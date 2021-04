Rick et Morty obtient une cinquième saison – et vous n’avez pas longtemps à attendre. Le spectacle reviendra dans quelques mois.

Et si cette bonne nouvelle ne suffisait pas, Adult Swim est tellement confiant dans le spectacle qu’en 2018, il a renouvelé le spectacle pour 70 épisodes, donc nous sommes presque garantis des années et des années de Rick et Morty à venir.

En attendant la saison 5, vous pouvez également consulter Solar Opposites, une autre animation de Rick et Morty autre créateur Justin Roiland. Et si cela ne gratte pas la démangeaison, l’équipe de Rick et Morty laisse toujours tomber des courts métrages brillants de temps en temps pour nous divertir.

Quand est la saison cinq de Rick et Morty?

L’attente est presque terminée, car Rick et Morty reviendront sur nos écrans 20 juin 2021 à 23h HE / PT.

Les fans craignaient que ce ne soit long avant de voir la série revenir après la longue pause entre les saisons 3 et 4, mais Dan Harmon a expliqué dans une interview que l’attente de la saison quatre est la plus longue qu’ils aient jamais eue dans un interview à Entertainment Weekly.

« Je ne sais pas à quelle vitesse nous pouvons le faire, mais je sais que ce ne sera plus jamais aussi long », a-t-il déclaré, expliquant que l’équipe était en train d’écrire la saison cinq alors que la quatrième était en production pour aider les choses à aller plus vite. De même, ils écrivent actuellement la saison six tandis que la saison cinq passe par le processus d’animation.

Lorsque la saison cinq arrive, elle devrait être diffusée sur Adult Swim aux États-Unis, et très probablement sur E4 au Royaume-Uni. Au cours de la quatrième saison, il sera diffusé avec quelques jours de retard pour le Royaume-Uni, mais si vous ne pouvez même pas attendre trois ou quatre jours, il est possible de regarder Adult Swim depuis le Royaume-Uni.

Y a-t-il une bande-annonce de la saison cinq?

Oui, la première bande-annonce complète présente certaines des aventures infernales qui se préparent, ainsi que quelques apparitions de stars invitées à venir:

Il y a aussi une première vidéo de Adult Swim Con: une première animation de ce qui semble être un clip de l’un des épisodes à venir. Cela n’a pas l’air aussi élégant que ce à quoi vous pourriez être habitué de Rick et Morty, mais c’est tout aussi drôle.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 5?

Malgré la première saison emballée en 11 épisodes, les autres saisons de Rick et Morty ont toutes présenté 10 épisodes, et la saison 5 n’est pas différente.

Cependant, le co-créateur Dan Harmon a discuté de l’idée de saisons plus longues lors de l’interview avec EW, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir un peu plus que cela à l’avenir.

«Je voudrais penser que j’ai suffisamment appris de mes erreurs dans la troisième saison que nous pourrions certainement en faire 14 maintenant, mais ensuite je dois dire: ‘Ouais, mais vous êtes le gars qui dit que nous pouvons faire 14 qui s’est avéré être se trompe donc nous ne vous écoutons pas maintenant », fit remarquer Harmon.

« La bonne façon saine d’aborder cela est que je veux le prouver avec les 10 premiers de la saison quatre – le prouver à nous-mêmes, à la production, au réseau – que c’est si facile que nous gagnerons des épisodes supplémentaires. »

Bien que la saison 5 ne soit pas celle qui le fera cette fois, il y a encore de l’espoir que la saison 6 puisse réussir.

Rick et Morty saison 5 cast

L’ensemble du casting principal est revenu pour la saison 4, Justin Roiland exprimant à la fois Rick Sanchez et Morty Smith et Chris Parnell assumant le rôle du père de Morty, Jerry. Spencer Grammer est de retour en tant que sœur de Morty Summer et, bien sûr, ce ne serait pas complet sans Sarah Chalke exprimant la fille de Rick, Beth.

Nous attendons qu’ils reviennent tous pour le cinquième, mais il n’y a pas eu de confirmation précise de cela.

Regardez les meilleurs shorts Rick et Morty

L’écart entre les deux moitiés de la saison quatre était frustrant, mais il a apporté quelques bonus: de superbes courts métrages Rick et Morty, qui se sont maintenant poursuivis après la fin de la saison 5.

La première était la publicité vraiment étonnante de Pringles pour le Super Bowl créée par l’équipe de Rick et Morty:

https://www.youtube.com/watch?v=96ELLT17GYQ

Ensuite, il y a Jerryfest, un court métrage créé par l’animateur Paul Robertson et le comédien Tom Walker. Ce n’est peut-être pas officiel, mais il a été partagé sur le compte Twitter de Rick et Morty, et cela vaut la peine de le regarder en soi:

Le meilleur de tous est Samurai & Shogun, un samouraï animé officiel de cinq minutes, créé (en japonais!) Par un studio d’animation japonais:

Après la saison cinq qui a été suivie par un autre court métrage d’anime, Rick et Morty contre Genocider. Celui-ci est encore plus long, du réalisateur de la Tour de Dieu, Takashi Sano, avec un peu plus d’intrigue que le précédent.