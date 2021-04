Dans le passé, Microsoft a publié une toute nouvelle version de Windows toutes les quelques années. Suivant cette chronologie, un successeur de Windows 10 se ferait attendre depuis longtemps – en effet, « Windows 11 » continue d’être un terme de recherche populaire.

Cependant, Microsoft a clairement indiqué que Windows 10 serait la dernière version du système d’exploitation. Cela ne veut pas dire qu’il n’obtiendra pas de nouvelles fonctionnalités, bien au contraire. En plus des correctifs de sécurité mensuels, Windows 10 a reçu des mises à jour importantes deux fois par an depuis son lancement.

La mise à jour d’octobre 2020 étant désormais disponible pour presque tous les appareils éligibles, l’attention s’est tournée vers la prochaine mise à jour des « fonctionnalités ». Voici à quoi s’attendre de la mise à jour 21H1.

Date de sortie de la mise à jour Windows 10 21H1

Tous les signes indiquent que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 arrivera au cours du premier semestre 2021.

Cela pourrait être Juin 2021, si l’on en croit la dernière fuite. Un article suivant sur Windows Latest rapporte une nouvelle ligne de code Chromium qui se lit comme suit:





Image: Windows le plus récent



Il a depuis été mis à jour pour supprimer la mention de juin 2021, mais il est peu probable qu’il fasse référence à une autre « version Windows ». Les premières versions de la mise à jour étant désormais disponibles pour les membres du programme Windows Insider, ce délai semble logique. Cela signifie également que vous pouvez obtenir la mise à jour Windows 10 21H1 maintenant, mais des bogues et d’autres problèmes peuvent être présents.

Il a été suggéré que Microsoft ignorerait complètement la mise à jour 21H1 pour se concentrer sur la prochaine version de Windows 10X, mais cela semble très improbable maintenant.

Compatibilité des appareils Windows 10 21H1

La grande majorité des appareils Windows 10 éligibles pour la mise à jour 20H2 (octobre 2020) seront toujours compatibles avec la prochaine mise à jour des fonctionnalités. L’assistance peut cependant varier d’une entreprise à l’autre, il est donc utile de vérifier auprès du fabricant de votre appareil en cas de doute.

Vérifier si le Mise à jour d’octobre 2020 (20S2) est disponible pour votre appareil (il peut avoir été téléchargé automatiquement) est un bon indicateur que la mise à jour 21H1 arrivera également en temps voulu.

Actualités sur les fonctionnalités de Windows 10 21H1

Bien que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 ne soit pas attendue avant de nombreux mois, nous avons déjà beaucoup d’informations sur ce qu’elle pourrait apporter.

La réponse courte? Pas beaucoup. En fait, un article de blog Windows de février 2021 a révélé tous les changements auxquels vous pouvez vous attendre:

Prise en charge de plusieurs caméras pour Windows Hello – lorsque les caméras avant et arrière sont présentes sur un appareil Windows 10, Windows Hello vous permettra désormais de définir ce dernier par défaut.

– lorsque les caméras avant et arrière sont présentes sur un appareil Windows 10, Windows Hello vous permettra désormais de définir ce dernier par défaut. Améliorations de Windows Defender Application Guard – WDAG, comme on l’appelle également, est une fonctionnalité qui permet aux administrateurs d’exécuter des applications dans un conteneur isolé pour une sécurité améliorée. Microsoft affirme que ces améliorations de performances comprendront une ouverture plus rapide des documents.

– WDAG, comme on l’appelle également, est une fonctionnalité qui permet aux administrateurs d’exécuter des applications dans un conteneur isolé pour une sécurité améliorée. Microsoft affirme que ces améliorations de performances comprendront une ouverture plus rapide des documents. Service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation – Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que Microsoft l’abrège en WMI GPSVC. Il se compose d’un ensemble d’extensions qui vous permet de surveiller les performances de composants particuliers. Microsoft affirme que les améliorations apportées ici aideront à prendre en charge plus efficacement les scénarios de travail à distance.

Microsoft a également déclaré que la mise à jour s’installerait plus rapidement que les mises à jour de fonctionnalités habituelles, prenant un temps similaire aux correctifs de sécurité mensuels. Il y aura également les correctifs de bogues habituels, avec le dernier rapport de Windows sur une version préliminaire qui résout les problèmes de longue date avec l’explorateur de fichiers et améliore ses performances.

Il y a une autre nouvelle fonctionnalité à venir dans Windows 10, mais elle ne sera pas exclusive aux appareils sur lesquels la mise à jour 21H1 est installée. L’onglet « actualités et centres d’intérêt », annoncé pour la première fois par Microsoft dans un article de blog de janvier 2021, arrivera sur Windows 10 aux côtés du 21H1. Il représente le changement visuel le plus important dans la prochaine mise à jour des fonctionnalités, bien que les utilisateurs exécutant les versions 2004 et 20H2 pourront également accéder au widget à une date ultérieure non spécifiée.







Image: Microsoft



Comme le nom et la capture d’écran officielle ci-dessus le suggèrent, « Actualités et centres d’intérêt » offre un aperçu rapide des principaux titres et des informations météorologiques qui vous concernent. Logé dans une grille dynamique, il peut être personnalisé en fonction de votre emplacement et de vos publications / stocks / équipes préférées. Le widget se trouve en permanence sur la barre des tâches, visant à fournir un accès rapide aux informations de titre sans interrompre votre flux de travail.

