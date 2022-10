DATE DE SORTIE de Fighter: Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor starrer pour arriver sur ces GRANDES vacances

Hrithik Roshan et Deepika Padukone vedette Fighter a une nouvelle date de sortie. Hrithik s’est rendu sur les réseaux sociaux vendredi pour annoncer la date, le 25 janvier 2024. Il a partagé une nouvelle affiche du réalisateur Siddharth Anand, qui met également en vedette Anil Kapoor. Hrithik et Deepika jouent les pilotes de l’armée de l’air indienne dans le film. Fighter devait auparavant sortir en septembre 2023. Avant cela, le film devait sortir en janvier 2023, se heurtant à Pathaan de Shah Rukh Khan. Ces deux films sont réalisés par Siddharth Anand et la star Deepika. Avant cette annonce, Fighter devait sortir en septembre 2022.

Les réalisateurs qualifient le film de “premier drame d’action aérien” de l’Inde. Dans une déclaration antérieure, les réalisateurs ont déclaré que “le film sera tourné à travers le monde et rendra hommage à la bravoure et au sacrifice des forces armées du pays”. Dans une conversation précédente avec Bollywood Hungama, Deepika avait parlé de sa première collaboration avec Hrithik. Elle a dit: “Oui, j’ai toujours voulu travailler avec lui. J’ai l’impression que c’est le

Tu sais, parfois il ne s’agit pas de travailler avec quelqu’un. J’ai l’impression qu’il y a tellement de choses. Ça doit être le bon scénario, ça doit être le bon réalisateur, le bon moment de votre vie. Autant de choses qui décident (de faire un film ou pas). Alors oui, je suppose que c’est le bon moment pour nous de nous réunir.”