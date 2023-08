Date de première, distribution et plus sur The Revival – Hollywood Life

Voir la galerie





Fraser était une sitcom diffusée de 1993 à 2004.

La série Revival sera diffusée le 12 octobre 2023.

Kelsey Grammer revient dans le rôle de Frasier Cane.

Une autre sitcom à succès fait un retour épique. Fraser a été relancé près de deux décennies après avoir été interrompu après 11 saisons pour une émission de redémarrage sur Paramount+. Kelsey Grammaire revient en tant que psychiatre divorcé, le Dr Frasier Crane, qui a été présenté comme un personnage secondaire dans Acclamations avant d’avoir son propre spectacle.

Fraser a été diffusée de 1993 à 2004 et est devenue l’une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps. Vous pouvez donc parier que le battage médiatique autour de la série Revival est réel. De la date de la première au casting, voici tout ce que vous devez savoir sur le Fraser redémarrer.

Quand est-ce que le Fraser Redémarrer Première ?

Les deux premiers épisodes de Fraser Le redémarrage sera présenté en première le 12 octobre. La saison durera dix épisodes qui seront diffusés tous les jeudis, la finale étant prévue pour le 7 décembre. Si l’émission réussit, Paramount pourrait la renouveler pour une deuxième saison.

Où sera le Fraser Redémarrer Air ?

Paramount+ abritera le Fraser redémarrer. Les fans peuvent regarder les nouveaux épisodes de la reprise, ainsi que l’intégralité de l’émission originale, sur le service de streaming CBS. Pour faire plaisir aux fans, CBS diffusera les deux premiers épisodes du redémarrage à la télévision le mardi 17 octobre, cinq jours après le début de la nouvelle série sur Paramount+.

Qui est dans le Fraser Redémarrer ?

Kelsey Grammer dirige le Fraser redémarrez avec des visages nouveaux et anciens. Les nouveaux acteurs comprennent Jack Cutmore-Scott comme Freddy, le fils de Frasier, Nicolas Lyndhurst en tant qu’ami d’université de Frasier devenu professeur d’université, Alan Cornwall, Toks Olagundoye en tant que collègue de travail de Frasier, Olivia, Jess Salgueiro en tant que colocataire de Freddy, Eve, et Anders Keith dans le rôle du neveu de Frasier, David Crane.

Plusieurs membres de la distribution originale font des apparitions lors du redémarrage. Qui comprend Bébé Neuwirth en tant qu’ex-femme de Frasier, le Dr Lilith Sternin et Péri Gilpin en tant qu’ancien producteur radio de Frasier, Roz Doyle. D’un autre côté, David Hyde Piercequi jouait le frère de Frasier, Niles, et Jane Leevesqui jouait le rôle de Daphné, la femme de Niles, ne s’est pas inscrite pour faire le redémarrage.

« David a finalement décidé qu’il n’était pas vraiment intéressé à répéter la performance de Niles », a déclaré Kelsey. PERSONNES en novembre 2022.

En juin 2022, David a déclaré Vautour« Je n’ai pas le sentiment qu’il y a quoi que ce soit de plus je je pense à ce que je dois dire à propos du personnage. Mais je ne suis pas écrivain. Et je pense que s’ils trouvaient un moyen de raconter les histoires qui m’ont intrigué, alors je pourrais penser : « Oh, je pourrais revenir en arrière et faire ça ». Mais en termes de motivation et d’intérêt, non. J’adore ces personnages, mais ils ne me manquent pas. Il a également déclaré à propos du redémarrage : « Je crois que cela peut aussi se faire sans moi – trouver de nouvelles histoires à raconter, de la même manière que Fraser fait après Acclamations.”

Un autre acteur original manquant lors du redémarrage est John Mahoneydécédé en 2018 à l’âge de 77 ans. John jouait le père de Fraiser, le détective de police à la retraite Martin Crane.

La montre est la prémisse du Fraser Redémarrer ?

Paramount a déclaré dans un communiqué de presse que l’édition 2023 Fraser La série « suit Frasier Crane dans le prochain chapitre de sa vie alors qu’il revient à Boston avec de nouveaux défis à relever, de nouvelles relations à forger et un ou deux vieux rêves à enfin réaliser. »

Kelsey a taquiné le parcours de son personnage lors du redémarrage de PERSONNES l’année dernière. « C’est notre courageux petit soldat qui continue sa vie, trouvant de nouveaux défis, un nouvel amour, de nouvelles personnes, une nouvelle ville et des trucs comme ça », a déclaré Kelsey. « J’en suis vraiment très excité et nous honorerons certainement toujours le passé. Nous devons honorer le fait que John Mahoney est décédé et que Martin n’est plus parmi nous. Nous allons nous en occuper, c’est sûr.

Kelsey a également confirmé que le redémarrage remédierait aux absences de Niles et Daphné. « Nous serons certainement sensibles au fait qu’il y avait un frère et tout ça », a expliqué l’acteur. « Mais le nouveau monde pour Frasier est celui de nouvelles amitiés – et de nouveaux rebondissements dont il ignorait qu’ils étaient toujours là. »

Dans une interview avec AUJOURD’HUI en février 2023, Kelsey a expliqué que les fans verront une toute nouvelle facette de Frasier lors du redémarrage. «C’est un nouveau monde. C’est une nouvelle vie. Frasier retourne à Boston pour se remettre dans un endroit où il n’avait pas l’impression d’avoir vraiment réussi. Il veut avoir l’impression de l’avoir à nouveau conquis », a-t-il déclaré.