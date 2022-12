Date de sortie d’Avatar 2 The Way Of Water OTT, plateforme et plus de détails

13 ans plus tard, le monde de Na’vi est de retour. Il a littéralement fallu James Cameron plus d’une décennie pour réaliser le deuxième volet de son Avatar le plus célèbre et le plus réussi. Sa suite, Avatar: The Way of Water, est sortie en salles le 16 décembre 2022 et a créé de nombreux records partagés au box-office. Il a réussi à frapper la collection à vie d’Avatar en seulement trois jours. Bien qu’il n’ait pas pu battre le record d’Avengers: Endgame, Avatar 2 a toujours régné sur le box-office et comment. Maintenant, tous les fans sont impatients de connaître sa sortie OTT.

Quand Avatar 2 sortira-t-il sur OTT ?

Pour tous, OTT est le prochain grand jeu et bien sûr, Avatar 2 va bientôt sortir sur une plateforme. Avatar 2 sera probablement disponible sur Disney+. Cependant, la sortie n’a pas encore été confirmée. Selon les rapports, il est possible que le film ne sorte pas sur OTT au premier semestre 2023 étant donné le battage médiatique qui l’entoure. La société essaiera de garder le film dans les salles aussi longtemps que possible et ce n’est qu’après qu’Avatar 2 sortira sur OTT. Saviez-vous que le premier Avatar est resté au théâtre environ 234 jours ? Oui!

Le casting d’Avatar 2

Avatar 2 étoiles Sam Worthington comme Jake Sully, Zoe Saldana comme Neytiri, Stephen Lang comme Colonel Miles Quaritch

Giovanni Ribisi comme Parker Selfridge, Joel David Moore comme Dr Norm Spellman, Vin Diesel comme TBC et bien d’autres.

Billetterie Avatar 2

Selon les rapports, Avatar 2 a déjà franchi la barre des 500 millions de dollars au box-office. Le film s’est également très bien comporté au box-office en Inde. Le premier jour, Avatar: The Way of Water a réussi à frapper Rs 40 crore. Le film a réussi à devenir la deuxième plus grande ouverture en Inde pour un film hollywoodien. Il s’est fermé derrière Avengers: Fin de partie. Surveillez cet espace pour plus de mises à jour.