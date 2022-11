Date de sortie d’Adipurush reportée: la vraie raison du retard de la vedette de Prabhas-Kriti Sanon révélée

Prabhas, Kriti Sanon vedette Adipurush est à nouveau reporté. Il y a quelques semaines, le Bande-annonce d’Adipurush a été publié en ligne, ce qui a suscité beaucoup de critiques de la part du public. Les fans ont été complètement déçus du teaser, en particulier du VFX. Om Raut a reçu beaucoup de critiques de la part des fans. Le réalisateur avait tenté de défendre le film et les visuels en déclarant qu’il n’était pas du tout destiné aux écrans mobiles mais uniquement aux grands écrans. Cependant, sa justification a été rejetée par les fans. Et en regardant la situation dans son ensemble maintenant, les fabricants ont révélé la nouvelle date d’Adipurush. Le film est reporté et sortira sur les écrans plus tard en 2023. Om Raut a publié une déclaration.

Om Raut publie une déclaration sur le report d’Adipurush

C’est une bonne décision des créateurs d’Adipurush. Depuis la sortie du teaser de Prabhas, Kriti Sanon, Sunny Singh et Saif Ali Khan vedette, Adipurush n’a été qu’un sujet de controverse. Les internautes ont suivi les pauvres VFX et les hindous convaincus ont été déconcertés par le look de Ravan de Saif Ali Khan. Ils ont estimé que Ravan était khilji-fié. Eh bien, les critiques ont été prises de manière constructive et les fabricants agissent en conséquence. Om Raut a publié une déclaration sur le report d’Adipurush.

Le réalisateur a déclaré qu’Adipurush n’est pas un film mais une représentation de leur dévotion à Lord Ram, au sanskrit et à la riche histoire mythologique. Ainsi, afin de rendre l’expérience visuelle satisfaisante, les créateurs ont décidé de reporter la sortie. Les équipes travaillent sur la même chose. La nouvelle date de sortie d’Adipurush est le 16 juin 2023. C’est une grande tendance dans Entertainment News.

La vedette de Prabhas, Adipurush, devait sortir en janvier 2023. Cependant, les réactions ont poussé les créateurs à repenser et à travailler sur le manque. Les fans de Prabhas étaient très contrariés par le teaser. Surtout, après la débâcle de Radhe Shyam, les fans espéraient voir une résurgence de la carrière de Prabhas avec Adipurush.