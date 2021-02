Les fans de Diablo ont attendu des années que Blizzard annonce Diablo 4. Et puis il l’a fait … et ils attendent depuis des années que le jeu sorte.

L’annonce officielle du jeu a eu lieu lors des cérémonies d’ouverture de la convention annuelle BlizzCon en 2019, et c’était l’une des nouvelles les plus médiatisées de l’événement d’Anaheim – et un soulagement après l’année précédente, lorsque Blizzard est passé annoncez plutôt le jeu mobile Diablo Immortal.

Quand Diablo 4 sortira-t-il?

Bien que le jeu soit en préparation depuis un certain temps, aucune information sur la date de sortie n’a été publiée parallèlement à son annonce à la BlizzCon 2019.

Lors d’un appel aux résultats en février 2021, l’éditeur Activision Blizzard a confirmé que le jeu ne sortira pas en 2021, garantissant que les fans devront attendre. au moins jusqu’en 2022, et peut-être même plus.

Sur quelles plateformes Diablo 4 sera-t-il jouable?

La série Diablo a toujours été un titre multiplateforme, et rien ne changera ici.

Le jeu a été initialement annoncé pour PS4, Xbox One et PC au lancement, bien que depuis lors, la PS5 et la Xbox Series X aient été lancées, il est donc presque garanti que Diablo 4 sera également lancé sur ces consoles.

Regardez les bandes-annonces de Diablo 4

Voici la bande-annonce officielle du gameplay de Diablo 4, dévoilée à la BlizzCon 2019:

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus en profondeur, regardez neuf minutes complètes de cinématiques:

Pour un jeu si loin, il y a déjà beaucoup de contenu. En savoir plus sur la page YouTube de Diablo IV.

Que pouvons-nous attendre du jeu?

Le développeur américain a assuré aux fans que Diablo serait « très différent » de Diablo 3.

Il est fixé des années après la conclusion de ce jeu, ce qui pourrait expliquer dans une certaine mesure la longue attente entre les matchs. Des millions de démons et d’anges ont été massacrés dans le monde fantastique de Sanctuary par les Prime Evils.

Votre principal ennemi sera Lilith, la fille de Méphisto, qui a établi le pouvoir. Il s’agit d’un changement notable par rapport à l’ennemi régulier Diablo, votre principal antagoniste lors des trois premiers matchs.

Dans un geste curieux, l’ancien chef de Gears of War, Rod Fergusson, a déménagé à Blizzard spécifiquement pour superviser la série. Fergusson a joué un rôle déterminant dans la popularité des quatre titres de Gears of War et espère traduire une partie de ce succès à Diablo.

À partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Partir est doux-amer car j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox. Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ – Rod Fergusson (@GearsViking)

5 février 2020

Il y aura cinq classes de personnages, dont trois déjà annoncés – la sorcière, le barbare et le druide. La progression sera évidente grâce aux arbres de compétences inclus, tandis qu’il y aura plus de possibilités de personnaliser l’apparence des joueurs.

Le vaste monde ouvert ajustera dynamiquement le nombre de joueurs en fonction de l’environnement, avec une forte densité de population dans les colonies mais de grandes étendues de nature sauvage vide.

Alors que Diablo 4 n’aura que des modes en ligne, les donjons où se déroulent la majorité des missions seront jouables en solo ou avec des amis en mode fête. Il y aura également des zones dédiées de la carte pour le combat avec d’autres joueurs du monde entier.

Nous pouvons être sûrs que les graphismes seront époustouflants, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous jouez. Le jeu prendra une sensation plus sombre, rappelant les titres précédents de Diablo.

Si vous cherchez à savoir d’où cela vient, consultez notre liste régulièrement mise à jour des meilleurs jeux à venir.