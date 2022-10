Date de sortie d’Amazfit Falcon, rumeurs de prix et de spécifications

La gamme T-Rex d’Amazfit est en quelque sorte un acteur surprise dans le domaine des trackers d’activité robustes, offrant un degré d’abordabilité rafraîchissant par rapport à des rivaux qui coûtent deux ou trois fois plus cher. Maintenant, cependant, il semble que la société prépare quelque chose d’un peu plus haut de gamme dans l’Amazfit Falcon.

Des fuites sont apparues qui suggèrent l’existence d’une future smartwatch robuste appelée Amazfit Falcon, bien que connue pour la première fois sous le nom de code “Vienne”. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il va au-delà de l’équilibre prix/performances compétitif de la gamme T-Rex et s’appuie sur le T-Rex 2, avec plus de matériaux haut de gamme et un ensemble de fonctionnalités plus puissant.

Quand l’Amazfit Falcon est-il lancé?

Selon GSMArena – la source de la plupart des fuites sur le Falcon – la montre sera lancée très prochainement, le 13 octobre.

Combien coûte le faucon Amazfit ?

Le prix du Falcon est encore secret. Cependant, nous nous attendons à ce qu’il soit positionné comme une alternative plus premium au T-Rex 2, qui coûte 229 $/219 £/299 €.

Cela signifie que le Falcon coûtera probablement un peu plus que cela, ce qui en fera probablement la montre Amazfit la plus chère à ce jour.

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités du Falcon ?

Les montres multisports robustes haut de gamme ne se présentent pas si souvent, le Grit X Pro Titan de Polar à 600 $ / 520 $ étant l’un des seuls exemples récents à venir à l’esprit – à moins que vous ne comptiez l’Apple Watch Ultra.

Selon GSMArena, nous pouvons nous attendre à un verre de couverture en saphir et à un boîtier en titane, soutenus par un écran de 1,28 pouces (416 × 416), avec une luminosité maximale de 1000 nits, ainsi qu’une impressionnante résistance à l’eau de 20 ATM.

Si les images ci-dessous ne suffisent pas, vous pouvez mieux voir la montre en action dans les vidéos de déballage et de visite partagées avec GSMArena avant le lancement.

Amazfit Falcon a divulgué des images | Source : GSM Arena

Au-delà de cela, la fiche technique serait similaire à la rumeur T-Rex 2, avec le dernier réseau de capteurs BioTracker 3.0 PPG de la société pour le suivi de la fréquence cardiaque et de l’oxygène sanguin, un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un capteur géomagnétique et un capteur de lumière ambiante, plus GPS bi-bande et Bluetooth 5.0.

Le Falcon est apparemment livré avec 4 Go de stockage et 32 ​​Mo de RAM, ce qui suggère plus d’espace pour la musique hors ligne ou potentiellement plus d’applications, si Amazfit continue à développer l’expérience utilisateur Zepp OS de ses appareils.

La fonctionnalité plus exigeante attendue pour le Falcon représente une durée de vie de la batterie promise plus courte de 14 jours par charge – par rapport aux 24 jours cités par le T-Rex 2 – bien que les deux montres reposent sur une batterie de 500 mAh.

Ce matériel alimente une expérience logicielle familière d’Amazfit qui cherche à se concentrer davantage sur le suivi des activités, plutôt que de proposer des fonctionnalités de smartwatch plus approfondies, avec un suivi pour « plus de 150 modes sportifs », ainsi qu’un suivi du sommeil et du stress.

Amazfit s’appuie sur un score PAI (Personal Activity Intelligence) pour son suivi d’activité, qui, selon l’entreprise, est une mesure basée sur “l’impact de l’activité physique sur la santé cardiaque”.

Consultez notre aperçu des meilleures montres intelligentes et trackers de fitness disponibles en ce moment, pour voir à quoi l’Amazfit Falcon peut être confronté.