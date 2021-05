Date de sortie de «  Black Panther 2  », plus d’annonces de films Marvel

Surprise, fans de Marvel!

Le titre officiel et la date de sortie de la suite très attendue de « Black Panther » ont été révélés lundi dans un mégatrailer célébrant les films Marvel.

La suite du film de 2018 mettant en vedette le regretté Chadwick Boseman devrait sortir le 8 juillet 2022 et s’intitule «Black Panther: Wakanda Forever».

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé en décembre que le film ne remanierait pas le personnage de T’Challa de Boseman dans son prochain épisode.

Boseman est décédé en août dernier à l’âge de 43 ans après une bataille privée contre le cancer du côlon.

« Chadwick Boseman était un acteur extrêmement talentueux et une personne inspirante qui a affecté toutes nos vies », a déclaré Feige à l’époque. « Sa représentation de T’Challa la Panthère noire est emblématique et transcende toute itération du personnage dans tout autre support du passé de Marvel. C’est pour cette raison que nous ne remanierons pas le personnage. »

Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M’Baku) et Daniel Kaluuya (W’Kabi) devraient revenir.

La bande-annonce de trois minutes a également donné un premier aperçu de « Eternals » de Chloé Zhao, arrivant le 5 novembre et a révélé le titre de la suite de « Captain Marvel » de Brie Larson, « The Marvels », arrivant le 11 novembre 2022.

La fin de la bande-annonce présentait les titres officiels et les dates de sortie d’autres films Marvel à venir, notamment «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» (3 septembre) et «Thor: l’amour et le tonnerre» (6 mai 2022).

Le mois dernier, Marvel Studios a sorti sa première bande-annonce pour « Shang-Chi », qui met en vedette son premier super-héros asiatique de premier plan. Le prochain film d’arts martiaux réalisé par Destin Daniel Cretton raconte l’histoire d’un artiste martial formé depuis son enfance par l’organisation terroriste Ten Rings pour être un assassin.

Consultez la liste complète des titres et des dates de sortie ci-dessous.

Titres de films Marvel et dates de sortie

9 juillet: « Veuve noire »

3 septembre: « Shang-Chi et la légende des dix anneaux »

5 novembre: « Éternels »

17 décembre: « Spider-Man: pas de retour à la maison »

25 mars 2022: « Docteur Strange dans le multivers de la folie »

6 mai 2022: « Thor: l’amour et le tonnerre »

8 juillet 2022: «Panthère noire: Wakanda pour toujours»

11 novembre 2022: « Les merveilles »

17 février 2023: « Ant-Man et la Guêpe: Quantumania »

5 mai 2023: « Les Gardiens de la Galaxie: Vol. 3 »

