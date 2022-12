Date de sortie de Dyson Zone, prix, caractéristiques et actualités sur les spécifications

Dans un geste qui surprendra de nombreux fans de Dyson, la société d’aspirateurs a fait ses premiers pas dans le monde de l’audio avec l’annonce de Dyson Zone, une paire d’écouteurs supra-auriculaires avec une différence. Dépensant des millions en R&D et prenant six ans pour se développer, Dyson a intégré sa technologie de purification de l’air dans les écouteurs pour réduire la pollution atmosphérique et sonore croissante que beaucoup d’entre nous subissent quotidiennement.

Intrigué ? Tu devrais être. Voici tout ce que vous devez savoir sur les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone, de la date de sortie et du prix à ce que proposent les nouveaux écouteurs hybrides.

Si vous souhaitez une ventilation détaillée de l’expérience proposée, jetez un œil à nos impressions pratiques de la zone Dyson.

Quand sortira le casque Dyson Zone ?

Alors que les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone ont été annoncés, nous sommes encore un peu loin de la sortie.

Dyson s’est initialement engagé à une sortie à l’automne 2022 (ou à l’automne pour ceux aux États-Unis) lors de sa première révélation en mars 2022, bien que la société ait confirmé début décembre 2022 que la sortie avait glissé à 2023.

Plus précisément, la Dyson Zone devrait faire ses débuts en La Chine en janvier 2023suivi de la États-Unis, Royaume-Uni et certains autres marchés dans Mars 2023.

Les dates précises restent à confirmer, mais nous mettrons à jour cette section dès que nous en saurons plus.

Combien coûteront les écouteurs Dyson Zone ?

Dyson a confirmé en décembre 2022 que les écouteurs Dyson Zone commenceraient à 949 $ aux États-Unis et à 749 £ légèrement plus agréables au Royaume-Uni.

C’est toujours confortablement plus élevé que même les écouteurs haut de gamme comme le WH-1000XM5 de Sony et même les AirPods Max d’Apple, mais compte tenu de l’impressionnant mélange de performances audio et de technologie de purification de l’air proposé, c’est en fait moins cher que ce à quoi certains s’attendaient. Après tout, les purificateurs d’air de Dyson commencent à environ 300 $ / 300 £ et cela ne tient pas compte des performances audio haut de gamme.

Lewis Peintre / Fondeur

Conception et fonctionnalités Dyson Zone

Alors, qu’est-ce qui rend les écouteurs Dyson Zone si uniques ?

Comme nous l’avons mentionné, il s’agit de la première paire d’écouteurs à combiner l’audio avec la purification de l’air, dans le but de lutter contre la pollution de l’air et du bruit pour les personnes en déplacement, en particulier celles des villes où le bruit et la pollution sont en constante augmentation. .

En termes de design, les canettes elles-mêmes ont l’air assez standard – mais avec un design Dyson et une grille similaire à celle présente sur le ventilateur purificateur d’air Dyson Hot & Cool.

C’est parce qu’en plus de loger toute la technologie des écouteurs, chaque boîte dispose d’un mini système de purification d’air qui aspire jusqu’à 2,5 L d’air pollué par seconde et le « nettoie » à l’aide d’un média électrostatique qui extrait efficacement les particules aussi petites que 0,1 micron de l’air. Dyson dit qu’il devrait également filtrer les particules de Covid-19 dans l’air, testé avec le virus H1N1 presque identique, ce qui devrait donner aux porteurs une plus grande tranquillité d’esprit.

Il protégera également des gaz, y compris le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et l’ozone au niveau du sol, qui ne sont généralement pas filtrés par la technologie standard de purification de l’air.

Tom William Chapman / Dyson

Cet air purifié est ensuite acheminé directement vers votre nez et votre bouche via une visière qui se fixe magnétiquement au casque. Il a l’air un peu «fléau» en cours d’utilisation, mais Dyson est convaincu que ce ne sera pas un obstacle pour beaucoup car nous avons ajusté les attitudes envers les revêtements faciaux ces dernières années alors que nous faisons face à la pandémie.

La visière n’entre pas en contact avec votre bouche ou votre nez ; au lieu de cela, il souffle doucement un « panache » d’air frais à travers une grille en maille qui est plus agréable sur le nez et la bouche qu’un jet d’air direct. Quatre réglages sont disponibles – bas, moyen, élevé et automatique – ce dernier ajustant automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la qualité de l’air et d’autres mesures à l’aide de capteurs de qualité de l’air intégrés.

Des informations sur la qualité de l’air, et plus encore, sont également disponibles pour naviguer via l’application My Dyson où vous pourrez également contrôler d’autres fonctions des canettes et régler également l’égaliseur audio.

La visière n’est pas fixée en permanence au casque. Au lieu de cela, il s’enclenche à l’aide d’aimants, et il existe un « mode de conversation » supplémentaire qui vous permet de baisser la visière pour discuter avec des personnes à proximité. Une fois déposé, il désactivera également les ventilateurs et activera un mode de transparence qui vous permettra d’entendre clairement ce qui se passe.

Bien sûr, ce sont des écouteurs ainsi qu’un système de purification d’air, et ils sont haut de gamme. La Zone peut arborer des haut-parleurs de 40 mm conçus en interne par Dyson qui offrent ce qu’elle prétend être une qualité de «production audio».

Tom William Chapman / Dyson

Il y a 11 microphones logés sur les écouteurs qui surveillent le bruit extérieur, moteur et intérieur et les alimentent via un système qui l’annulera les bruits graves, avec une atténuation passive de premier ordre se concentrant sur l’annulation des sons aigus. Le résultat devrait être un trajet quotidien sensiblement plus silencieux, avec des basses puissantes qui n’ont pas d’impact sur la voix.

La durée de vie de la batterie n’est pas aussi excitante, avec entre 1,5 et 4,5 heures d’utilisation selon le niveau de purification de l’air que vous choisissez. Heureusement, les choses s’améliorent si vous souhaitez les utiliser comme une paire d’écouteurs standard, en gérant 50 heures sur une charge. Le temps de charge n’est cependant pas aussi rapide, avec une charge complète prenant environ 3 heures selon Dyson.

Nous avons discuté du concept de Dyson Zone et des réflexions pratiques de Lewis lors d’un récent épisode de notre podcast hebdomadaire Fast Charge, que vous pouvez regarder ci-dessous :

Spécifications de la zone Dyson

200 x 210 x 240 mm (avec visière)

595g (sans visière)

670g (avec visière)

11 microphones pour l’ANC et la téléphonie

ANC jusqu’à 38dB

Mode transparence

Mode automatique (avec détection d’activité)

Capteurs de qualité de l’air

Réponse en fréquence 6Hz – 21kHz

0,08 % à 94 dB 1 kHz de distorsion

Bluetooth 5.0

Prise en charge des codecs SBC, AAC et LHDC

Pilotes en néodyme de 40 mm

L’efficacité du filtre est de 99 % à PM0,1

Peut capturer les gaz NO2, SO2 et O3

Les filtres durent jusqu’à 12 mois

Batterie 2 600 mAh

50 heures d’audio

Faible débit jusqu’à 4 heures

Débit moyen jusqu’à 2,5 heures

Haut débit jusqu’à 1,5 heures

Chargement USB-C

Temps de charge de 3 heures

3,5 mm via un câble USB-C

Prise en charge de l’application MyDyson

Disponible en argent satiné/bleu ultra, bleu ultra/bleu de Prusse et bleu de Prusse/cuivre brillant

