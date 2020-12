Les joueurs sur Xbox et PS4 jouent déjà à FIFA 21 depuis octobre, alors quand la prochaine édition du jeu sortira-t-elle?

FIFA 21 est sorti dans le monde entier sur Xbox One, PlayStation 4, PC et autres plates-formes le 9 octobre 2020, les Champions Edition et Ultimate Edition permettant aux joueurs d’obtenir un accès anticipé au jeu pendant trois jours.

Mais avec Microsoft et Sony sortant de toutes nouvelles consoles de nouvelle génération en novembre, EA SPORTS avait déjà confirmé qu’il y aurait une prochaine édition de FIFA 21, qui tirerait parti de la puissance de traitement supplémentaire et des capacités graphiques de ces nouvelles consoles.

* Cliquez ici pour vous abonner à Level up! L’e-sport et le jeu sur les podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts et Spreaker. *

Cependant, malgré ces nouvelles consoles, dont la Xbox Series X, la Xbox Series S et la PlayStation 5, lancées dans le monde entier à la mi-novembre, les fans de FIFA 21 devaient encore attendre pour jouer à la version de nouvelle génération du jeu.

Alors, quand la prochaine génération de FIFA 21 sortira-t-elle sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S?

FIFA 21 prochaine génération sortira le 4 décembre sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S . De plus, les joueurs qui possèdent déjà la version actuelle du jeu pourront mettre à niveau leur copie numérique de FIFA 21 depuis PlayStation 4 ou Xbox One vers la console équivalente de nouvelle génération (PlayStation 5 ou Xbox Series X | S) sans frais supplémentaires. Coût.

Les joueurs qui jouent FUT ou Volta Football peuvent également emmener leurs équipes en Gen 5 et revenir avec les marchés de transfert inter-génération et les classements dans FUT 21, ainsi que tout le contenu et la progression de FUT et Volta Football. Les consoles Discless (PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series S) nécessitent un droit numérique pour la mise à niveau.