Ils peuvent ne pas arriver en même temps que la mise à jour 21H1, mais Windows 10 reçoit de nouvelles icônes dans l’Explorateur de fichiers. Les documents, les photos et la corbeille sont tous actualisés pour être plus conformes à l’expérience utilisateur « Fluent Design » de Microsoft:







Image: Microsoft



Ces changements ont été annoncés dans un article de blog officiel présentant un aperçu d’une version Insider Preview de Windows, en s’appuyant sur les mises à jour d’icônes déjà introduites pour l’application Notepad, la sécurité Windows et le Narrateur. On ne sait pas quand les nouvelles icônes de l’Explorateur de fichiers seront déployées pour tout le monde.

Un précédent article How-To Geek suggérait que quelques autres changements mineurs arriveraient dans la mise à jour 21H1, mais cela a depuis été mis à jour pour indiquer qu’ils seront retardés à plus tard dans l’année. Celles-ci feront désormais partie des fonctionnalités les plus mineures de la mise à jour 20H2 Sun Valley de Windows 10:

DNS à l’échelle du système sur HTTPS – Le DNS améliore généralement la confidentialité et offre une plus grande sécurité en cryptant les recherches DNS, qui se produisent chaque fois que vous lancez un site Web. Actuellement, cela n’est disponible que dans les navigateurs tels que Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox

– Le DNS améliore généralement la confidentialité et offre une plus grande sécurité en cryptant les recherches DNS, qui se produisent chaque fois que vous lancez un site Web. Actuellement, cela n’est disponible que dans les navigateurs tels que Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox Options DNS déplacées du panneau de configuration vers les paramètres – La suppression progressive continue du Panneau de configuration verra ces options déplacées vers le menu Paramètres standard

– La suppression progressive continue du Panneau de configuration verra ces options déplacées vers le menu Paramètres standard Notifications de l’application de démarrage – Chaque fois que vous démarrez votre PC (à partir de l’arrêt), vous recevrez une notification vous indiquant quelles applications sont configurées pour se lancer à chaque démarrage. Vous pouvez désactiver cela en vous rendant dans Paramètres> Applications> Démarrage, alors qu’il y aura toujours des options ici pour désactiver les applications que vous ne souhaitez pas lancer automatiquement

– Chaque fois que vous démarrez votre PC (à partir de l’arrêt), vous recevrez une notification vous indiquant quelles applications sont configurées pour se lancer à chaque démarrage. Vous pouvez désactiver cela en vous rendant dans Paramètres> Applications> Démarrage, alors qu’il y aura toujours des options ici pour désactiver les applications que vous ne souhaitez pas lancer automatiquement Nouveau sélecteur d’emojis – Maintenant avec un design emoji mis à jour, une bibliothèque GIF consultable et une intégration avec l’historique du presse-papiers (cela sera toujours disponible via le raccourci Windows Key + V)

– Maintenant avec un design emoji mis à jour, une bibliothèque GIF consultable et une intégration avec l’historique du presse-papiers (cela sera toujours disponible via le raccourci Windows Key + V) Dictée Windows renommée en saisie vocale Windows – Ceci est dit « optimisé pour une utilisation avec des claviers tactiles », et offrira une ponctuation automatique et une expérience de frappe plus fiable

– Ceci est dit « optimisé pour une utilisation avec des claviers tactiles », et offrira une ponctuation automatique et une expérience de frappe plus fiable Nouvelles icônes – L’application Paramètres, la sécurité Windows, Snip & Sketch et Sticky Notes sont tous configurés pour les icônes mises à jour

– L’application Paramètres, la sécurité Windows, Snip & Sketch et Sticky Notes sont tous configurés pour les icônes mises à jour Notifications de santé du stockage – Si votre appareil est équipé d’un SSD NVMe, Windows 10 pourra désormais vous avertir lorsqu’il pense qu’il « risque de tomber en panne »

– Si votre appareil est équipé d’un SSD NVMe, Windows 10 pourra désormais vous avertir lorsqu’il pense qu’il « risque de tomber en panne » Options de gestion des disques dans les paramètres – Auparavant accessible uniquement via un utilitaire séparé, la gestion des disques sera désormais également disponible sous Système> Stockage> Gérer les disques et les volumes

– Auparavant accessible uniquement via un utilitaire séparé, la gestion des disques sera désormais également disponible sous Système> Stockage> Gérer les disques et les volumes Améliorations Linux – Les développeurs seront ravis d’apprendre que les logiciels Linux sur Windows 10 auront désormais une prise en charge complète du GPU. Le sous-système Windows pour Linux (WSL) sera également plus facile à installer et à mettre à jour, tandis que les fichiers Linux seront désormais accessibles à partir de l’Explorateur de fichiers

– Les développeurs seront ravis d’apprendre que les logiciels Linux sur Windows 10 auront désormais une prise en charge complète du GPU. Le sous-système Windows pour Linux (WSL) sera également plus facile à installer et à mettre à jour, tandis que les fichiers Linux seront désormais accessibles à partir de l’Explorateur de fichiers Amélioration des paramètres graphiques pour plusieurs GPU – Si vous avez plus d’une carte graphique sur votre PC, Windows 10 vous permettra de définir un GPU hautes performances par défaut. Vous pourrez également définir quelle carte graphique sera utilisée pour des applications spécifiques

La mise à jour de printemps se produit généralement lorsque nous voyons la plupart des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour d’automne étant réservée aux corrections de bogues et aux mises à jour de performances. Ce calendrier devrait être inversé cette année, avec une refonte majeure attendue dans la mise à jour 21H2, baptisée « Sun Valley ». Nous aurons plus de détails à l’approche de sa sortie potentielle d’octobre.