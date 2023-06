Date de sortie de Best Interests, distribution, lieux de tournage expliqués

BEST Interests est un drame captivant de la BBC sur une famille séparée par la nécessité de faire des choix qu’aucun parent ne voudrait jamais faire.

La série en quatre parties est dirigée par Sharon Horgan et Michael Sheen, qui sont rejoints par un casting incroyable.

Quand Best Interests est-il diffusé sur la BBC ?

Best Interests démarre ce soir (12 juin 2023) à 21h sur BBC One.

Le deuxième épisode sera ensuite diffusé demain (13 juin 2023) à la même heure.

Les troisième et quatrième épisodes seront diffusés sur la BBC la semaine suivante, diffusés le lundi 19 juin 2023 et le mardi 20 juin 2023, également à 21h.

Les téléspectateurs peuvent également rattraper les épisodes sur le BBC iPlayer.

Qui fait partie du casting de Best Interests ?

Sharon Horgan comme Nicci

Sharon Horgan joue Nicci, une mère entraînée dans une bataille juridique pour le droit de sa fille à mourir.

L’actrice est surtout connue pour ses performances comiques dans des séries comme Catastrophe, This Way Up et Bad Sisters.

Mais les fans peuvent également la reconnaître dans les rôles du film, notamment Military Wives et Man Up.

Michael Sheen comme Andrew

L’acteur hollywoodien Michael Sheen joue Andrew, le mari de Nicci et le père de Marnie.

Il est surtout connu pour avoir joué de vraies personnes dans un certain nombre de biopics – de Tony Blair dans The Queen à David Frost dans Frost/Nixon.

Au fil des ans, il a également assumé des rôles télévisés de haut niveau, notamment Good Omens.

Niamh Moriarty comme Marnie

Niamh Moriarty joue Marnie, l’enfant au centre de l’affaire judiciaire.

Best Interests est le rôle le plus en vue de l’actrice à ce jour, mais vous pourriez également la reconnaître dans le court métrage My Mother’s Shoes.

Elle a également joué dans l’adaptation de Jack Thorne de A Christmas Carol.

Le casting supplémentaire comprend :

Alison Oliver dans le rôle de Katie – elle est également connue pour Conversations With Friends.

Noma Dumezweni dans le rôle de Samantha – elle est également connue pour The Undoing.

Chizzy Akudolu dans le rôle de Mercy – elle est également connue pour Holby City.

Des McAleer comme Eddie – il est également connu pour Hope Street.

Mat Fraser dans le rôle de Greg – il est également connu pour His Dark Materials.

Qu’est-ce que l’intrigue Best Interests ?

La série émotionnelle capture la vie du couple marié Nicci et Andrew dont la fille nommée Marnie a une maladie potentiellement mortelle.

Cependant, il suit l’histoire d’un différend entre les parents de Marnie et les médecins qui s’occupent d’elle, car les professionnels de la santé estiment qu’il est dans «l’intérêt supérieur» de l’enfant de pouvoir mourir.

En revanche, Nicci et Andrew ne sont pas d’accord, ce qui conduit à une bataille juridique alors qu’ils luttent pour comprendre la décision.

Où Best Interests a-t-il été filmé ?

Le tournage de Best Interests a eu lieu au cours de l’été 2022.

La série BBC One a été tournée principalement à Cheltenham, où vivent la famille de Nicci et Andrew.

Cependant, les scènes clés de la salle d’audience ont été tournées à Londres.