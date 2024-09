Date de sortie d’Apple Intelligence – voici quand toutes les fonctionnalités d’IA arriveront

Avec iOS 18.1 en version bêta publique, donnant à toute personne possédant un téléphone compatible la possibilité de tester les fonctionnalités Apple Intelligence qui marquent la première avancée d’Apple dans l’IA, la fenêtre de sortie officielle est une priorité pour tout le monde. Grâce à Mark Gurman de Bloomberg, nous avons une meilleure idée du moment où des fonctionnalités très attendues telles que Genmoji, Image Playground et bien d’autres seront déployées.

Vous pouvez vous attendre à ce que la première vue d’Apple Intelligence, autre que pour les bêta-testeurs, soit prévue avec le lancement officiel d’iOS 18.1 à la mi-octobre.

« Nous devrions envisager la mise à jour du logiciel d’ici la mi-octobre », a déclaré Gurman dans son communiqué. Bulletin d’information PowerOn.

Ne soyez pas trop excité, car plusieurs fonctionnalités notables n’arriveront pas avant iOS 18.2 ou version ultérieure, a-t-il ajouté, faisant écho à un rapport précédent sur le calendrier de déploiement d’Apple Intelligence. iOS 18.2 devrait ajouter l’intégration ChatGPT et introduire Genmoji, qui utilise l’IA pour générer des emojis en fonction du texte saisi ou en fonction d’une personne de votre bibliothèque Photos, ainsi qu’Image Playground, la réponse d’Apple au Pixel Studio de Google qui vous permet d’utiliser l’IA pour créer des images de vous-même et les autres.

Apple travaille actuellement à ramener iOS 18.2 « au statut zéro bug début novembre », a déclaré Gurman. Si l’histoire est vraie, cela signifie qu’une fenêtre de sortie devrait avoir lieu courant décembre. Quant à la refonte prévue par Apple de son assistant virtuel Siri, qui promet d’offrir aux utilisateurs de meilleures réponses contextuelles et personnalisées, ne vous attendez pas à ce qu’elle soit disponible avant mars avec iOS 18.4, a-t-il ajouté.

Fonctionnalités Apple Intelligence attendues avec iOS 18.1

Vous pouvez déjà tester la nouvelle suite de fonctionnalités d’IA d’Apple dans la version bêta publique d’iOS 18.1, nous avons donc une idée de ce à quoi nous attendre lorsque la version complète sera disponible. Le plus remarquable est sans doute Clean Up, un outil de retouche photo IA appelé Clean Up qui est essentiellement la version Apple de Magic Eraser de Google. Il vous permet facilement de retoucher vos images, en supprimant les objets gênants ou les photo-bombardiers, en quelques clics directement dans la galerie d’images.

Et même si la version révisée de Siri promise est encore loin, Apple a mis à niveau son assistant virtuel pour améliorer sa compréhension des demandes de suivi et lorsque les utilisateurs trébuchent sur leur langue. D’autres nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA incluent des résumés de notifications et des réponses suggérées pour les messages, le courrier et d’autres applications ; des outils de rédaction capables de relire les brouillons ou de les réécrire pour des publics spécifiques ; des résumés d’articles lors de l’utilisation du mode Lecteur dans l’application Safari ; Enregistrements et transcriptions d’appels téléphoniques générés par l’IA ; la possibilité de saisir une description pour créer un film Souvenirs dans l’application Photos ; et un nouveau mode de mise au point qui donne automatiquement la priorité aux notifications les plus importantes ou les plus urgentes.

Bien sûr, vous aurez besoin de l’un des meilleurs iPhones comme l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max ou l’une des dernières séries d’iPhone 16 pour profiter d’Apple Intelligence une fois son déploiement commencé.