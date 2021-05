Date de sortie, appareils et spécifications d’AMD Zen 4

Il est difficile de croire qu’AMD a sorti ses tout premiers processeurs Ryzen aussi récemment qu’en 2017. Ils étaient basés sur une nouvelle architecture Zen, construite à partir de zéro au cours des cinq années précédant la sortie. Avec le recul, c’était un moment déterminant pour AMD, et pour l’avenir des puces pour ordinateurs portables et de bureau plus largement.

Au cours des quatre années qui ont suivi, nous avons vu cinq générations de puces Ryzen et trois architectures Zen suivantes. Le dernier d’entre eux est le Ryzen 5000 basé sur Zen 3, qui s’avère être plus qu’un match pour Intel.

Mais alors que les puces Ryzen 6000 sont attendues avant la fin de l’année, nous attendons peut-être jusqu’en 2022 pour la prochaine génération d’architecture Zen. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent. Date de sortie d’AMD Zen 4 Lors de la révélation du Zen 3 en octobre 2020, le directeur de la technologie d’AMD, Mark Papermaster, a confirmé que le Zen 4 était « sur la bonne voie, en conception ». Sa présentation était accompagnée du calendrier suivant:



Image: AMD

La société n’a pas confirmé exactement la date de sortie de Zen 4, mais à un moment donné 2022 semble le plus probable. Cela suivrait le cycle de mise à jour habituel d’AMD pour son architecture de processeur: Zen – mars 2017

Zen 2 – août 2019

Zen 3 – novembre 2020 Si AMD devait suivre ce genre d’horaire, Zen 4 arriverait entre Février et avril 2022. Cependant, Twitter leaker @ Broly_X1 dit qu’il arrivera plus tard dans l’année: ZEN4 Raphael

annoncer 2022 9 ~ 10?

lancement 2022 10 ~ 11?

Tout ce que je sais, c’est cette fois – végéta (@ Broly_X1)

3 mai 2021 Cela suggère que l’annonce officielle de Zen 4 aura lieu entre septembre et octobre 2022, avant son lancement environ un mois plus tard. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs de l’exactitude de ces informations. Appareils AMD Zen 4 Bien sûr, il est peu probable que la date de sortie officielle de Zen 4 soit le jour où vous mettrez la main sur un appareil utilisant la nouvelle architecture. Nous aurons également besoin de nouvelles puces qui seront basées dessus. Les puces de bureau et d’ordinateur portable Ryzen de la série 6000 sont attendues dans les 18 prochains mois, bien que ces dernières puissent arriver trop tôt pour Zen 4. Les utilisateurs de PC se tournent régulièrement vers les puces AMD pour mettre à jour leurs machines existantes, la principale limitation étant une carte mère compatible. Le passage au nouveau processus 5 nm, comme indiqué dans la capture d’écran officielle ci-dessus, signifiera probablement que les cartes mères utilisant le socket AM4 existant ne seront pas prises en charge. Un nouveau socket AM5 est attendu, mais cela ne fonctionnerait pas avec les cartes mères AMD actuelles AMD A520 et X570. Zen 4 fera presque certainement son chemin vers les puces d’ordinateur portable à un moment donné, bien que nous devrons peut-être attendre une série potentielle de Ryzen 7000 pour les voir. Même dans ce cas, ces processeurs sont conçus pour être intégrés dans des appareils et dépendront donc de l’intérêt des fabricants d’ordinateurs portables (ou des OEM, comme on les appelle souvent). Actualités AMD Zen 4 Spec En dépit d’être si loin de sa sortie attendue, nous avons déjà quelques rumeurs concrètes sur ce à quoi s’attendre de Zen 4. Le premier n’est pas du tout une rumeur – AMD lui-même a confirmé qu’il passerait à un processus de 5 nm, en baisse par rapport au 7 nm actuel que vous trouverez sur Zen 3. Cela pourrait être un changement important, avec la possibilité de fournir le même quantité de puissance dans un encombrement réduit. En effet, un article de WikiChip de mars 2020 suggère que le passage à 5 nm pourrait permettre à TSMC de fournir une amélioration de la densité allant jusqu’à 87% par rapport au processus 7 nm. TSMC travaille directement avec AMD pour produire des processeurs Ryzen, de sorte que ces types de gains pourraient se retrouver dans les puces basées sur Zen 4. La densité des transistors est vitale pour les performances d’un processeur, ce qui pourrait entraîner d’énormes gains de performances. Un article ultérieur sur le blog technologique Chips and Cheese suggère que cela pourrait atteindre 40%, tandis que l’IPC (instructions par horloge) pourrait augmenter de 25%. L’article poursuit en disant que les premiers échantillons de processeurs AMD moins EPYC montrent une amélioration de la vitesse de 29% par rapport à la génération actuelle, malgré le même nombre de cœurs et d’horloges. Si l’argent n’est pas un problème, il semble qu’AMD envisage de publier un processeur basé sur Zen 4 avec plus de 64 cœurs à un moment donné. Une ancienne feuille de route découverte par Videocardz suggère que les processeurs « Genoa 7004 » seront lancés à la mi-2022 avec plus de 64 cœurs, avant que les puces « 3004 » avec 32/64 cœurs ne fassent leurs débuts au premier trimestre 2023. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur Zen 4. Il y a déjà des nouvelles sur son successeur, aussi – consultez notre guide de l’architecture Zen 5. Vous voudrez peut-être également en savoir plus sur les processeurs Ryzen de la série 6000, qui devraient être la dernière génération avant qu’AMD ne passe au Zen 4.