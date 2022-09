Date de sortie de “Chainsaw Man”: quand diffuser la série animée sur Crunchyroll

Chainsaw Man est l’une des sorties d’anime les plus attendues de 2022, et la série fait déjà des vagues. Préparé pour ses débuts diaboliques dans le cadre de CrunchyrollLa programmation d’automne de, l’émission commencera à être diffusée le 11 octobre. Les fans peuvent s’attendre à tout le sang, la trahison et les chasses inconditionnelles qui donnent à Chainsaw Man son charme.

Lire la suite: Meilleurs services de streaming d’anime pour 2022

Il s’agit de la première itération à l’écran du manga populaire de Tatsuki Fuijmoto, et nous verrons enfin Denji, Makima, Power, Reze, Pochita et tous les personnages prendre vie. La première partie de l’histoire suit la transformation de l’adolescent Denji en Chainsaw Man et son nouveau concert avec la Division de la sécurité publique, un groupe gouvernemental chargé de chasser les démons et de protéger la société. Les téléspectateurs doivent se préparer à regarder des assassins, Katana Man et le méchant Père Noël faire des ravages dans la série.

Une production du Studio MAPPA, la saison 1 de Chainsaw Man comportera 12 épisodes qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’année. Comme avantage supplémentaire, chaque épisode se terminera par sa propre chanson thème nouvelle et unique. Les contributions aux pistes incluent “All Kind of Kisses” d’ano, “Fight Song” d’Eve, “Deep Down” d’Aimer et “Violence” de Queen Bee.

Crunchyroll a également publié une liste des doubleurs japonais de l’émission, qui comprend quelques noms reconnaissables d’autres séries animées. Kikunosuke Toya joue Denji, Fairouz Ai joue Power, Shiori Izawa joue Pochita, Kenjiro Tsuda (de Jujutsu Kaisen) est Kishibe et Tomori Kusunoki joue Makima. Découvrez le casting de la version doublée anglaise de la série sur le service site Internet.

Connectez-vous le 11 octobre pour la première de la saison de Chainsaw Man sur Crunchyroll. L’abonnement de base sans publicité du service de streaming coûte 8 $ par mois, tandis que ses forfaits premium coûtent 10 $ et 15 $.