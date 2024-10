Date de sortie confirmée, iOS 18.2 Beta Live

Mis à jour le 25 octobre avec plus de détails sur la nouvelle version bêta du développeur en cours.

Apple Intelligence est presque là et Apple vient de confirmer exactement quand. Nous savions déjà que c’était en octobre et maintenant Apple a annoncé que ce serait la semaine prochaine. Et mercredi 23 octobre, Apple vient de mettre en ligne la première version bêta développeur d’iOS 18.2.

Apple Intelligence n’est plus qu’à quelques jours. Pomme

Bien que la version iOS 18.1 soit très attendue, c’est la version bêta pour développeurs d’iOS 18.2, qui devrait être la prochaine mise à jour à moins que des corrections de bugs ne soient nécessaires entre-temps, qui suscitera probablement plus d’enthousiasme car elle comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Les premiers utilisateurs du nouveau logiciel ont déjà commenté les fonctionnalités qu’ils apprécient. John-Anthony Disotto à Techradarpar exemple, a parlé des fonctionnalités d’IA à venir dans l’application Mail, en disant : « Même si cela ne fait pas autant la une des journaux que l’intégration de ChatGPT avec Siri, Visual Intelligence ou Genmoji, c’est l’utilisation banale de l’IA que je pense. le consommateur moyen appréciera le plus. J’utilise la nouvelle application Mail dans la version bêta du développeur iOS 18.2 depuis environ 24 heures maintenant, et même si elle est encore en développement, cela me rend optimiste quant à Apple Intelligence.

L’enthousiasme de Disotto s’explique par des outils de synthèse puissants, une nouvelle catégorisation et une conception améliorée. Ensemble, ils ont réglé ce qui était un « gâchis dans une boîte de réception ». Il prévient également que, comme il s’agit d’une version bêta de développeur, elle ne doit pas être installée sur votre pilote principal. Je suis d’accord, les premières versions bêta peuvent être instables ou nuire à la durée de vie de la batterie.

Bien qu’il ne soit pas sûr de la fréquence à laquelle il utilisera les outils de synthèse, il a été impressionné par le nombre de détails récupérés lors du tri d’une chaîne de sept messages.

Comme indiqué ci-dessous, cette fonctionnalité de messagerie n’est qu’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités à venir plus tard cette année. Ceux-ci incluent Visual Intelligence qui fonctionne avec le contrôle de la caméra sur les téléphones de la série iPhone 16. En appuyant longuement sur le bouton, l’iPhone partagera des informations supplémentaires sur ce que la caméra peut voir, traduira un signe, reconnaîtra une adresse ou un numéro de téléphone, etc. Apple a déclaré que l’iPhone 16 était le premier à être conçu dès le départ pour Apple Intelligence, et ceci en est exactement un exemple.

Bien que les mises à jour à venir dans iOS 18.1 soient passionnantes, il semble qu’iOS 18.2 sera la plus importante en termes de points forts d’Apple Intelligence. En plus des détails répertoriés ci-dessous, cette mise à jour comportera également Image Wand, qui utilise des outils de génération d’images pour créer une image dans une note dans l’application Notes, par exemple. Si vous avez dessiné quelque chose avec l’Apple Pencil sur un iPad, par exemple, cela peut transformer une esquisse en une image plus jolie.

De nouveaux détails ont également été révélés sur un élément clé d’Apple Intelligence : il existe une liste d’attente. Lorsque vous effectuez une mise à jour vers iOS 18.1, l’application Paramètres inclut un nouveau supplément appelé Apple Intelligence & Siri. C’est ici que vous pouvez vous inscrire à Apple Intelligence. Lorsque vous le ferez, il vous sera demandé de rejoindre une liste d’attente, exactement comme ceux qui utilisent les versions bêta du développeur ou du public ont dû le faire.

Pendant ce temps, la liste d’attente a évolué rapidement : j’ai attendu 10 minutes en tout. Cela pourrait changer lorsque le logiciel atteindra la masse critique apportée par la version générale. Cependant, si vous avez déjà utilisé Apple Intelligence en version bêta, Apple a déclaré que vous n’aviez plus besoin d’attendre.

