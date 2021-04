La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation iPhone, iOS 14.5, sera publiée « la semaine prochaine », a annoncé mardi Apple.

Le détail a été glissé dans les nouvelles annonces de produits faites mardi par Apple. iOS 14.5 a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais celle qui est la plus surveillée est appelée ATT, ou App Tracking Transparency.

Lorsque les utilisateurs d’iPhone installent iOS 14.5, ils seront confrontés à une fenêtre contextuelle lorsque les applications demandent à les suivre à l’aide d’un identifiant d’appareil appelé Identifier for Advertisers. Les entreprises qui comptent sur la publicité en ligne, en particulier Facebook, ont déclaré que le changement de confidentialité réduirait l’efficacité et la rentabilité des publicités ciblées et risquerait de perturber l’activité de publicité en ligne.

Apple a également déclaré qu’il était prêt à supprimer les applications qui ne sont pas conformes à la nouvelle politique.

iOS 14.5 propose également d’autres nouvelles fonctionnalités, notamment un emoji de vaccin repensé, une fonctionnalité qui permet de déverrouiller rapidement un iPhone tout en portant un masque, et de nouvelles voix pour Siri.

Apple publie généralement des mises à jour logicielles majeures le mardi. Un nouvel iPhone de couleur violette qui sortira en magasin le 30 avril aura le logiciel préinstallé.