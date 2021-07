Date de sortie de Cat People : qu’est-ce que ça donne sur Netflix et de quoi s’agit-il ?

Les fans de FELINE se régalent sur Netflix cet été.

Une nouvelle série entre dans le monde fou mais adorable de Cat People.

Quand est-ce que Cat People est sorti sur Netflix ?

Tous les amoureux des chats, n’ayez crainte, il n’y a pas de journal avant la sortie de cette série documentaire unique.

Vous pouvez l’attraper à partir de demain (7 juillet 2021) à 8h sur Netflix.

Il y aura six épisodes à diffuser, l’un après l’autre.

La série documentaire est créée par Glen Zipper, qui a également réalisé le documentaire populaire Netflix Dogs.

Netflix

Qu’est-ce que Cat People?

Les chiens ont peut-être le mérite d’être les meilleurs amis de l’humanité, mais pour beaucoup de gens, les chats sont tout autant nos fidèles partenaires – même si vous demandez aux chats, ils pourraient ne pas l’admettre.

Cat People explore notre relation fascinante avec les chats.

La série passe par l’objectif de certains des « chats » les plus remarquables et les plus surprenants au monde.

Ces personnes défient les stéréotypes négatifs sur ce que signifie être une personne chat tout en révélant les vérités fondamentales de ce que signifie avoir des liens profonds avec ces créatures farouchement indépendantes et mystérieuses.





Que savons-nous d’autre sur les Cat People ?

Le documentaire en six parties nous invite également à rencontrer certains des chats les plus excentriques et leurs propriétaires.

Cela comprenait un chat qui surfe, un qui joue de la batterie et un propriétaire qui organise des fêtes d’anniversaire élaborées pour son animal de compagnie.

Les cinéastes visitent également l’île de Syros en Grèce, où les habitants aident à protéger la grande communauté de chats célèbres sur Instagram qui y vivent.