Ainsi, comme le souligne Ryan Christoffel à 9à5Macc’est une façon astucieuse de battre la liste d’attente. « Vous pouvez rejoindre la liste d’attente Apple Intelligence dès aujourd’hui. Comment? En installant la version bêta publique d’iOS 18.1. Apple vient de publier le iOS 18.1 RC bêta aujourd’hui. RC signifie release candidate, ce qui signifie que le logiciel sera probablement identique à ce qui sera publié pour tous les utilisateurs la semaine prochaine… une fois que vous aurez installé iOS 18.1 RC, vous pourrez rejoindre la liste d’attente Apple Intelligence sans attendre un autre jour. Cela signifie que vous pourrez ensuite passer à la version générale du logiciel la semaine prochaine, mais vous n’aurez pas à vous inscrire à nouveau sur une liste d’attente.

Date de sortie d’iOS 18.1

La semaine prochaine signifie lundi 28 octobre, mardi 29 octobre ou mercredi 30 octobre. Je pense que les détails exacts de la sortie seront à 10 heures du matin, Pacifique, le 28 octobre.

iOS 18.1 : le premier avant-goût de l’intelligence Apple

Les premières fonctionnalités du système d’intelligence personnelle d’Apple sont presque là. Il y a d’autres choses à venir au cours des prochains mois, mais les fonctionnalités initiales incluent des outils d’écriture pour vous permettre d’améliorer ce que vous avez écrit. Vous pouvez relire votre texte et l’iPhone peut réécrire ou résumer ce que vous avez dit. Ces outils sont disponibles sur iPhone, notamment dans Mail, Notes, Pages et dans certaines applications tierces.

Photos dispose d’un nouvel outil de nettoyage qui peut supprimer les personnes et les objets qui gâchent votre photo, et utilise plusieurs outils d’apprentissage automatique pour laisser l’arrière-plan intact, comme s’ils n’avaient jamais été là.

Vous pouvez déjà enregistrer et transcrire de l’audio, mais avec iOS 18.1, la possibilité d’enregistrer les appels téléphoniques est ajoutée, avec des notifications automatiques aux participants. Un résumé est également généré après la fin de l’appel.

Siri bénéficie d’un nouveau design qui semble plus central dans l’expérience iPhone et offrira une interaction plus intuitive.

Dans un premier temps, Apple Intelligence sur iPhone ne fonctionnera qu’avec les appareils dont la langue et Siri sont définis sur l’anglais américain. Mais Apple a maintenant publié une version bêta pour les développeurs qui étendra cela à d’autres versions anglaises.

La version bêta du développeur iOS 18.2 est désormais disponible

La nouvelle version bêta de développement d’iOS 18.2 vient d’être mise en ligne et permet à davantage d’anglophones d’utiliser Apple Intelligence, en particulier l’anglais pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni.

Il introduit également beaucoup plus de fonctionnalités, ainsi que des améliorations des outils d’écriture existants : vous pouvez spécifier ce que vous recherchez avec un élément « Décrivez votre modification ».

Les nouvelles fonctionnalités incluent Image Playground, qui vous permet de créer des images à partir d’une image de votre photothèque. Vous pouvez les enregistrer dans une nouvelle application autonome qui se mettra automatiquement à jour sur tous les appareils du même compte Apple.

Et iOS 18.2 voit l’arrivée du très attendu Genmoji pour créer de tout nouveaux emoji avec juste une invite de texte. Il y a aussi la première vue de l’intégration avec ChatGPT. Si Siri pense que ChatGPT pourrait vous aider, il vous demandera si vous souhaitez y être connecté. Apple a souligné les protections de sécurité qu’il a mises en place pour chaque demande et aucun compte ChatGPT n’est nécessaire. Visual Intelligence, qui s’intègre au Camera Control de l’iPhone, est également dans la nouvelle version bêta.

Apple iOS 18.2 sera lancé en décembre, a confirmé Apple.

