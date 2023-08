Date de première de Peacock, nouveau membre de la distribution

Que se passe-t-il lorsqu’un humain tombe enceinte un loup-garou? La deuxième saison de Paonc’est loup comme moi explorera cette situation particulièrement bizarre à son retour le 19 octobre, abandonnant les sept épisodes d’Isla Fisher-Josh Gad série à la fois.

Voici un synopsis de la saison deux, qui en explique plus sur nouvel acteur Edgar Ramírez: « Dans la deuxième saison de loup comme moiMarie ( Île Fisher ) et Gary ( Josh Gad ) passez à la prochaine phase de leur relation et affrontez leur plus grand défi à ce jour : la grossesse. Même s’ils essaient d’avoir un ‘ normale’ grossesse, cela semble impossible avec tant de questions qui les pèsent. Leur enfant sera-t-il un bébé ou un louveteau ? Combien de temps pourront-ils garder les choses secrètes pour le reste de leur famille ? Et ce qui s’est passé dans l’arrière-pays reviendra-t-il les hanter ? Mais quand l’ancien professeur de Mary, Anton ( Edgar Ramírez ), réapparaît soudainement dans sa vie, de nouveaux secrets du passé de Mary sont révélés, laissant Mary et Gary se demander s’ils sont vraiment censés être ensemble.

Selon un communiqué de presse de créateur de la série, scénariste, réalisateur et producteur exécutif Abe Forsythe (qui note loup comme moi la deuxième saison s’est achevée le 5 avril, avant le début des grèves en cours de WGA et SAG-AFTRA) « L’univers de Mary et Gary s’agrandit et regorge d’une multitude de nouveaux personnages, interactions et menaces… Cette saison, l’humour joue un rôle encore plus important à mesure que nous explorons l’absurdité inhérente qui s’ensuit lorsque leurs secrets se révèlent au grand jour… vous pouvez vraiment vous attendre à l’inattendu.

Faites défiler pour les premières images publiées par Peacock de Fisher, Gad, Ramirez et Ariel Donoghue (qui joue le rôle de Gary). fille) de la saison deux de loup comme moi. Il sera présenté en première le 19 octobre.