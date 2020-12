Google met à jour son système d’exploitation Android chaque année, en introduisant de nouvelles fonctionnalités et conceptions qui maintiennent le logiciel en bon état. Alors, qu’est-ce qui apparaîtra dans Android 12 quand il arrivera, espérons-le, en 2021? Nous jetons un coup d’œil aux dernières nouvelles et rumeurs.

La dernière version d’Android est souvent présentée en avant-première lors de l’événement I / O de Google en mai, avec des versions bêta publiques publiées peu de temps après et la version finale complète du logiciel en août ou en septembre.

Au cours des dernières années, Android a adopté ce modèle de la manière suivante;

Tarte Android 9

Première bêta publique: 8 mai 2018

Sortie de la version complète: 6 août 2018

Android 10

Première bêta publique: 7 mai 2019

Sortie de la version complète: 3 septembre 2019

Android 11

Première bêta publique: 10 juin 2020

Sortie de la version complète: 8 septembre 2020

Dans cet esprit, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’Android 12 fasse sa première sortie publique en mai 2021 et soit généralement disponible en septembre.

Quels téléphones recevront Android 12?

Maintenant, cela peut devenir compliqué. Android souffre toujours d’une fragmentation épouvantable, ce qui signifie que certains téléphones obtiennent le nouveau logiciel immédiatement, d’autres les semaines ou mois plus tard, alors qu’une bonne partie ne l’obtiendra pas du tout.

Si vous souhaitez garantir le passage à la prochaine version d’Android, vous voudrez acheter l’un des appareils Pixel de Google, tels que le Pixel 5, le Pixel 4a ou le Pixel 4a 5G, qui bénéficient tous d’un traitement préférentiel en raison du fait que Google connaît la composition exacte de la configuration matérielle et du logiciel de chaque téléphone.

Tous les téléphones sur la plate-forme Android One, tels que de nombreux téléphones Motorola et Nokia, obtiennent également les versions les plus récentes rapidement, bien que seulement pendant deux ans après leur première sortie.

Vous pouvez lire notre guide des meilleures marques pour les mises à jour Android pour vous donner une indication plus claire si votre appareil particulier fera le saut. Bien sûr, vous pouvez également contacter le support client du fabricant, car il pourra peut-être vous aider.







Quelles fonctionnalités Google ajoutera-t-il à Android 12?

L’un des principaux domaines d’enthousiasme pour toute nouvelle version d’Android est bien sûr les nouvelles fonctionnalités que Google introduira.

Comme Android 11 n’a été lancé qu’en septembre 2020, il reste encore du temps avant de voir l’aperçu du développeur qui arrive généralement en mars et nous donne quelques indices sur ce à quoi nous attendre. Nous avons cependant vu quelques rumeurs, et voici ce qui a été suggéré jusqu’à présent.

Meilleure compatibilité avec les magasins tiers

Il existe une gamme de magasins d’applications disponibles en plus du Google Play Store. Par exemple, il y a le Galaxy Store de Samsung et la galerie d’applications de Huawei, ainsi que d’autres variantes qui sont souvent préinstallées sur certains combinés.

Pour Android 12, Google a déclaré qu’il ouvrirait la voie à ces derniers pour les utilisateurs, avec un porte-parole disant à 9to5Google « nous allons apporter des modifications à Android 12 (version Android de l’année prochaine) pour rendre encore plus facile pour les gens d’utiliser d’autres applications. magasins sur leurs appareils tout en veillant à ne pas compromettre les mesures de sécurité mises en place par Android. Nous concevons tout cela maintenant et sommes impatients de partager davantage à l’avenir ».







Captures d’écran déroulantes

Pendant un certain temps, il a semblé que cet outil simple apparaîtrait dans Android 11, car des entreprises comme OnePlus, Huawei et Samsung ont déjà la fonctionnalité dans leurs versions du système d’exploitation.

Mais cela n’a pas tout à fait fait la coupe dans le temps, donc maintenant nous sommes convaincus que vous voyez la possibilité de capturer des images qui englobent la page entière d’un site ou d’une application, pas seulement ce que vous pouvez voir à l’écran.

Dans un Ask Me Anything sur Reddit, mené par les ingénieurs Android de Google, ils l’ont confirmé en disant: « Plutôt que de lancer un hack rapide qui fonctionne pour une ou deux applications triées sur le volet sur un appareil particulier, notre objectif sur l’équipe de la plateforme est de créer cela de manière à ce que _toutes_ applications puissent se connecter, qu’elles utilisent un RecyclerView standard ou qu’elles aient implémenté leur propre moteur de défilement accéléré OpenGL. Nous avons étudié cela tout au long du R [Android 11] chronologie, impliquant des personnes du gestionnaire de fenêtres et des équipes de l’interface utilisateur système; vous pourrez voir ce cadre de capture à défilement commencer à prendre forme dans la source AOSP.

Un seul lecteur multimédia natif

Android est un système avec de nombreuses options, c’est ce que nous aimons, mais cela signifie également qu’il peut y avoir une quantité déroutante d’approches et d’applications lorsqu’il s’agit de choses comme la lecture multimédia. Sur Reddit AMA, les ingénieurs de Google ont fait allusion à un seul lecteur unifié qui pourrait bientôt apparaître.

«Nous reconnaissons la confusion résultant du fait d’avoir plusieurs options de joueurs avec différentes API et capacités. Nous avons commencé des efforts pour les faire converger vers une solution unique basée sur ExoPlayer. Le lecteur convergé sera complet et facile à utiliser – et nous partagerons plus d’informations avec la communauté des développeurs au fur et à mesure que cela progressera!

Prise en charge native de WireGuard VPN

Les VPN (réseaux privés virtuels) deviennent de plus en plus la norme en ces temps de surveillance numérique dans lesquels nous vivons. C’est donc une bonne nouvelle que le nouveau protocole de cryptage rapide WireGuard semble avoir un support natif dans la nouvelle version d’Android. Pour en savoir plus sur cet ajout intéressant, lisez Android 12 pourrait prendre en charge WireGuard VPN de manière native.

Nul doute que de nombreuses autres fonctionnalités apparaîtront lorsque Android 12 arrivera enfin.

D’ici là, assurez-vous de consulter notre examen approfondi d’Android 11 afin de tirer le meilleur parti de la version actuelle du logiciel de Google, et de notre guide des meilleurs téléphones Android si vous souhaitez vous assurer qu’Android 12 est dans votre mains très bientôt.