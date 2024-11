Google vient de confirmer les spéculations selon lesquelles Android 16 serait effectivement déployé plus tôt que le cycle de sortie habituel adopté par l’entreprise. La société basée à Mountainview en Californie a déclaré que la dernière mise à jour contribuerait à stimuler l’innovation dans les applications et les appareils avec une stabilité et une finition plus élevées.