Date de sortie de Blood Origins, distribution, intrigue et actualités

Parallèlement à la deuxième saison de l’émission principale de Witcher, mettant en vedette Henry Cavill dans le rôle du loup blanc, Netflix a également confirmé deux retombées supplémentaires qui exploreront le monde que Geralt of Rivia appelle chez lui.

Il y a le film d’anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, qui met en vedette le mentor de Geralt, Vesemir, ainsi qu’une série d’action en direct qui suit l’histoire d’origine du tout premier Witcher. Voici tout ce que nous savons sur The Witcher: Blood Origins.

Quelle est la date de sortie de The Witcher: Blood Origins?

Bien que Netflix ait annoncé Blood Origins à l’été 2020, il n’y a toujours pas de date fixe pour le moment où il atteindra nos écrans. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la production troublée de la saison deux de The Witcher, qui a été interrompue par la pandémie puis les blessures de sa star Henry Cavill, mais qui a récemment terminé le tournage.

Cela permet à l’équipe d’aller de l’avant, et le site de fans de Witcher, Redanian Intelligence, rapporte que les caméras rouleront entre fin juillet et fin novembre. Cela pourrait conduire le spectacle à faire ses débuts à la fin de 2021 (quel beau cadeau de Noël pour nous tous) ou au début de la nouvelle année.

Nous en entendrons peut-être plus sur The Witcher: Blood Origins lors de la Geeked Week de Netflix, qui se déroulera du 7 au 11 juin.

Marquez vos calendriers pour #GeekedWeek! Du 7 au 11 juin, @NetflixGeeked sera EN DIRECT avec de grandes nouvelles, des premiers regards passionnants et plus encore des émissions et des films que vous aimez. pic.twitter.com/OX6udT7t13 – Netflix Geeked (@NetflixGeeked)

24 mai 2021

Quelle est l’histoire de The Witcher: Blood Origins?

Comme nous l’avons dit au début, ce nouveau spectacle suit la genèse des Witchers, avec l’histoire centrée sur le premier à porter des épées en argent et en acier. Le texte officiel de Netflix se lit comme suit:

« Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire perdue dans le temps – l’origine du tout premier Witcher, et les événements qui mènent à la » conjonction des sphères « cruciale, lorsque le des mondes de monstres, d’hommes et d’elfes ont fusionné pour ne faire qu’un. «

C’est tout ce que l’on sait jusqu’à présent, mais l’action s’étendra sur six épisodes, ce qui en fait deux plus courts que la première saison de The Witcher.

Qui sont les acteurs et l’équipe de The Witcher: Blood Origins?

Avec les retards dans le tournage de The Witcher saison 2, il y a eu un effet d’entraînement malheureux avec un acteur majeur de Blood Origins.

Jodie Turner-Smith, qui a joué dans Queen & Slim, Jett et Nightflyers, devait jouer Eile, une guerrière chevronnée et mortelle, mais des conflits dans son emploi du temps en raison du démarrage retardé de Blood Origins signifiaient qu’elle a dû quitter le projet. d’honorer les accords sur d’autres productions. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun détail sur qui la remplacera dans le rôle.

Deadline rapporte qu’Eile est une guerrière qui quitte le poste de tutrice de Queen pour réaliser son ambition de devenir une musicienne itinérante. Mais il ne faut pas longtemps avant qu’elle doive reprendre son épée, les événements mondiaux prenant une tournure pour le pire.

On ose dire qu’Eile sera un adversaire plus redoutable que le musicien Jaskier qui a accompagné Geralt dans ses aventures à travers la série The Witcher. Cependant, elle aura du mal à trouver une chanson aussi bonne que « Toss a Coin to your Witcher ».

Nous savons que Laurance O’Fuarain (Game of Thrones, Vikings) jouera Fjall. Deadline fait également un excellent travail en décrivant l’histoire du personnage comme faisant partie d’une tribu de guerriers dont le rôle est de protéger leur roi. Dans une bataille précédente, il a perdu quelqu’un qu’il aimait qui est mort en essayant de le sauver, et cela laisse un homme hanté en quête de rédemption.

IMDB répertorie Jon Prophet comme le mystérieusement nommé The Severed, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de détails sur ce que son histoire impliquera.

Netflix a confirmé que la série serait dirigée par Declan De Barra et Lauren Schmidt, qui étaient responsables de la série principale de Witcher, elle devrait donc apporter une certaine cohérence à travers la franchise. Andrzej Sapkowski, qui a créé l’univers Witcher dans sa série de romans, est également à bord en tant que consultant créatif.

Où puis-je regarder The Witcher: Blood Origins?

Comme il s’agit d’une émission Netflix Original, vous aurez besoin d’un abonnement Netflix pour y accéder lorsque la série arrivera enfin. Jusque-là, vous pouvez vous mettre à niveau en profitant de The Witcher et du prochain film d’anime The Witcher: Nightmare of the Wolf sur le service de streaming. Vous pouvez bien sûr également profiter de l’excellente Romans Witcher et jouez au tout aussi fantastique jeu Witcher 3: The Wild Hunt sur PC ou console.

