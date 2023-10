Date de sortie d’Android 14 presque confirmée

Le mois dernier, lorsqu’Android 14 n’a pas été lancé comme prévu, les gens étaient confus. Cependant, il a été rapidement signalé que la date de sortie de la dernière mise à jour du système d’exploitation Android avait été repoussée au 4 octobre. Nous avons parcouru tout le mois de septembre en supposant que c’était la vérité. Grâce à Telus, un transporteur canadien, il est presque confirmé que le 4 octobre est le jour que nous attendions.

Dans un message de forum récemment mis à jour, il indique spécifiquement que tous les appareils Pixel remontant au Pixel 4a recevront la mise à jour « Android U » le 4 octobre, qui est l’abréviation de Upside Down Cake, qui est le nom interne du dessert pour Android 14. . Délicieux.

Rendant le 4 octobre encore plus spécial, Google a l’intention d’annoncer les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro ce jour-là, donc pour les fans de Google et d’Android en général, ce sera une bonne semaine.

Marquez vos calendriers, nous sommes dans 2 jours.

