèles précédents étaient alignés :

Il existe quelques valeurs aberrantes, telles que le Pixel 4a 5G qui a fait ses débuts en octobre, mais ce modèle particulier était inhabituel en ce qu’il marquait le passage à la 5G plutôt qu’à une prochaine génération du produit. Le 5a 5G était également unique car il n’a été lancé qu’aux États-Unis et au Japon, contrairement à ses frères et sœurs qui ont reçu des versions mondiales.

Nous dirions qu’il y a fort à parier que le Pixel 7a sera annoncé à l’été 2023, bien qu’un rapport de GSM Arena ait révélé qu’Amazon permet déjà aux gens de s’inscrire pour des alertes de lancement sur le téléphone, ce qui pourrait suggérer une arrivée plus tôt que nous attendions. Il y a également eu un rapport de Nikkei Asia sur Google commandant 4 millions d’unités d’un nouvel appareil de la série A qui pourrait être lancé au début de 2023. Seul le temps nous le dira.

Combien coûtera le Google Pixel 7a ?

Encore une fois, nous n’avons aucun mot officiel sur ce que coûtera le Pixel 7a à son arrivée, mais nous pouvons regarder les modèles qui l’ont précédé pour nous donner un indice. Voici les prix de lancement de la série Pixel a :

Google Pixel 6a : 449 $ / 399 £

Google Pixel 5a 5G : 449 $

Google Pixel 4a 5G : 499 $/499 £

Google Pixel 4a : 349 $/349 £

Google Pixel 3a : 399 $ / 399 £

Comme vous pouvez le voir, le prix a légèrement varié au cours des dernières années, mais il se situe en moyenne autour de la barre des 449 $ / 399 £ que nous avons vue avec le Pixel 6a. L’inflation actuelle et les fluctuations des devises dans les devises mondiales signifient qu’il est difficile d’être sûr que Google proposera la même offre avec le Pixel 7a, mais nous espérons que ce sera le cas.

GooglePixel 6a Google

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Google Pixel 7a ?

Avec la date de lancement du Pixel 7a encore dans plusieurs mois, il y a peu de rumeurs fortes sur les nouvelles fonctionnalités qu’il inclura. Nous avons cependant vu quelques morceaux intéressants, avec 9to5Google posant une curieuse théorie. Le site a suivi cinq appareils qui apparaissent dans le code Android et ont presque certainement déterminé ce qu’ils sont. Deux étaient le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, deux autres seraient la tablette Pixel encore inédite et le premier pliable de Google. Cela laisse un disparu, sous le nom de code Lynx.

9to5Google pense que cela pourrait être le Pixel 7a, mais si cela s’avère être le cas, cela marquera une mise à niveau par rapport au Pixel 6a qu’il remplace. Il y a quelques rumeurs étranges qu’ils ont rencontrées, comme un revêtement en céramique pour le châssis et la recharge sans fil, qui ne sont ni l’un ni l’autre quelque chose que vous associeriez à la série A. Ce dernier est cependant beaucoup plus probable, car la recharge sans fil est de plus en plus courante sur les appareils de milieu de gamme ces jours-ci.

On suppose que le SoC Google Tensor 2 arrivera sur le Pixel 7a, car il est normal que chaque génération ait le même chipset et que les Pixel 7 et 7 Pro aient le Tensor 2 à bord. La découverte la plus intéressante est cependant les améliorations potentielles du système de caméra.

Les rumeurs disent qu’un triple réseau de caméras arrière pourrait apparaître pour la première fois dans un appareil de la série A. Cela consisterait en un Samsung GN1 50Mp 1 pouce comme tireur principal, rejoint par un Sony IMX787 1 pouce 64Mp (téléobjectif) et un Sony IMX712 13Mp (ultra large). La caméra frontale serait également un capteur de 13Mp, ce qui serait un pas en avant par rapport à celui de 8Mp du Pixel 6a. Cela rendrait la sélection sans doute supérieure aux caméras jumelles du Pixel 7 et potentiellement encore plus puissante que les caméras du Pixel 7 Pro.

Cela nous semble peu probable, car cela rendrait essentiellement les produits phares actuels de Pixel 7 quelque peu redondants, nous prendrions donc les rumeurs avec une pincée de sel. Cela étant dit, 9to5Google a une réputation établie de longue date pour ce genre de choses, il se pourrait donc que Google ait un très gros régal pour ceux qui cherchent à acheter un nouveau Pixel en 2023.

Ce que nous aimerions voir dans le Pixel 7a

Outre les rumeurs que nous avons rapportées ci-dessus, voici quelques éléments qui, nous l’espérons, feront leur apparition sur le Pixel 7a.

Taux de rafraîchissement plus élevé sur l’écran

Les taux de rafraîchissement peuvent faire toute la différence en ce qui concerne la fluidité du défilement des menus et des pages Web vers le haut et vers le bas de l’écran. Le Pixel 6a arbore actuellement un panneau qui fonctionne à 60 Hz, tandis que le Pixel 7 obtient 90 Hz et le Pixel 7 Pro fonctionne à 120 Hz. Bien que nous ne nous attendions pas nécessairement à ce que le Pixel 7a atteigne les normes Pro, une mise à niveau à 90 Hz serait un ajout bienvenu qui suit le rythme des autres appareils Android de milieu de gamme.

Des vitesses de charge plus rapides

Alors que le Google Pixel 7 culmine à 23 W et vous donne 0% à 50% en 30 minutes, c’est encore un peu lent par rapport aux normes modernes, surtout quand Oppo a récemment annoncé la technologie SuperVooc 240W qui peut prendre une batterie de 4500mAh de plat à complet en 9 minutes incroyables. Nous ne nous attendons pas à ce que Google aille aussi loin, mais un passage à 45 W comme le Samsung Galaxy S22+ ou même le 27 W trouvé sur l’iPhone 13 serait une mise à niveau bienvenue.

Gardez-le léger et compact

Le Pixel 6a n’est pas le plus petit téléphone du marché, mais il est beaucoup plus léger et plus élégant que les autres entrées de la gamme Pixel 6. Comme certains d’entre nous n’aiment pas vraiment soulever une grosse bête tout le temps, nous aimerions que cela soit maintenu dans le nouveau modèle. Ou, si possible, pourrait-il être encore plus petit, comme le Pixel 4a ? Nos mains et nos poignets apprécieraient.

Si vous ne pouvez pas attendre le lancement du Pixel 7a, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres Pixel 7 et 7 Pro et des meilleures offres Pixel 6a pour voir si vous pouvez faire une bonne affaire.