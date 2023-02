Date de sortie au Royaume-Uni, comment regarder et si Max Verstappen reviendra pour frapper le documentaire Netflix aux côtés de Lewis Hamilton

La nouvelle saison de Formule 1 approche à grands pas, ce qui signifie que la série à succès Drive To Survive de Netflix arrivera bientôt sur nos écrans.

Les docu-séries extrêmement populaires qui présentent les plus grandes histoires de chaque campagne dans le monde de la F1 ont été créditées de l’explosion du sport automobile depuis ses débuts en 2019.

Twitter Netflix a publié une bande-annonce pour la nouvelle série

Getty La saison 2022 a été la pire de la carrière de Hamilton

La série en 10 parties comprend toute la préparation de la saison précédente, l’action de la course, les principaux points de discussion et des entretiens exclusifs avec les pilotes, les principes de l’équipe et d’autres personnalités clés du sport.

Maintenant dans sa cinquième saison, les fans attendent avec impatience la sortie du prochain épisode qui coïncide avec le retour du calendrier 2023.

Ici, talkSPORT.com jette un œil à tout ce que vous devez savoir…

Drive To Survive série 5: date de sortie au Royaume-Uni et diffusion en direct

La série 5 de F1 Drive To Survive devrait sortir le Vendredi 24 février.

C’est la première fois qu’une série est publiée, mais il reste encore une semaine avant le début de la saison 2023 à Bahreïn.

La série sera à nouveau disponible en exclusivité sur Netflix, avec les détails de l’abonnement disponibles ici.

Gazouillement @netflix Verstappen a mis fin à son boycott de trois ans

Drive To Survive série 5 : Max Verstappen va-t-il revenir ?

Le double champion en titre Verstappen est un absent notable de la série à succès Netflix depuis sa première apparition dans la saison 1.

Verstappen a été publiquement bouleversé par la façon dont il a rencontré et a refusé de participer, affirmant que Drive to Survive “fausses rivalités qui n’existaient pas”.

Le pilote Red Bull a également été lésé que Netflix ait fait ressembler son ami proche Lando Norris “à un peu de publicité ***, ce qu’il n’est pas du tout” lors d’un échange édité avec l’ancien coéquipier britannique de McLaren, Daniel Ricciardo.

Verstappen a été montré dans les images de course disponibles, mais au cours de la saison 2-4, il a refusé les demandes d’interviews.

Cela s’est avéré être un problème croissant pour Drive to Survive, le Néerlandais étant actuellement le meilleur pilote du sport et souvent au centre des moments les plus dramatiques.

Pourtant, à la suite de discussions entre Netflix et le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, Verstappen a accepté de participer à la saison 5.

Getty Red Bull et Verstappen étaient intouchables en 2022

Drive To Survive série 5 : qu’en a-t-il été dit ?

L’ancien pilote de Formule 1 Heikki Kovalainen a déclaré que le sport avait “beaucoup de drame” sans avoir besoin d’être édité.

“Je ne l’ai pas réellement regardé mais j’ai lu les articles, j’ai vu les gros titres”, a-t-il déclaré. “Je suis plus un gars de Formule 1 de la vieille école, une sorte de Bernie [Ecclestone] genre de gars de l’époque.

“Il y avait des histoires amusantes, mais c’était un genre de business assez simple et maintenant c’est une sorte de show business qui arrive en Formule 1.

“C’est quelque chose qui ne me passionne pas tant que ça, mais c’est quelque chose qui, dans ce monde moderne, doit faire partie du spectacle.

“Mais je suppose que lorsque certains pilotes commencent à s’en plaindre et que certaines histoires ont été créées avec l’éditeur vidéo, je suppose que nous nous rapprochons de la frontière.”

Le champion en titre Max Verstappen explique pourquoi il est revenu : « J’ai bien sûr parlé avec eux avant de donner une interview.

“J’espère qu’ils ont compris mon message, et je sais aussi que, surtout en tant que champion du monde, vous devez faire partie de quelque chose comme ça.

“Alors je leur ai donné entre 30 minutes et une heure d’entretien et j’espère qu’ils vont l’utiliser.

« Je ne sais pas quand je vais le regarder, mais j’espère qu’ils sont contents.

“Et j’espère que je pourrai être heureux après l’avoir regardé – je sais que c’est également important pour la F1 pour la croissance du sport en général.”