Date de sortie de Black Lotus, intrigue, distribution et actualités

Blade Runner revient sur nos écrans dans une nouvelle série animée qui devrait être lancée plus tard cette année. Nous rassemblons ce que vous pouvez attendre de Blade Runner: Black Lotus.

Il n’y a pas encore de mot officiel sur la date de sortie de Blade Runner: Black Lotus, mais nous avons la confirmation que nous aurons un « premier aperçu » de l’émission sur 23 juillet 2021 lors d’un panel Comic-Con qui sera diffusé en ligne.

Nous avons vu beaucoup de spéculations selon lesquelles la série paraîtra avant la fin de l’année, alors j’espère que ce sera le cas.

Quelle est l’intrigue de Blade Runner : Black Lotus ?

La majeure partie de l’histoire réelle de Black Lotus reste un secret pour le moment, mais nous avons quelques indices sur ce qui pourrait arriver. En ce qui concerne la façon dont l’émission s’intègre dans la chronologie de la franchise, nous savons que le Blade Runner original a été tourné en 2019, suivi de Blade Runner 2049, qui a l’année dans son titre.

Entre ceux-ci se trouvait un court métrage d’animation intitulé Blade Runner: Blackout, situé en 2022, qui explorait une attaque par des réplicants contre la Tyrell Corporation qui les avait construits, consistant à faire exploser une bombe nucléaire bien au-dessus de Los Angeles afin que l’impulsion électromagnétique se désactive. le réseau électrique et effacer les serveurs de Tyrell, détruisant les informations sur les réplicants. L’effet a duré dix jours et s’est appelé le Blackout.

Cela a résulté [spoilers] à la chute de Tyrell, provoquant la fin de la production de réplication et un krach financier mondial qui a permis à Wallace Corporation (comme présenté dans Blade Runner 2049) d’acheter Tyrell et de commencer à travailler sur sa propre technologie de réplication.

Blade Runner: Black Lotus reprend l’histoire dix ans après le Blackout, en 2032, le plaçant juste entre les deux films et directement lié aux événements de Blackout.

Le personnage principal de Black Lotus est un réplicant appelé Elle qui a été créé dans « un but secret et inconnu », qui sera sans aucun doute poursuivi par le « mortel Blade Runner » Marlowe. Ce n’est pas grand-chose, nous le savons, mais j’espère que plus sera révélé très bientôt.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Blade Runner : Black Lotus ?

Le spectacle est un projet commun entre le service d’anime Crunchyroll et Adult Swim, dont le premier a publié cette liste de personnages et les acteurs qui les incarneront. Notez que deux acteurs sont répertoriés dans chaque cas, celui-ci étant pour les pistes vocales anglophones et hispanophones.

Elle : Jessica Henwick / Arisa Shida – Un réplicant féminin créé dans un but secret et inconnu.

: Un réplicant féminin créé dans un but secret et inconnu. Joseph : Will Yun Lee / Shinshu Fuji – Un personnage mystérieux qui possède une casse de pièces détachées à Los Angeles.

: Un personnage mystérieux qui possède une casse de pièces détachées à Los Angeles. Alani Davis : Samira Wiley / Takako Honda – Une nouvelle recrue du LAPD.

Une nouvelle recrue du LAPD. Niander Wallace Sr : Brian Cox / Takaya Hashi – Fondateur et PDG de Wallace Corporation.

Fondateur et PDG de Wallace Corporation. Niander Wallace Jr : Wes Bentley / Takehito Koyasu – Scientifique brillant travaillant pour son père.

Scientifique brillant travaillant pour son père. Marlowe : Josh Duhamel / Taiten Kusunoki – un Blade Runner mortel.

un Blade Runner mortel. Joséphine Grant : Peyton List / Yoshiko Sakakibara – L’épouse du chef de la police.

L’épouse du chef de la police. Earl Grant : Stephen Root / Hochu Otsuka – Chef de la police de la LAPD.

Chef de la police de la LAPD. Blaireau Doc : Barkhad Abdi /Takayuki Kinba – Un dealer du marché noir.

Un dealer du marché noir. Sénateur Bannister : Gregg Henry / Masane Tsukayama – Un politicien avec de forts sentiments sur la production réplicante.

Un politicien avec de forts sentiments sur la production réplicante. Docteur M : Henry Czerny / Akio Nojima – Un brillant docteur et professeur de médecine.

Un brillant docteur et professeur de médecine. Hooper : Jason Spisak / Kazuki Yao – Un journaliste dans la poche de la Wallace Corporation.

Les fonctions de direction seront assurées par Shinji Aramaki (Ultraman, Appleseed Ex Machina) et Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: SAC 2045, Akira), avec Shin’ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, The Animatrix, Blade Runner: Blackout) agissant comme le producteur créatif. Comme vous pouvez le voir, ce sont là des personnages d’anime lourds, qui promettent de faire de Blade Runner: Black Lotus quelque chose auquel vous devriez prêter attention.

L’émission se déroulera sur 13 épisodes, chacun d’une durée de trente minutes, nous offrant environ six heures et demie de nouveau contenu dans l’univers de Blade Runner.

Crunchyroll a récemment publié une interview avec les deux réalisateurs, expliquant leurs réflexions sur Blade Runner et leur ajout au canon. Voici l’entretien :

Où puis-je regarder Blade Runner : Black Lotus ?

Comme il s’agit d’une collaboration entre Crunchyroll et Adult Swim, il est logique que vous puissiez regarder l’émission sur l’une ou l’autre plateforme. Crunchyroll nécessite un abonnement mais offre un essai gratuit de 14 jours. Vous pouvez consulter les différents niveaux sur le site Crunchyroll.

Les téléspectateurs aux États-Unis qui souhaitent accéder à Adult Swim auront besoin d’un abonnement au câble qu’ils peuvent lier au service. Adult Swim propose un grand nombre de ses émissions gratuites au Royaume-Uni, via All 4 ou E4, comme la dernière série de Rick et Morty. Mais si Blade Runner: Black Lotus ne fait pas cette coupe, alors vous pouvez lire notre guide sur la façon de regarder Adult Swim au Royaume-Uni, qui s’appliquera également à la plupart des territoires en dehors de l’Amérique du Nord.