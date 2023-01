Date de sortie de Gadar 2 : Sunny Deol, livres de films emblématiques d’Ameesha Patel Jour de l’Indépendance ; les fans disent que “l’histoire sera réécrite”

Sunny Deol a déposé l’affiche de son film très attendu Gadar 2 à l’occasion de la Fête de la République. Le film emblématique mettant en vedette Sunny Deol et Amesha Patel est de retour avec une suite. Les réalisateurs ont décidé de traiter le public avec l’affiche du premier regard et la date de sortie du film qu’ils étaient curieux de connaître. L’affiche a été partagée sur les réseaux sociaux et les fans en deviennent fous.

Sunny Deol s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager son premier regard du deuxième chapitre de son film emblématique. Il avait l’air féroce tenant un énorme marteau alors qu’il revenait Tara Singh. En dévoilant l’affiche, il a sous-titré “Hindustan Zindabaad Hai .Zindabaad Tha .. .aur Zindabaad Rahega!” Zee Studios en collaboration avec Anil Sharma a révélé la date de sortie. Les livres de films sortent autour du jour de l’indépendance. Le très attendu Gadar 2 sortira en salles le 11 août.

La sortie de l’affiche de Gadar 2 intervient comme la plus grande annonce à Bollywood et Sunny Deol devrait livrer un blockbuster en 2023. Les fans sont ravis de l’annonce et deviennent gaga avec le look de Sunny Deol en tant que Tara Singh. Les gens disent que l’histoire sera réécrite alors que certains attendent le plus grand ouverture de Sunny Deol.

Ab aayega mazaa ! @iamsunnydeol & @Anilsharma_dir apporter #Gadar2 au bon moment lorsque les artistes dramatiques d’action héroïques sont de RETOUR. Une affiche fantastique ouvre la campagne ! Hindoustan Zindabaad Hai Zindabaad Tha aur Zindabaad Rahega! 11 août 2023@ameesha_patel @iutkarsharma pic.twitter.com/YVu1MfZeYj Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) 26 janvier 2023

Gadar – Ek Prem Katha sorti en 2001 est toujours célébré comme un culte emblématique par le public. Le film met en vedette Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma dans le rôle principal. Gadar est de retour dans une suite après 12 ans et est censé continuer l’histoire avec le même casting de stars. Il est réalisé par Anil Sharma et produit par Zee Studios. Gadar 2 devrait sortir en salles le 11 août 2023.